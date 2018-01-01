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Studio Apartment in the new complex near the center

Velje Duboko, Черногория
от
€90,100
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4
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О комплексе

Потрясающая квартира-студия в совершенно новом комплексе, который в настоящее время строится в прекрасном городе Будва.

Эта современная квартира идеально подходит для тех, кто ищет удобное и функциональное жилое пространство. Квартира расположена в тихом районе, но все еще недалеко от центра, Старого города, пляжей, магазинов и всей необходимой инфраструктуры. 

Этот тип квартиры доступен на 4-м этаже здания, который имеет в общей сложности 7 этажей. Квартира может похвастаться террасой, обеспечивающей множество естественного света и приятную атмосферу. Квартира компактная и уютная, общей площадью 30,88 квадратных метров.

Есть опция купить парковочное место под зданием за 18.000-20.000 евро.

А поскольку комплекс в настоящее время находится в процессе строительства, сейчас самое подходящее время для инвестиций и экономии денег.

Не упустите возможность приобрести однокомнатную квартиру в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!

Местонахождение новостройки
Velje Duboko, Черногория

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Studio Apartment in the new complex near the center
Velje Duboko, Черногория
от
€90,100
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Все жители Montis Mountain Resort имеют типичные пятизвездочные услуги бренда Splendid, в том числе круглосуточное обслуживание номеров, питание, консьерж, курьер, врач скорой помощи, химчистка, глажка одежды, прачечная и услуга парковки, уборщики обуви, почта, новости, парковка с камердинером, прокат автомобилей, трансфер из аэропорта, прокат лимузинов, экскурсии и экскурсии.
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Realting.com
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