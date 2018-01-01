One-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)

Представляем возможность владеть потрясающей 1-комнатной квартирой в совершенно новом комплексе, расположенном в Тивате, Рульджине. Поскольку строительство в настоящее время ведется, это захватывающая возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость по сниженной цене.

Здание состоит из 5 этажей, и покупатели имеют возможность выбрать предпочтительный этаж. Размеры квартир варьируются от 38,37 до 46,95 квадратных метров.

Каждая из квартир имеет свою террасу. Расположенный в тихом районе, этот комплекс является идеальным местом для отдыха и наслаждения спокойной обстановкой, в то же время находясь удобно недалеко от центра города, магазинов, Порто Монтенегро, адриатическое море и другая необходимая инфраструктура.

Кроме того, вы можете купить парковочное место за 20.000 евро, которое находится под зданием, обеспечивая легкий и безопасный доступ к вашему автомобилю.

Новый комплекс будет небольшим городом в городе, предоставляя широкий спектр удобств и услуг, что делает его отличным выбором для инвесторов, а также владельцев-оккупантов. Есть также недвижимость, доступная для продажи, в том числе 2-комнатные и 3-комнатные квартиры.

Не упустите эту возможность обезопасить свою собственную 1-комнатную квартиру в этом новом здании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и организовать просмотр.