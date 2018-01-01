  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Черногория
  4. Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)

Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)

Тиват, Черногория
от
€152,700
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Добро пожаловать в потрясающую 2-комнатную квартиру в новом комплексе в Рульджине, Тиват. В настоящее время в процессе строительства это отличная возможность владеть новой недвижимостью по более низкой цене.

Здание состоит из 5 этажей, с возможностью выбора предпочтительного этажа. Размеры квартир варьируются от 51,16 до 70,06 квадратных метров. 

Одной из достопримечательностей этой квартиры является терраса, предлагающая спокойное пространство для отдыха и наслаждения окружающей красотой. Квартира также может похвастаться видом на двор и Адриатическое море, обеспечивая идиллический фон для повседневной жизни.

Расположенный в тихом районе, комплекс предоставляет отличную возможность избежать суеты повседневной жизни. А также рядом с центром, магазинами, Порто Монтенегро, пляжами и другой необходимой инфраструктурой.

Кроме того, вы можете купить парковочное место под зданием за 20.000 евро, чтобы обеспечить безопасный и удобный доступ к вашему автомобилю.

Новый комплекс будет небольшим городом в городе, предоставляя широкий спектр удобств и услуг, что делает его отличным выбором для инвесторов, а также владельцев-оккупантов. Есть также другие квартиры, доступные для продажи, в том числе 1-комнатные и 3-комнатные.

Не упустите эту возможность обезопасить свою собственную квартиру с 2 спальнями в этом захватывающем новом здании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и организовать просмотр.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом SkyLine Resort
Бечичи, Черногория
от
€124,428
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€89,910
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in the new complex near the center
Velje Duboko, Черногория
от
€90,100
Многоквартирный жилой дом Apartments in a Peaceful area of Radanovici
Pelinovo, Черногория
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,800
Вы просматриваете
Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Тиват, Черногория
от
€152,700
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Многоквартирный жилой дом Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Будва, Черногория
от
€180,000
Агентство: CRASSULA Estate
Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории. Общая площадь составляет 67 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома. Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Имеется гостевая ванная комната. Расположенная на втором этаже, эта квартира легко доступна и предлагает прекрасный вид на море.  Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€320,000
Агентство: CRASSULA Estate
Эта однокомнатная квартира, расположенная на 7-м этаже, предлагает потрясающий центральный вид на море. Жилая площадь составляет 54,47 м2 с дополнительной террасой площадью 20 м2, общей площадью 74,47 м2. В апартаментах есть просторная гостиная, столовая с кухней, одна спальня, одна ванная комната и кладовая. С террасы открывается панорамный вид на улицу Медитеранскую и город. Квартира полностью меблирована. Чем раньше вы инвестируете, тем больше скидка и ниже цена! Ожидаемый доход от аренды квартиры B502 – 30.000 Евро (минимум 100 ночей в год). Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Жилой комплекс VUELO SOBRE BECICI
Жилой комплекс VUELO SOBRE BECICI
Бечичи, Черногория
от
€127,873
Площадь 53–60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: ALK MONTENEGRO
Комплекс расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Наши архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он находится в 15 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 30 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. К услугам жильцов бассейн на крыше и местом для роштиля, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 102 места с системой SingleUp, индивидуальные кладовки и уютный внутренний двор с детской площадкой и фонтаном.
Realting.com
Перейти