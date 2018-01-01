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Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina

Будва, Черногория
от
€180,000
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27
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О комплексе

Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории.

Общая площадь составляет 67 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома.

Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Имеется гостевая ванная комната. Расположенная на втором этаже, эта квартира легко доступна и предлагает прекрасный вид на море. 

Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Будва, Черногория
от
€180,000
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