  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Черногория
  4. Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat

Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat

Velje Duboko, Черногория
от
€340,000
;
2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Продаваемая квартира с 2 спальнями дополнена террасой с видом на потрясающую набережную. Общая площадь 76,65 квадратных метров, эта квартира просторная и комфортная. Расположенный на первом этаже, вы сможете легко добраться до пляжа, всего в нескольких шагах от вашего порога. Квартира оснащена современной отделкой и высококачественными материалами, обеспечивающими максимальный комфорт и стиль. 

Этот комплекс расположен на набережной, предлагая частную пляжную линию для жителей. Вы также будете удобно расположены всего в 5 минутах от Порто Монтенегро и в 15 минутах от аэропорта, что упростит изучение всего, что может предложить Тиват.

Если вы ищете больше места, у нас также есть 3-комнатная квартира, доступная для продажи в комплексе.

Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе в Тивате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и начать жить жизнью своей мечты на набережной.

Местонахождение новостройки
Velje Duboko, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,800
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Тиват, Черногория
от
€178,000
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment with a Seaview in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€430,000
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Лепетане, Черногория
от
€360,000
Жилой комплекс Эмеральд
Бар, Черногория
от
€72,000
Вы просматриваете
Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Velje Duboko, Черногория
от
€340,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront
Тиват, Черногория
от
€292,600
Агентство: CRASSULA Estate
Квартира с 2 спальнями расположена на втором этаже нового жилого комплекса. Он расположен в тихом месте Донья Ластва, который считается жемчужиной черногорского побережья. Этот эксклюзивный отель может похвастаться двумя просторными террасами с потрясающим видом на море, которые занимают общую площадь 77 квадратных метров. Каждая квартира в комплексе имеет свое место для парковки, гарантируя, что у вас есть безопасное место для парковки вашего автомобиля. Элегантный жилой комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам. Комплекс расположен в тихом месте, откуда открывается захватывающий вид и единство с природой. Вы можете легко добраться до центра деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут. Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям. Квартира имеет две спальни, что делает ее идеальным вариантом для семей или людей, ищущих дополнительное пространство. Дом и квартира отделаны высококачественными материалами, гарантирующими, что каждый аспект квартиры соответствует самым высоким стандартам роскоши и изысканности. Таким образом, эта 2-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Будва, Черногория
от
€168,350
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Новый жилой дом AURA Новый знаковый проект в отличном месте Новый малоквартирный дом в отличной локации всего в 450 метрах от моря. В доме всего 5 этажей, на каждом этаже не более 3-х квартир. В продаже предлагаются квартиры студии, квартиры с одной и тремя спальными комнатами, площадью от 30 м2 до 91 м2 и стоимостью от 56536 до 159075 евро. В квартирах установлено климатическое оборудование. Перед комплексом есть паркинг для жителей дома. В непосредственной близости от дома есть вся необходимая инфраструктура. Окончание строительства запланировано до конца 2021 года
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,800
Сдача в: 2023
Realting.com
Перейти