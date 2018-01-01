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One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline

Тиват, Черногория
от
€293,000
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9
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О комплексе

Апартаменты с 1 спальней расположены в тихом и живописном районе Донья Ластва на побережье Черногории. Есть две квартиры этого типа, которые являются частью нового и элегантного жилого комплекса, который предлагает идеальный баланс роскоши, комфорта и естественной красоты.

Обе квартиры расположены на первом этаже четырехэтажного здания и имеют высококачественную отделку и современные удобства. 

Первая квартира имеет отдельный вход, две террасы и общую площадь 80 квадратных метров. 

Вторая квартира имеет зеленую террасу с видом на море и общей площадью 77 квадратных метров.

Каждая квартира имеет собственное парковочное место для дополнительного удобства.

Новый жилой комплекс построен с использованием лучших материалов и отделан по европейским стандартам, с акцентом на изысканный вкус и внимание к деталям. Комплекс предлагает легкий доступ к пляжу и находится всего в 3 минутах ходьбы от набережной.

Несмотря на спокойное расположение, район находится всего в 10 минутах езды от Порто Монтенегро, яркого центра деловой и культурной жизни.

Не упустите свой шанс ощутить красоту и роскошь этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline
Тиват, Черногория
от
€293,000
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