Modern 1-bedroom apartment with Mountain view

Откройте для себя жилое пространство своей мечты в самом сердце Будвы с этой потрясающей 1-комнатной квартирой на продажу. Расположенный в Будве, Майнски, этот недавно построенный блок предлагает просторную планировку, охватывающую 82 квадратных метра. Квартира расположена на 3-м этаже 6-этажного здания.

Квартира имеет современный дизайн и оснащена просторной террасой, идеально подходящей для наслаждения утренним кофе или просмотра заката. Имея 800 метров до моря и 500 метров до центра города, вы будете наслаждаться удобством этого прекрасного места.

Внутри вы найдете удобную спальню, современную ванную комнату и открытую гостиную, в которой легко сочетаются кухня, столовая и салон. Квартира находится в первозданном состоянии, готова приветствовать вас своим свежим, новостроенным очарованием.

Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства.

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