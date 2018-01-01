  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Черногория
  4. Modern 1-bedroom apartment with Mountain view

Modern 1-bedroom apartment with Mountain view

Будва, Черногория
от
€221,400
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Откройте для себя жилое пространство своей мечты в самом сердце Будвы с этой потрясающей 1-комнатной квартирой на продажу. Расположенный в Будве, Майнски, этот недавно построенный блок предлагает просторную планировку, охватывающую 82 квадратных метра. Квартира расположена на 3-м этаже 6-этажного здания.

Квартира имеет современный дизайн и оснащена просторной террасой, идеально подходящей для наслаждения утренним кофе или просмотра заката. Имея 800 метров до моря и 500 метров до центра города, вы будете наслаждаться удобством этого прекрасного места.

Внутри вы найдете удобную спальню, современную ванную комнату и открытую гостиную, в которой легко сочетаются кухня, столовая и салон. Квартира находится в первозданном состоянии, готова приветствовать вас своим свежим, новостроенным очарованием.

Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства.

Не упусти возможность сделать это своим. Гибкие планы оплаты доступны. Погрузитесь в образ жизни Будвы — свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр этого исключительного свойства.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€105,560
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€106,752
Апарт - отель Черногория
Бар, Черногория
от
€212,212
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Velje Duboko, Черногория
от
€340,000
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment for Sale in new complex
Buljarica, Черногория
от
€182,400
Вы просматриваете
Modern 1-bedroom apartment with Mountain view
Будва, Черногория
от
€221,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Velje Duboko, Черногория
от
€116,400
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем возможность владеть потрясающей 1-комнатной квартирой в совершенно новом комплексе, расположенном в Тивате, Рульджине. Поскольку строительство в настоящее время ведется, это захватывающая возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость по сниженной цене. Здание состоит из 5 этажей, и покупатели имеют возможность выбрать предпочтительный этаж. Размеры квартир варьируются от 38,37 до 46,95 квадратных метров.  Каждая из квартир имеет свою террасу. Расположенный в тихом районе, этот комплекс является идеальным местом для отдыха и наслаждения спокойной обстановкой, в то же время находясь удобно недалеко от центра города, магазинов, Порто Монтенегро, адриатическое море и другая необходимая инфраструктура. Кроме того, вы можете купить парковочное место за 20.000 евро, которое находится под зданием, обеспечивая легкий и безопасный доступ к вашему автомобилю. Новый комплекс будет небольшим городом в городе, предоставляя широкий спектр удобств и услуг, что делает его отличным выбором для инвесторов, а также владельцев-оккупантов. Есть также недвижимость, доступная для продажи, в том числе 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. Не упустите эту возможность обезопасить свою собственную 1-комнатную квартиру в этом новом здании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и организовать просмотр.
Апарт - отель Montenegro Luxury Hotels and Resorts
Апарт - отель Montenegro Luxury Hotels and Resorts
Колашин, Черногория
Цена по запросу
Все жители Montis Mountain Resort имеют типичные пятизвездочные услуги бренда Splendid, в том числе круглосуточное обслуживание номеров, питание, консьерж, курьер, врач скорой помощи, химчистка, глажка одежды, прачечная и услуга парковки, уборщики обуви, почта, новости, парковка с камердинером, прокат автомобилей, трансфер из аэропорта, прокат лимузинов, экскурсии и экскурсии.
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Будва, Черногория
от
€168,350
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Новый жилой дом AURA Новый знаковый проект в отличном месте Новый малоквартирный дом в отличной локации всего в 450 метрах от моря. В доме всего 5 этажей, на каждом этаже не более 3-х квартир. В продаже предлагаются квартиры студии, квартиры с одной и тремя спальными комнатами, площадью от 30 м2 до 91 м2 и стоимостью от 56536 до 159075 евро. В квартирах установлено климатическое оборудование. Перед комплексом есть паркинг для жителей дома. В непосредственной близости от дома есть вся необходимая инфраструктура. Окончание строительства запланировано до конца 2021 года
Realting.com
Перейти