Three-bedroom apartment in the new complex near center

Представляем вам потрясающую 3-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя ряд квартир на 1, 2, 5 и 6 этажах, гарантируя, что есть возможность удовлетворить любые предпочтения.

Эта 3-комнатная квартира может похвастаться общей площадью 78,6 квадратных метров и оснащена террасой. Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам.

Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов.

Наконец, цены на квартиры варьируются от 216.100 до 231.200 евро. В заключение, эта 3-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.