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One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva

Тиват, Черногория
от
€255,000
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О комплексе

Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории.

Общая площадь составляет 49,5 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома.

Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Расположенная на первом этаже, эта квартира легко доступна и предлагает удобный образ жизни. 

Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva
Тиват, Черногория
от
€255,000
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Агентство: CRASSULA Estate
Penthouse A904 (1) – это потрясающая двухкомнатная квартира, расположенная на 11-м этаже. Этот роскошный пентхаус предлагает жилую площадь 67,86 квадратных метров и террасу площадью 13,20 квадратных метров с дополнительными 50 квадратными метрами террасы. Из пентхауса открывается панорамный вид на море и Старый город. В квартире просторная гостиная, две спальни, ванная комната и кухня с двумя просторными террасами.  Одной из уникальных особенностей этого пентхауса является возможность разделить его на две соединенные квартиры-студии, каждая со своими входами, ванными комнатами, спальными зонами и террасой площадью 50 квадратных метров.  Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартиры A904 – 75.000 Евро Не упустите шанс приобрести этот потрясающий пентхаус в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 54–69 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами (жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8%-8,5% Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля.   Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу в аренду в летний сезон. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое  
Апарт - отель Montenegro Luxury Hotels and Resorts
Апарт - отель Montenegro Luxury Hotels and Resorts
Колашин, Черногория
Цена по запросу
Все жители Montis Mountain Resort имеют типичные пятизвездочные услуги бренда Splendid, в том числе круглосуточное обслуживание номеров, питание, консьерж, курьер, врач скорой помощи, химчистка, глажка одежды, прачечная и услуга парковки, уборщики обуви, почта, новости, парковка с камердинером, прокат автомобилей, трансфер из аэропорта, прокат лимузинов, экскурсии и экскурсии.
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