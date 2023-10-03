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Green Mill

Жабляк, Черногория
от
€104,562
;
9 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.3 – 45.2
Цена за м², EUR 3 665
Цена квартиры, EUR 119 547 – 167 314
Местонахождение новостройки
Жабляк, Черногория
Инфраструктура рядом
Аэропорт 140 000 м
Магазин 10 м
Детский сад 300 м
Школа 300 м

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Green Mill
Жабляк, Черногория
от
€104,562
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