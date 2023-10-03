Green Mill

Бар, Черногория

от €89,910

33–74 м² 8

Сдача в: 2023

ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир разных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащенся 4-х гостиничным комплексом с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры-кондо и сидит с 1-го по 4-й этаж. Сдача блока А–III квартал 2023 г. Сдача блоков В и С - март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря - 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн на территории комплекса зона отдыха с бассейнами на крыше бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры подземная парковка управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты – студию, 1+1, 2+1 с высокачественной отделкой. Все апартаменты просторные, с видом на океан или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: Блок- 35,9-74,2 м2 Б блок – 24,75-71,5 м2 С блок – 38,5 – 77,0 м2 План оплаты: Оплата-100% ПВ -50%, в рассрочку - 50% (Блок-А, В, С) ПВ -30%, в рассрочку - 30% (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence становится исключительным местом жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. Выгодная инвестиция в PARC Residence в Черногории! Район пользуется большим спросом. Вы покупаете не только квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!