Green Mill

Комплекс Toplish Home
Новый жилой дом в городе Будва. Отличная локация: близость всей необходимой инфраструктуры, как для постоянного проживания, так и для отдыха! В пешей доступности расположены популярные рестораны, торговый центр TQ Plaza, школа, магазины, аптеки, пляж с променадной зоной и историческая часть города. Жилой дом отличается, не только прекрасным расположением относительно инфраструктуры города, но и качеством строительства с продуманными планировками и дизайном всех квартир. Большая часть квартир обращены на юго-восточную строну с видом на море и город.
ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.
Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования.
Комплекс состоит из 3-х блоков:
Блок А- состоит из жилых квартир разных типов.
Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащенся 4-х гостиничным комплексом с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж.
Блок С – включает в себя квартиры-кондо и сидит с 1-го по 4-й этаж.
Сдача блока А–III квартал 2023 г.
Сдача блоков В и С - март 2025 г.
Локация:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар
До моря - 450 м
До аэропорта Подгорика -50 мин.
До Будвы-30 мин.
До Котора-40 мин.
До Тиват-50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
бассейн на территории комплекса
зона отдыха с бассейнами на крыше
бутик-спа
турецкая баня
фитнес-центр
рестораны
торговые центры
подземная парковка
управляющая компания и др.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м
Высококачественные скоростные лифты с домофоном
Система генератора для резервного питания
Надежная теплоизоляция
Материалы повышенной огнестойкости
Энергоэффективность
Шумоизоляция стен
Видеодомофон
Ландшафтный дизайн сада и террасы
Центральная спутниковая система телевидения
PARK Residence предлагает элитные апартаменты – студию, 1+1, 2+1 с высокачественной отделкой. Все апартаменты просторные, с видом на океан или на тихие горы.
Площадь и стоимость апартаментов:
Блок- 35,9-74,2 м2
Б блок – 24,75-71,5 м2
С блок – 38,5 – 77,0 м2
План оплаты:
Оплата-100%
ПВ -50%, в рассрочку - 50% (Блок-А, В, С)
ПВ -30%, в рассрочку - 30% (Блок –В, С)
Возможна сдача апартаментов в управление.
PARK Residence становится исключительным местом жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе.
Выгодная инвестиция в PARC Residence в Черногории! Район пользуется большим спросом. Вы покупаете не только квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
SkyLine Resort — роскошный жилой-комплекс на берегу Будванской Ривьеры.
Skyline Resort — жилой комплекс на берегу Будванской Ривьеры, его расположение позволяет наслаждаться красотой Черногории. В двух минутах ходьбы от чистейшего побережья. В двух километрах находится знаменитый Старый Город в Будве — туристический центр страны, где переплетаются старинная архитектура и современные развлечения. Из апартаментов Skyline Resort открывается великолепный вид на горы, море и полуостров Свети-Стефан, мерцающий в ночи огнями домов и отелей. Жилой комплекс Skyline Resort, это 142 апартамента на 14 этажах, возвышающихся над лазурным побережьем Адриатики.