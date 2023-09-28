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Mountain Soul

Жабляк, Черногория
от
€145,040
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9 1
Описание Описание
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О комплексе

Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика!

"Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!"

 

Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт.

Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания:

Коммерческое помещение подходящее для:

  • ресторана
  • торгового центра
  • офисов
  • банка

2-х уровневая парковка на 16 машин
2 лифта (автомобильный и пассажирский)
Высокоскоростной интернет
Связь LTE
Центральное водоснабжение и канализация
Центральное электричество

О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания

Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте

Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения  ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории)

  • В непосредственной близости национального парка Дурмитор (Юнеско)
  • Инфраструктура в шаговой доступности
    • Администрация
    • Школа 
    • Детский сад 
    • Храм 
    • Спортивная площадка 
    • Центр здоровья 
    • Магазины и рынок
    • Рестораны

 

 

   

 

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
3
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 39.2 – 48.5
Цена за м², EUR 3 541 – 3 694
Цена квартиры, EUR 145 040 – 179 265
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 54.2
Цена за м², EUR 3 665
Цена квартиры, EUR 200 429
Местонахождение новостройки
Жабляк, Черногория
Инфраструктура рядом
Аэропорт 140 000 м
Детский сад 400 м
Магазин 300 м
Море 150 000 м
Школа 400 м

Видеообзор %types-rod% Mountain Soul

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Mountain Soul
Жабляк, Черногория
от
€145,040
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Новый концепт Жилого Комплекса: зелёный оазис на приватной территории 1.3 Га ● СПА ● ресепшн в каждом доме ● крытый тёплый бассейн ● свой гараж для автомобилей ● ресторан и сфера обслуживания (на первом этаже зданий). Удалённость от административного центра города: 8 минут пешком. До моря - 900 метров. Инфраструктура комплекса бассейн с подогреваемой водой СПА центр с хамамом и сауной крытый паркинг для вашего автомобиля ресторан на первом этаже дома на минус первом этаже расположена кладовая зона для ваших чемоданов, велосипедов и сезонных вещей придомовая территория — это полноценный оазис, с цветущими круглый год кустарниками, деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов по периметру придомовой территории поле для мини-гольфа детские игровые площадки площадка для выгула собак, огороженная для удобства людей и домашних питомцев В комплексе представлены квартиры различных планировок: ● студии ● 1+1 ● 2+1 Площадь апартаментов от 36 м2 до 73.45 м2 Квартиры передаются покупателю с полной чистовой отделкой!  
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