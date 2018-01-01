Печурице, Черногория

от €94,100

42–112 м² 6

В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказываются на состоянии здоровья. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА Все квартиры оборудованы большими террасами и имеют панорамный вид на море. Комплекс состоит из двух зданий и имеет подземный паркинг. Площадь общей жилой застройки составляет 4 300 м2, а площадь апартаментов варьируется от 47 до 150 м². Проект предусматривает возможность объединения квартир по желанию покупателей. Апартаменты имеют планировку класса люкс, которая предусматривает отдельный санузел в каждой спальне. В отделке всех помещений использовались высококачественные материалы, в конструкциях окон и фасадах были применены современные технологии энергосбережения. Оба здания оборудованы лифтами. Кроме этого в комплексе SV. Luka присутствует: круглосуточная охрана закрытой территории; спутниковое телевидение, которое транслирует российские каналы; бассейн с пресной водой, рекреационная зона; услуги управляющей компании; фитнесс-центр с тренажерным залом. На территории отеля располагаются спортплощадки, детский городок, зоопарк и частные виллы. Пляжи полностью отреставрированы и оборудованы удобными спусками в воду. Если вы захотите понежиться на берегу моря, всего в 8 минутах ходьбы располагается чистейший песчано-галечный пляж Велики Песак. Он удостоен почетного голубого флага ЕС, который выдается, согласно высоким европейским стандартам, за безупречную чистоту. ПЛОЩАДЬ КВАРТИР В здании А размещается 7 типов квартир: студия 45 м²; квартира 175 м²; квартира 132 м²; квартира 87,2 м²; квартира 81,6 м²; квартира 55,8 м²; квартира 54,3 м². Здание В включает 5 типов квартир: квартира 145,1 м²; квартира 92 м²; квартира 91,1 м²; квартира 53,1 м²; квартира 52 м²; квартира 58,3 м² с прилегающим к ней земельным участком. На цокольном этаже размещаются: гараж 1-го уровня; гараж 2-го уровня. Апартаменты продаются с декоративной отделкой, полностью оборудованные ванными комнатами. Напольное покрытие спален выполнено из твердолиственных пород дерева. Санузлы, кухни и гостиные облицованы плиткой. В комнатах установлены кондиционеры, а полы оборудованы системой подогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в квартирах в любое время года. В холле и на лестницах уложена специальная антискользящая плитка и гранит. Стоимость квадратного метра в комплексе SV. Luka составляет 2 200 –2 700 евро. Гаражи стоят от 5 000 до 26 000 евро. Они оплачиваются отдельно. Форма оплаты — на выбор покупателя. Возможно составление индивидуального графика погашения платежей.