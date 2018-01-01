Черногория

Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно.
Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя концепт «гармоничного проживания с природой рядом с центром города».
Только представьте себе: в вашем жилом комплексе есть зеленый газон с розарием. Пребывание в гармонии с природой может привести вас к более гармоничным отношениям с самим собой и со своим окружением.
Предлагаем несколько квартир и коммерческих помещений в элитном жилом комплексе Belvedere Residence ****, расположенном в Бечичи.
На территории комплекса есть оборудованные зоны отдыха, большой бассейн, управляющая компания, большая зеленая территория, ресепшен, охрана и многое другое. Также для жителей комплекса предусмотрен прямой проход к пляжу, расстояние до моря 100 метров.
К продаже предлагаются следующие квартиры и помещения:
Квартира 49 м2 за 100 000 евро с видом на море (с ремонтом)
И еще несколько студий под ремонт (информацию перешлю в письме от valueone
пентхаус А71 – 235 м2, 9 этаж, цена: 450 000 евро
помещения для СПА и Фитнесса + подсобный этаж – 661 м2, 1-2 этажи, цена: 290 000 евро
Все объекты продаются в состоянии под чистовую отделку.