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Черногория

Бар, Черногория
от
€121,979
;
3
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Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Бар, Черногория

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Черногория
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик обеспечивает всем покупателям гарантированный арендный доход совместно с MonteDreams. Новый жилой комплекс Монте Дримс от европейского застройщика, который уже реализовал два успешных проекта в Бечичи. Застройщик с многолетним опытом строительства, профессиональная команда, заботливо подобранные материалы, неусыпный контроль качества делают этот проект поистине уникальным. В комплексе предлагаются апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, все с высококачественной отделкой и панорамными видами на море. Инфраструктура жилого комплекса Монтедримс будет включать: – два отдельных бассейна и каменный грот – бар возле бассейнов – зал для фитнесса – финскую сауну и хамам – комнату отдыха – детскую игровую комнату – ресепшен – биллиардную комнату – регулярный транспорт до пляжа Бечичи (шаттл) – прачечную – подземный паркинг – приватную территорию с видеонаблюдением. В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья. На набережной открыты многочисленные магазины, кафе и рестораны. Курорт Бечичи примыкает к туристическому центру Черногории городу Будва с его разнообразными развлечениями, магазинами, ресторанами и насыщенной ночной жизнью. Воплотите свои мечты в реальность, став владельцем превосходных апартаментов в сказочной Черногории!
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Сдача в: 2012
Агентство: eNovogradnja
Предлагаем несколько квартир и коммерческих помещений в элитном жилом комплексе Belvedere Residence ****, расположенном в Бечичи. На территории комплекса есть оборудованные зоны отдыха, большой бассейн, управляющая компания, большая зеленая территория, ресепшен, охрана и многое другое. Также для жителей комплекса предусмотрен прямой проход к пляжу, расстояние до моря 100 метров. К продаже предлагаются следующие квартиры и помещения: Квартира 49 м2 за 100 000 евро с видом на море (с ремонтом) И еще несколько студий под ремонт (информацию перешлю в письме от valueone пентхаус А71 – 235 м2, 9 этаж, цена: 450 000 евро помещения для СПА и Фитнесса + подсобный этаж – 661 м2, 1-2 этажи, цена: 290 000 евро Все объекты продаются в состоянии под чистовую отделку.
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