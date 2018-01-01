Черногория

Застройщик обеспечивает всем покупателям гарантированный арендный доход совместно с MonteDreams.
Новый жилой комплекс Монте Дримс от европейского застройщика, который уже реализовал два успешных проекта в Бечичи. Застройщик с многолетним опытом строительства, профессиональная команда, заботливо подобранные материалы, неусыпный контроль качества делают этот проект поистине уникальным.
В комплексе предлагаются апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, все с высококачественной отделкой и панорамными видами на море.
Инфраструктура жилого комплекса Монтедримс будет включать:
– два отдельных бассейна и каменный грот
– бар возле бассейнов
– зал для фитнесса
– финскую сауну и хамам
– комнату отдыха
– детскую игровую комнату
– ресепшен
– биллиардную комнату
– регулярный транспорт до пляжа Бечичи (шаттл)
– прачечную
– подземный паркинг
– приватную территорию с видеонаблюдением.
В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья. На набережной открыты многочисленные магазины, кафе и рестораны.
Курорт Бечичи примыкает к туристическому центру Черногории городу Будва с его разнообразными развлечениями, магазинами, ресторанами и насыщенной ночной жизнью.
Воплотите свои мечты в реальность, став владельцем превосходных апартаментов в сказочной Черногории!
Предлагаем несколько квартир и коммерческих помещений в элитном жилом комплексе Belvedere Residence ****, расположенном в Бечичи.
На территории комплекса есть оборудованные зоны отдыха, большой бассейн, управляющая компания, большая зеленая территория, ресепшен, охрана и многое другое. Также для жителей комплекса предусмотрен прямой проход к пляжу, расстояние до моря 100 метров.
К продаже предлагаются следующие квартиры и помещения:
Квартира 49 м2 за 100 000 евро с видом на море (с ремонтом)
И еще несколько студий под ремонт (информацию перешлю в письме от valueone
пентхаус А71 – 235 м2, 9 этаж, цена: 450 000 евро
помещения для СПА и Фитнесса + подсобный этаж – 661 м2, 1-2 этажи, цена: 290 000 евро
Все объекты продаются в состоянии под чистовую отделку.