Черногория

Новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни и отдыха. Для инвестирования. Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории г Бар. До моря - 450 м. До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы -30 мин.
Застройщик обеспечивает всем покупателям гарантированный арендный доход совместно с MonteDreams.
Новый жилой комплекс Монте Дримс от европейского застройщика, который уже реализовал два успешных проекта в Бечичи. Застройщик с многолетним опытом строительства, профессиональная команда, заботливо подобранные материалы, неусыпный контроль качества делают этот проект поистине уникальным.
В комплексе предлагаются апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, все с высококачественной отделкой и панорамными видами на море.
Инфраструктура жилого комплекса Монтедримс будет включать:
– два отдельных бассейна и каменный грот
– бар возле бассейнов
– зал для фитнесса
– финскую сауну и хамам
– комнату отдыха
– детскую игровую комнату
– ресепшен
– биллиардную комнату
– регулярный транспорт до пляжа Бечичи (шаттл)
– прачечную
– подземный паркинг
– приватную территорию с видеонаблюдением.
В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья. На набережной открыты многочисленные магазины, кафе и рестораны.
Курорт Бечичи примыкает к туристическому центру Черногории городу Будва с его разнообразными развлечениями, магазинами, ресторанами и насыщенной ночной жизнью.
Воплотите свои мечты в реальность, став владельцем превосходных апартаментов в сказочной Черногории!