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Черногорье

Бар, Черногория
от
€189,540
;
3
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Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Бар, Черногория

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Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,540
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Комплекс в самом сердце прибрежной Черногории- квартиры на Будвенской ривьере Панорамный вид на море. Готовый ремонт. Консьерж-сервис 24/7. Комплекс подходит: Для инвестиций Для отдыха Для жизни.   Черногория - возможно лучший выбор для жизни. Здесь невероятная природа, люди и экология. Владение недвижимостью дает основание для получения вида на жительство. Вступление в Европейский союз планируется в 2025 году. На время отсутствия владелец может поручить УК сдавать квартиру в аренду. Ожидаемая арендная доходность жилья - от 8% годовых. Преимущества проекта Невероятный вид Вы приобретаете панорамный вид на море - навсегда. На территории перед комплексом запрещено высотное строительство. В следующие 10 лет в прибрежной зоне согласовано благоустройство и строительство элитного семейного низкоэтажного отельного комплекса.  Доступность инфраструктуры Вокруг комплекса Вы найдете: Парк Игровые площадки Продуктовые магазины Фитнес -центры Медицинские клиники Рестораны и бары на разумном удалении Экологичный и безопасный пляж Широкий частный пляж с пологим входом в море и мягким песком. Ежегодно этот пляж удостаивается высокой международной награды Голубой флаг за высокий уровень экологии и безопасности. Резидентами комплекса доступен резерв мест 24/7 и доставка до пляжа и обратно на электробагги. Своя подземная парковка Комплекс располагает двумя этажами подземного паркинга с комфортным автолифтом. Парковочные месты предусмотрены для каждого апартамента. Премиальные интерьеры от дизайн-бюро Внутренняя отделка выполняется по проекту дизайн-бюро из высококачественных материалов: индивидуально отобранный мрамор, дизайнерские решения в дереве и камне. Квартиры продаются с ремонтом под ключ. Установлена система "Умный дом" от Legrand. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну. Удобные условия оплаты: Возможна продажа с оплатой в течение 8-ми лет. Первый платеж – 15%.  
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