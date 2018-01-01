Черногорье

Бечичи, Черногория

от €158,000

50–190 м² 3

Сдача в: 2023

Комплекс в самом сердце прибрежной Черногории- квартиры на Будвенской ривьере Панорамный вид на море. Готовый ремонт. Консьерж-сервис 24/7. Комплекс подходит: Для инвестиций Для отдыха Для жизни. Черногория - возможно лучший выбор для жизни. Здесь невероятная природа, люди и экология. Владение недвижимостью дает основание для получения вида на жительство. Вступление в Европейский союз планируется в 2025 году. На время отсутствия владелец может поручить УК сдавать квартиру в аренду. Ожидаемая арендная доходность жилья - от 8% годовых. Преимущества проекта Невероятный вид Вы приобретаете панорамный вид на море - навсегда. На территории перед комплексом запрещено высотное строительство. В следующие 10 лет в прибрежной зоне согласовано благоустройство и строительство элитного семейного низкоэтажного отельного комплекса. Доступность инфраструктуры Вокруг комплекса Вы найдете: Парк Игровые площадки Продуктовые магазины Фитнес -центры Медицинские клиники Рестораны и бары на разумном удалении Экологичный и безопасный пляж Широкий частный пляж с пологим входом в море и мягким песком. Ежегодно этот пляж удостаивается высокой международной награды Голубой флаг за высокий уровень экологии и безопасности. Резидентами комплекса доступен резерв мест 24/7 и доставка до пляжа и обратно на электробагги. Своя подземная парковка Комплекс располагает двумя этажами подземного паркинга с комфортным автолифтом. Парковочные месты предусмотрены для каждого апартамента. Премиальные интерьеры от дизайн-бюро Внутренняя отделка выполняется по проекту дизайн-бюро из высококачественных материалов: индивидуально отобранный мрамор, дизайнерские решения в дереве и камне. Квартиры продаются с ремонтом под ключ. Установлена система "Умный дом" от Legrand. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну. Удобные условия оплаты: Возможна продажа с оплатой в течение 8-ми лет. Первый платеж – 15%.