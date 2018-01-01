Черногорье

ЖК Изумруд
Новый концепт Жилого Комплекса:
зеленый оазис на приватной территории 1,3 га
● СПА
● ресепшн в каждом доме.
● закрытый теплый бассейн
● свой гараж для автомобилей
● ресторан и сфера обслуживания (на
первого этажа здания).
Удалённость от административного
центр города: 8 минут пешком.
До моря - 900 метров.
Инфраструктура комплекса
бассейн с подогреваемой водой СПА центр с хамамом и сауной
скрытая парковка для вашего автомобиля
ресторан на первом этаже дома
на первом этаже расположена кладовая зона для ваших чемоданов, велосипедов и сезонных вещей
придомовая территория — это полноценный оазис, с цветущими круглый год кустарниками,
деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов по периметру придомовой территории
поле для мини-гольфа
детские игровые площадки
площадка для выгула собак, огороженная для
удобства людей и домашних питомцев
В комплексе квартир разных планировок: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. Все квартиры передаются с чистовой отделкой.
SkyLine Resort — роскошный жилой-комплекс на берегу Будванской Ривьеры.
Skyline Resort — жилой комплекс на берегу Будванской Ривьеры, его расположение позволяет наслаждаться красотой Черногории. В двух минутах ходьбы от чистейшего побережья. В двух километрах находится знаменитый Старый Город в Будве — туристический центр страны, где переплетаются старинная архитектура и современные развлечения. Из апартаментов Skyline Resort открывается великолепный вид на горы, море и полуостров Свети-Стефан, мерцающий в ночи огнями домов и отелей. Жилой комплекс Skyline Resort, это 142 апартамента на 14 этажах, возвышающихся над лазурным побережьем Адриатики.