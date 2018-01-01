Черногорье

Бар, Черногория

от €72,000

36–205 м² 4

Сдача в: 2024

ЖК Изумруд Новый концепт Жилого Комплекса: зеленый оазис на приватной территории 1,3 га ● СПА ● ресепшн в каждом доме. ● закрытый теплый бассейн ● свой гараж для автомобилей ● ресторан и сфера обслуживания (на первого этажа здания). Удалённость от административного центр города: 8 минут пешком. До моря - 900 метров. Инфраструктура комплекса бассейн с подогреваемой водой СПА центр с хамамом и сауной скрытая парковка для вашего автомобиля ресторан на первом этаже дома на первом этаже расположена кладовая зона для ваших чемоданов, велосипедов и сезонных вещей придомовая территория — это полноценный оазис, с цветущими круглый год кустарниками, деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов по периметру придомовой территории поле для мини-гольфа детские игровые площадки площадка для выгула собак, огороженная для удобства людей и домашних питомцев В комплексе квартир разных планировок: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. Все квартиры передаются с чистовой отделкой.