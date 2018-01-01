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Черногорье

Бар, Черногория
от
€189,800
;
4
Описание Описание
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Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Бар, Черногория

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Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,800
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