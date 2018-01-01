Черногорье

Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Варианты квартир, выставленных на продажу:
Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро.
Апартаменты с двумя спальнями, площадью 67-116 м2, по цене от 148 450 евро.
Характеристики
Авторский дизайн
В каждой квартире реализован авторский дизайн интерьера с набором нескольких сценариев освещения.
Качественная отделка
В отделке использована итальянская керамическая плитка наивысшего качества, установлены климатические системы и вентиляция, теплые полы.
Комфорт и эргономичность
В строительстве здания применены термоизоляционные решения, что создает комфорт иэнергоэффективность. Установлены стеклопакеты тёплого профиля марки Sсhuсo. Каждой квартире принадлежит кладовочное место в закрытом гараже.