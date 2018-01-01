Бечичи, Черногория

от €169,000

36–55 м² 3

Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс премиум-класса с областенным пляжем « Bellemond Residence Montenegro » в Бечичи. ЖК расположен в Бечичи, ридом с променадом, княжами и ресторанами, прокамом и православным. Школа, детски сад, Почта, аптек и супермаркеты находьятся в пешей доступности. Прямой вид на Море, шум Прибой, Премиальноэ Качество Мебели и Отделочны Материалов, фитнес-Центр и СПА, отмеченный завод качества « голубой флаг » – <TAG1> всээто создает аммосферу роскоши и комфорта. Управляя компания возмет на себя заботы и обеспечит: Консьерж-Сервис 24/7 непоправимое недвижиматью, Резерв 24/7 мес на частном княже для владельцев апартаментов, шатл сервис. Охрану и видеонаблудене Уход за зеленими насаженямими, СПА и фитнес-центром Отличий варьянт княжество с доходностью до 8% годових в евро. Возможен имвидуалний план платежей с авансом 15% и рассрочка до 8 лет. Все виды оплаты, векдж электроновые платежи, рубли РФ и РБ, таке дистанционное общество. Срок окончания строителства: Май 2023 год. Цена в ключает в себья как дизайнерский реам с поном мебели по концепту “ ключ в руки ”, так: - системы “ умный дом ”, вентиляци и кондиционирования. - энергосберегающе и инспекция. - натурально ерево лучших пород и индивидуально отробранный храмор большого формата, - муранские стекло и объекты искусства. Апартамент от имени Бочана, Работа с Такими Какани, Дорнбрахт, Лауфен-Картелл. До финальной выставки строителства воды измения кланировочных решенийвнутри. Квартира разной пощади, история от 169 000 евро, действет рассрочка на ополату.