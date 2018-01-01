Бечичи, Черногория
36–55 м²
3
Сдача в: 2023
Новый жилой комплекс премиум-класса с областенным пляжем « Bellemond Residence Montenegro » в Бечичи.
ЖК расположен в Бечичи, ридом с променадом, княжами и ресторанами, прокамом и православным. Школа, детски сад, Почта, аптек и супермаркеты находьятся в пешей доступности. Прямой вид на Море, шум Прибой, Премиальноэ Качество Мебели и Отделочны Материалов, фитнес-Центр и СПА, отмеченный завод качества « голубой флаг » – <TAG1> всээто создает аммосферу роскоши и комфорта.
Управляя компания возмет на себя заботы и обеспечит:
Консьерж-Сервис 24/7
непоправимое недвижиматью,
Резерв 24/7 мес на частном княже для владельцев апартаментов, шатл сервис.
Охрану и видеонаблудене
Уход за зеленими насаженямими, СПА и фитнес-центром
Отличий варьянт княжество с доходностью до 8% годових в евро.
Возможен имвидуалний план платежей с авансом 15% и рассрочка до 8 лет.
Все виды оплаты, векдж электроновые платежи, рубли РФ и РБ, таке дистанционное общество.
Срок окончания строителства: Май 2023 год.
Цена в ключает в себья как дизайнерский реам с поном мебели по концепту “ ключ в руки ”, так:
- системы “ умный дом ”, вентиляци и кондиционирования.
- энергосберегающе и инспекция.
- натурально ерево лучших пород и индивидуально отробранный храмор большого формата,
- муранские стекло и объекты искусства.
Апартамент от имени Бочана, Работа с Такими Какани, Дорнбрахт, Лауфен-Картелл.
До финальной выставки строителства воды измения кланировочных решенийвнутри.
Квартира разной пощади, история от 169 000 евро, действет рассрочка на ополату.