Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, с ландшафтом городского ландшафта.

Архитекторы спроектировали здание так, что почти новая квартира имеет вид на море, горы и город.

Особенность комплекса в том, что он будет расположен в 10 коридорах на набережной Бечичи, в прикосновении к большому количеству развлечений. Для примерного и отдыха набережная протяженность 7км, 3 больших максимума в пешей доступности.

До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час.

Для жилых машинных комплексов на парковочных площадках будет установлена ​​система SingleUp, можно ссылаться на несколько ссылок на одно парковочное место.

К услугам жильцов построен бассейн на крыше, открытая подземная парковка на 69 мест с красивыми садовками и уютным внутренним двором с беседкой.