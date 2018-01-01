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Парк Резиденс

Бар, Черногория
от
€112,590
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.
Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.
Комплекс состоит из 3-х блоков:
Блок А- состоит из жилых квартир различных типов.
Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го
по 8-й этаж.
Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж.
Сдача блока А – сентябрь 2023 г.

Срок сдачи В и С -март 2025 г.
Локация:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар
До моря- 450 м
До аэропорта Подгорика -50 мин.
До Будвы-30 мин.
До Котора-40 мин.
До Тиват-50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бассейн открытый на территории комплекса
Бассейны на крыше комплекса
бутик-спа
турецкая баня
фитнес-центр
рестораны
торговые центры
зоны отдыха
подземная парковка (Блок А - на 60 мест)
управляющая компания и др.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м
Высококачественные скоростные лифты с домофоном
Система генератора для резервного питания
Надежная теплоизоляция
Материалы повышенной огнестойкости
Энергоэффективность
Шумоизоляция стен
Видеодомофон
Ландшафтный дизайн сада и террасы
Центральная спутниковая система телевидения
PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок:
Студия
с 1 -ой спальней
с 2 –мя спальнями
Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой. 
С шикарнымс видом - на море или на тихие горы.
Площадь и стоимость апартаментов:

А блок- 35.9-74.2 м2 
Б блок – 24.75-71.5 м2
С блок – 38.5 – 77.0 м2
План оплаты:
1) 100% оплата
2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С)
3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С)
Возможна сдача апартаментов в управление.
PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в
строительном секторе.
PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в
аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность
получать пассивный доход от сдачи в аренду!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.7
Цена за м², EUR 2,700
Цена квартиры, EUR 112,590
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 42.6
Цена за м², EUR 2,703
Цена квартиры, EUR 115,155
Местонахождение новостройки
Бар, Черногория
Инфраструктура рядом
Море 450 м

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Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
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