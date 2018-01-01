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Парк Резиденс

Бар, Черногория
от
€112,590
;
15
Описание Описание
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О комплексе

ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ

PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.

Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования.

Комплекс состоит из 3-х блоков:

Блок А- состоит из жилых квартир разных типов.

Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащенся 4-х гостиничным комплексом с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж.

Блок С – включает в себя квартиры-кондо и сидит с 1-го по 4-й этаж.

Сдача блока А–4  квартал 2023 г.

Сдача блоков В и С - март 2025 г.

Локация:

Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар

До моря - 450 м

До аэропорта Подгорика -50 мин.

До Будвы-30 мин.

До Котора-40 мин.

До Тиват-50 мин.

ИНФРАСТРУКТУРА:

бассейн на территории комплекса

зона отдыха с бассейнами на крыше

бутик-спа

турецкая баня

фитнес-центр

рестораны

торговые центры

подземная парковка

управляющая компания и др.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м

Высококачественные скоростные лифты с домофоном

Система генератора для резервного питания

Надежная теплоизоляция

Материалы повышенной огнестойкости

Энергоэффективность

Шумоизоляция стен

Видеодомофон

Ландшафтный дизайн сада и террасы

Центральная спутниковая система телевидения

PARK Residence предлагает элитные апартаменты – студию, 1+1, 2+1 с высокачественной отделкой.  Все апартаменты просторные, с видом на океан или на тихие горы.

План оплаты:

Оплата-100%

ПВ -50%, в рассрочку - 50% (Блок- В, С)

ПВ -30%, в рассрочку - 30% (Блок –В, С)

Возможна сдача апартаментов в управление.

PARK Residence становится исключительным местом жизни в Баре, Черногория.

Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе.

Выгодная инвестиция в PARC Residence в Черногории! Район пользуется большим спросом. Вы покупаете не только квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 41.7 – 42.6
Цена за м², EUR 2,733 – 2,736
Цена квартиры, EUR 112,590 – 115,155
Местонахождение новостройки
Бар, Черногория
Инфраструктура рядом
Море 450 м

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Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
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