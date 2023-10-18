Grand Baie, Маврикий

Цена по запросу

127–236 м² 2

Сдача в: 2022

Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа 3 спальни G + 2 квартира на продажу в Гранд Бэй. Проект находится очень близко к пляжу и сети отелей, ресторанов, супермаркетов и многих других объектов. Проект находится на большом участке земли 6730 кв.м., и максимальный охват участка был сохранен как большой сад. Квартира состоит из кухни открытого плана, столовой, гостиной и большой террасы. Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим агентством недвижимости Rs 15.900.000 Ref .: 21011 5 Номера 3 Спальни 2 Ванные комнаты Полезная площадь: 147 кв.м; Жилая площадь: 40 кв.м; Терраса: 27 кв.м; Земля: 6730 кв.м.