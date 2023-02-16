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Квартиры в новостройках в Саулкрасты

Salaspils pagasts
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Бабитский край
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Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
121 м² 2 ванных
€620,561
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Юрмала, Латвия
109 м² 2 ванных
€375,485
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с интернетом
kekavas pagasts, Латвия
76 м² 2 ванных
€199,180
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
76 м²
€198,000
Дом 6 комнат с Spalni
Юрмала, Латвия
560 м²
€950,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
24 м² 1 ванная
€71,064
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
62 м²
€118,000
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
101 м² 1 ванная
€175,158
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