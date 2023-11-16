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Продажа новостроек в Риге

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Dignājas 4
Dignājas 4
Рига, Латвия
от
€550
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Проект Dignājas 4 от девелоперской компании HouseNet – это новый, умный и энергоэффективный дом А класса с отличным местоположением в Риге, район Зиепниеккалнс. Выбрав квартиру в нашем новом проекте, Вы приобретаете качественно новый уровень проживания в эксклюзивном квартирном доме клубного типа, в котором Вы обретёте спокойствие, ведь в доме всего 15 квартир. Здание сдано в эксплуатацию и готово к заселению. К продаже предлагаются квартиры с полной внутренней отделкой высокого качества. Высота потолков квартир 2, 7 м. Технические характеристики здания, квартиры и территории: 1. Теплоснабжение GASO 2. Электроснабжение Sadales Tīkls 3. Цифровое телевидение и интернет Balticom 4. Канализация и водоснабжение Rīgas Ūdens 5. Видеонаблюдение HouseNet. 6. Наружные стены - газоблок (300 мм), утепленный пенополистиролом и ватой (150 мм), покрытый армирующим слоем и декоративной штукатуркой 7. Внутренние несущие стены - газоблок (300 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol 8. Внутренние перегородки - газоблок (200 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol 9. Междуэтажное перекрытие – монолитный железобетон, покрытый тепло-звукоизоляционн ым слоем толщиной 50 мм, звукоизоляционной пленкой толщиной 10 мм и лёгким бетоном 50мм. 10. Крыша - монолитный железобетон - утеплена пенополистиролом (400 мм) и каменной ватой (50 мм), покрыта 2-мя слоями рубероида 11. Окна - пластиковые, 6-камерные окна Gealan, с 3-х слойным стеклопакетом 12. Входная дверь в здание – алюминиевая дверь Ponzio с 3-х слойным стеклопакетом оснащённая IP домофоном FERMAX 13. Внутренние двери: а) входная дверь квартиры - противопожарная (EI-30), звукоизолирующая (37дБ), деревянная дверь б) комнатные двери - деревянные 14. Лестница - монолитные железобетонные конструкции. 15. Напольные покрытия: а) в санузлах - напольная плитка из каменной массы б) в остальных помещениях – 10 мм ламинат 33 класса Kronotex c 5 мм подкладкой 16. Вентиляция: а) выводы для установки вытяжных вентиляторов во всех санузлах б) выводы для установки кухонных вытяжек в) во всех окнах установлены клапаны принудительной вентиляции (Aereco) 17. Энергоснабжение: а) разводка под розетки + установлены розетки (производитель АВВ) б) разводка под освещение + установлены выключатели (производитель ABB) в) разводка под наружное освещение + установлены выключатели (производитель ABB)+установлены наружные светильники (на балконах) г) разводка кабелей для установки электрических кухонных плит и прочей кухонной техники 18. Слаботочные сети: а) сеть LAN (Интернет) б) цифровое телевидение в) детекторы дыма 19. Отопление: а) газовый конденсатный котел BOSCH б) все помещения отапливаются радиаторами в) отопление каждого помещения – индивидуально регулируемое термостатом на радиаторе, по желанию покупателя возможна также установка электронного термостата, который программируется и управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне) и позволяющий значительно оптимизировать количество потребляемого тепла 20. Территория: а) благоустроенная территория (асфальтированные дорожки, детская площадка, территория со светодиодным освещением и т. д. ) б) автостоянка с учетом количества квартир в доме в) въездные ворота с автоматическим управлением г) калитка д) система IP домофона FERMAX MEET управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне), видеозвонок приходит Вам на телефон, Вы можете ответить и/или открыть дверь подъезда е) видеонаблюдение Hikvision 21. Сантехника: а) смесители - HANSGROHE б) ванны - KALDEWEI в) раковины - LAUFEN PRO г) унитазы - LAUFEN PRO Все счетчики, установленные в здании - умные с дистанционным считыванием (отопление, холодная и горячая вода, электричество). Для снижения потребления коммунальной (общей) электроэнергии, на крыше здания установлена система солнечных батарей, что существенно сократит Ваши затраты. Обслуживающая компания – SIA “Selectum Home” Жильцы дома имеют возможность получить новейшую услугу и заказать установку автомобильной электрозарядной станции возле своего паркинга (количество лимитировано). При покупке квартиры, возможно заказать изготовление и установку кухонной мебели и техники, а также шкафы купе и другую мебель. Жители дома имеют возможность заказать установку индивидуальной системы рекуперации воздуха. В дополнение к квартире также возможно приобрести парковочное место и подсобное помещение. Рядом находится автобусная остановка, школа, детский сад, станция зарядки электромобилей, кафе и рестораны, автомойка Wash and Drive, торговый центр Promo Cash and Carry
Kalnciema Biznesa parks
Kalnciema Biznesa parks
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса 24-часовая охрана и контроль доступа Высокоскоростной оптический интернет Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Рига, Латвия
от
€158,308
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Стены в аренду дом, построенный в 1911 году.году, архитектор Паулс Mandelštams.
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Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Рига, Латвия
от
€510
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий. Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас. Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами. Помещения с ветринами площадью 870 м2 занимают три этажа (п/п,1,2) и соеденины одной лестницей, для удобства имеется гузовой лифт. Планировка и отделка производится по индивидуальному заказу. Площадь, идеально подходящая под магазин, банк или другой бизнес. Офисные помещения (3-6) этажа площадью 120 и 340 м2 просторные и светлые. Разнообразный выбор планировок сможет удовлетворить все желания и потребности самых требовательных клиентов. Ультро современный стиль и эксклюзивная планировка (7-8) этажей впечатляют. Прекрасный вид с террас верхних этажей, высококачественный ремонт, комфортность помещений. Все офисы оснащены охранной сигнализацией, видеодомофонами, телефонным и интернет подключением. Для удобства установлен скоростной лифт. Здание находится под круглосуточной охраной.
Zālīša 6
Zālīša 6
Рига, Латвия
от
€129,947
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
“Тейка” ограничена в перспективах своего развития, потому что плотно застроена и возможности застройки новых квартир значительно ограничены. Строительство Тейки сочетает в себе гармонию жизни в частных и многоквартирных домах с начала 19 века. Это прекрасная возможность стать частью этой уникальной части города. “Zālīša iela 6”- это новый проект, сочетающий в себе часть исторического здания и новое здание. Историческая часть дома была построена в 1934 году, а в 2016 году капитальный ремонт здания был полностью завершен, в результате чего были созданы 4 гармоничные квартиры разной площади и планировки. Новостройка построена и сдана в 2020 году на 6 квартир. Всего в проекте 10 квартир. У проекта своя, разграниченная прилегающая территория. “Будь своим хозяином тепла” Каждая квартира имеет свой индивидуальный котел. В новостройке во всех квартирах полы с подогревом. Реализация проекта предназначена для людей, которые будут в нем жить. Объект состоит из: № 1 реконструированный довоенный дом (4 квартиры) № 2 Новостройка (6 квартир) № 3 Закрытые навесы
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Рига, Латвия
от
€180,000
Сдача в: 2003
Агентство: REALAT real estate
Офисный и жилой дом с кинотеатром(в 1933 году.-1935.) arh. Альфред Карр, Курт Betge, реконструирован в 2003 году.год, arh. Висвалдис Сарма, Иоанн Норде. Бывший широкоформатный кинотеатр «Айна». Зрителей в зале было 547 мест. “Kanonisks” функционализм образец. Многофункциональная здание располагается на узкой Старой улице. С окружающей исторической застройкой kontrastējošais объем, однако, хорошо вписывается в экологических условий, перекликаясь с рядом существующих Латышский Акций банка здание (улицы Калькю № 13). Фасад центральной части освещаются с iestiklotiem лестничных erkeriem заблокированные балконом ленты. В отделке фасада используется искусственный камень, плиты.
Бизнес-центр T/c Domina-shopping
Бизнес-центр T/c Domina-shopping
Рига, Латвия
от
€700
Агентство: REALAT real estate
Мы знаем, что офисные помещения в Domina - это ценное преимущество для вашего бизнеса и ваших сотрудников. Вы по достоинству оцените широкий спектр возможностей и преимуществ, предоставляемых бизнес-центром Domina. Доказано, что организационная культура оказывает влияние на эффективность бизнеса, особенно на рост выручки, продуктивность, креативность сотрудников и укрепление лояльности.
Staraja Rusas 8
Staraja Rusas 8
Рига, Латвия
от
€110,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Проект расположен в центре Кливерсала, между жилыми зданиями и зеленой зоной. Площадь проекта огорожена, озеленена, есть небольшая детская игровая площадка. Место расположено между важными улицами и недалеко от Каменного моста. Национальная библиотека Латвии находится в 5 минутах ходьбы от дома, а до Старой Риги - 5 минут езды на машине или на общественном транспорте. В 200 метрах расположен небольшой местный магазин, рядом с парком Узварас и плотиной АБ Даугава. Стены и потолок - окрашены, пол - паркет из натурального дерева. В ванной комнате есть полы с подогревом, фирменная сантехника Vitra, стены в ванной комнате - керамическая плитка IBERO испанской компании, на полах итальянской керамической плитки Ceramica Sadon. Все апартаменты оснащены домофоном, сигнализацией и системой противопожарной защиты. Каждая квартира имеет свой собственный счетчик воды и тепла, в доме есть собственное газовое отопление. Проект управляется разработчиком проекта. На лестнице есть лифт, место для хранения велосипедов под куполом.
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Рига, Латвия
Сдача в: 2008
Агентство: REALAT real estate
В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнализацией, альтернативным отоплением газа, лифтом, фиксированной телефонией и интернетом. На территории вокруг здания созданы одногодичные и вечнозеленые насаждения с оформлением декоративных камней.Здание охраняет дежурный круглосуточный надзиратель. На первых двух этажах здания в первых сохранены исторические ценности - стены кирпичей, высокий потолок с открытыми коммуникациями - в соединении с деревом и стеклом. Проект удачно вписывается в историческую застройку территорию завода VEF . Во внутренней и во внешней выделке успешно объединены исторические и современные материалы. Цена за 1м2. - 15Евро Общая арендуемая площадь - 1154.10м2.
Бизнес-центр Ferrum centrs
Бизнес-центр Ferrum centrs
Рига, Латвия
от
€70,000
Агентство: REALAT real estate
Ferrum Centre расположен в Пурвциемсе, самом оживленном районе застройки недвижимостью. Район, в котором расположен бизнес-центр, в первую очередь сформирован как бизнес, деловые учреждения и жилой район. Торговые площади на 1–м этаже бизнес-центра 2. и 3. этаж - в основном предназначены для офисов и небольших складских помещений. Помещения в секторе Е в настоящее время свободны. На 1-м и 2-м этажах (на каждом этаже общая площадь 420м2). Можно разделить пространство на более мелкие участки. 1. Жилая площадь, подходящая для торговли с возможностью дополнительной аренды части территории, второй этаж может образовывать один или несколько небольших офисов. На стадии проектирования находится проект оформления новых застекленных шкафов и окон как со стороны железнодорожной улицы, так и со стороны внутреннего двора
Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Рига, Латвия
от
€4,60 млн
Агентство: REALAT real estate
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Высокоскоростные лифты Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора. Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения Экономичное светодиодное освещение в помещениях Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции РАСПОЛОЖЕНИЕ Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги. В историческом и деловом центре города. Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте. УСЛУГИ Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/ Круглосуточный доступ в здание для арендаторов Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения Оптический интернет бизнес-класса 2 высокоскоростных лифта Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/ Душевые на 1-м этаже Услуги по уборке офисов Профессиональное управление зданием Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе) Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
Рига, Латвия
от
€510
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Это уникальное в своем роде здание построено еще в 1903 году по заказу купца К.Тупикова, проектировали его архитекторы Шелс и Шефелс. При реконструкции проведены не менее грандиозные работы. Полностью отреставрирован фасад, восстановлена лепнина на потолке, приведены в порядок старинные камины, витражи и паркет. Здание сохранило историческое предназначение - на нижних этажах расположены не большие торговые площади от 40 до 100 кв.м. и офисы от 70 – 180 кв.м. На верхних этажах и мансарде расположены квартиры с площадью от 50 до 120 кв.м. Все офисы и квартиры оборудованы сигнализацией, видеодомофономи, телефонными и интернет линиями, кухней со встроенной техникой. По индивидуальноиму заказу квартира может быть мебелирована и оборудована бытовой техникой. В некоторых квартирах и офисных помещениях имеются балконы с прекрасным видом, а так же реставрированные камины. Здание имеет автономное отопление и современные, скоростные лифты. Рядом расположена многоэтажная автостоянка.
TAL RESIDENCE
TAL RESIDENCE
Рига, Латвия
от
€176,015
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
В красивейшей части тихого центра Риги, в окружении жемчужин Югентстиля, занесенных в культурный фонд UNESCO, возводится здание TAL RESIDENCE – будущий памятник архитектуры XXI века. Исключительность месторасположения и архитектурных решений, подземный паркинг – это уникальные преимущества проекта. Современная архитектура здания с ее открытостью и прозрачностью позволяет жителям дома из панорамных окон и с просторных террас наслаждаться изумительными видами на исторические здания квартала. TAL RESIDENCE – дань уважения великому гению, шахматисту, рижанину - Михаилу Талю, традициям и истории города Риги. Авантюризм, бескомпромиссность в принятии решений, неиссякаемый оптимизм и энергия, которые сопровождали Михаила Таля на его жизненном пути, стали источником вдохновения для создателей TAL RESIDENCE и нашли отражение в архитектурных решениях.
Kvartāls B91
Kvartāls B91
Рига, Латвия
от
€65,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья. Дополнительная информация Здание на ул.Brivības 91 полностью отремонтировано и квартал B91 планируется развивать в несколько этапов. + Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, со встроенной кухней и бытовой техникой и со встроенными шкафами. + Перед покупкой квартиру можно полностью обставить мебелью. + В каждой квартире индивидуальный счетчик тепла. + В доме установлен новый современный лифт. + В самом сердце Риги - Наслаждайтесь прогулками в парке, шопингом или встречей с друзьями в одном из уютных рижских ресторанов. Недвижимость с историей - Здание по адресу ул. Бривибас 91 построил в 1912 году знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе. Квартира на Бривибас 91 — это отличный выбор для молодых, независимых, успешных горожан, любящих жизнь и стремящихся взять от нее по максимуму. Расположение - В шаговой доступности находятся многочисленные кафе, клубы, рестораны и магазины, а также популярная среди молодежи улица Миера. Кроме этого, поблизости — торговые центры и медицинские учреждения.
Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Рига, Латвия
от
€480
Агентство: REALAT real estate
STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими традициями. Именно необычная обстановка и отличное расположение-это то, что больше всего ценят наши уже существующие арендаторы. Свое реальное место здесь можно найти в офисах, магазинах,ресторанах, выставочных залах.
Club Central Residence II
Club Central Residence II
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Это уникальный проект возрождения исторического центра Риги не только из за масштаба и архитектуры, но и потому, что в центральной части столицы в последнее время не были реализованы такие - соответствующие высочайшим стандартам недвижимости - проекты. Реализуя проект возрождения квартала улицы Базницас, получен в городскую среду эстетически вписывающийся квартал, гармонизирующий с находящейся неподалёку церковью Святой Гертруды, зданиями югендстиля и новой эклектической застройкой. Строительство второго здания квартала улицы Базницас началось в 2017. Весной 2019 года сдано в эксплуатацию новое здание на углу улиц Лачплеша и Базницас, архитектором и автором интерьера которого является ООО “SZK/Z” и его ведущий архитектор Угис Заберс (Uģis Zābers), который известен и по другим высококачественным и эксклюзивным проектам. Угис Заберс также является архитектором получившего титулы лучшей постройки Латвии эксклюзивного квартала Legend в Юрмале, в Булдури, как и автором других признанных проектов. Фасад здания выполнен в соответствии как с общей эстетикой улицы Базницас, так и с в рамках проекта уже построенным первым зданием Club Central Residence, используя подходящие архитектурные решения и тональность, стекло и другие качественные и экологичные материалы. Общая площадь нового здания составляет 3.990 m², в нём 7 этажей и один подвальный этаж, на котором расположена автостоянка.
BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Рига, Латвия
от
€637
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Один из самых технически продвинутых офисных, производственных и торговых комплексов в Риге. Объект класса "А" значительно вырос за 15 лет и сейчас занимает площадь в 5 гектаров. Балтийский индустриальный парк расположен в Дарзциемсе, недалеко от южного городского моста (Диенвиду). Общая площадь зданий составляет 60 000 квадратных метров. Большая часть (40 000 квадратных метров) отведена под склады, на 10 000 квадратных метрах расположены офисы, а оставшиеся 10 000 квадратных метров занимают торговые площади. Все здания соответствуют потребностям своих инновационных арендаторов: они энергоэффективны, оснащены первоклассными коммуникациями и круглосуточной охраной. B&B Tools Latvia, BE Group, Selecta, Anitra, Besecke, Sika, Manitou Nordics, Hansab и многие другие латвийские и международные компании входят в число арендаторов Балтийского индустриального парка.
Bruņinieku 93c
Bruņinieku 93c
Рига, Латвия
от
€9,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Этот новый проект расположен во дворе по адресу улица Бруниниеку 93, в центре Риги. Это качественно отреставрированный комплекс бывшего здания текстильной фабрики, состоящий из 12 уютных и энергоэффективных квартир в стиле лофт. В квартирах присутствуют широкие полноценные окна, в некоторых квартирах потолки достигают 4 метров, что позволяет новым жильцам реализовать интересные решения в области дизайна мебели. Нескольким квартирам доступны террасы, где можно наслаждаться летними вечерами и ощутить преимущества жизни в лофте в тихом, светлом и зеленом дворе центра Риги. Энергоэффективность: Учитывая новые требования к энергоэффективности здания, были выполнены работы по утеплению наружных стен, установлены энергоэффективные двухкамерные окна, а каждая квартира оборудована отдельным счетчиком тепла. В каждом помещении установлена система рекуперации, а отопление обеспечивается тепловым насосом Toshiba. Эти инвестиции являются одними из самых эффективных решений в многоквартирных зданиях и позволяют жильцам получать небольшие счета за квартиру. Отделка и интерьер: В этом проекте все квартиры полностью готовы, и мы с радостью поможем вам с вопросами дизайна мебели. Квартиры функционально спланированы, отделка выполнена из высококачественных натуральных материалов. В ванных комнатах установлены ванны из искусственного камня, сантехника "Laufen" и "Grohe", керамическая плитка, ламинат класса 33 и отделанные двери, созданные для комфорта новых жильцов. Качество - полная реконструкция: Полная реконструкция здания включает установку всех коммуникаций - электропроводки, водопровода, канализации. Были построены новые перегородки, установлены наружные двери, соответствующие нормам звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания отреставрирован, крыша обновлена. В результате реконструкции установлены широкие полноценные окна и французские балконы. Для обеспечения отопления установлен бетонный каркас с трубопроводами теплого пола, а в санузлах теплый пол обеспечивается электричеством. Все строительные работы завершены, и здание передано в эксплуатацию. Возможность приобрести гараж для 3-комнатной квартиры за 18 000 EUR.
Matīsa iela 29
Matīsa iela 29
Рига, Латвия
от
€2,30 млн
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29. Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании. Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2. Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него. Планируемые работы в рамках проекта включают в себя: Разделение собственности на квартирное владение; Замена крыши; Восстановление фасадов зданий; Реновацию лестничных клеток; Замену системы отопления; Установку счетчиков тепловой энергии; Замену входных дверей в здания; Замену наружных дверей квартир; Замену сточного подъема; Замену подъема холодной воды; Установку горячего водоснабжения; Замену электрических установок; Благоустройство двора; Создание парковочных мест; Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых; Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.
Centrus
Centrus
Рига, Латвия
от
€202,000
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненного комфорта. В конструкциях и отделке зданий применяются высококачественные, современные, тщательно отобранные материалы и используются последние технологии. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь в центре Риги комфортной и уютной. Разработчикам проекта удалось решить свойственную центру города проблему нехватки мест для парковки автомобилей. Для удобства жителей зданий будет доступна просторная двухуровневая подземная стоянка. Современные лифты доставят вас со стоянки прямо к дверям вашей квартиры. Для удобства жителей создается уединенное, закрытое наружное пространство, предусмотренное только для собственного пользования жильцов квартала. В озелененном внутреннем дворе используется освещение нескольких видов, колотая гранитная брусчатка двух тонов, что вкупе с элементами дизайна среды и малыми архитектурными формами добавит еще больше привлекательности динамичной местности, наполняя ее разнообразными настроениями. Родители смогут отдохнуть, пока дети проводят время на игровой площадке. Наряду с обособленной жилой территорией в квартале Centrus будет создана благоустроенная зона общественного пользования. Пешеходная улица соединит улицы Дзирнаву и Блауманя. Здесь будет протекать своя особенная внутриквартальная жизнь с кафе и зонами отдыха, а также с расположенными по краям пешеходной улицы магазинами.
Tallinas iela 91
Tallinas iela 91
Рига, Латвия
от
€350,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2. Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности. Отопление - новая, местная газовая котельная. Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления. Каждая квартира имеет установленную систему домофона. Высокоскоростное подключение к интернету. Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены. Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены. Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами. Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру. Парковка для велосипедов во дворе. Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату. Парковка на улице бесплатная.
Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и международного аэропорта "Рига", в густонаселенном пригороде.
Alfrēda apartamenti
Alfrēda apartamenti
Рига, Латвия
от
€101,200
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж! В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютных уголков Северной Европы, в городе с многовековой историей и богатыми культурными традициями. 36 роскошных апартаментов свободной планировки с каминами и балкончиками уже ждут своих владельцев. Эти квартиры позволят вам воплотить в жизнь свое представление о красоте и комфорте, реализовать любой дизайнерский замысел. В доме предусмотрено все для вашего удобства и эстетического удовольствия. На улицах и кварталах, окружающих дом «Альфреда», для вас открыто множество магазинов и ресторанов, салоны красоты и спортивные центры, торговые и развлекательные заведения. Всего в 10 минутах от дома – исторический центр Старая Рига, в 5 минутах – центральный городской вокзал, а совсем рядом – великолепные городские парки, Рижский цирк и Латвийская национальная опера. Ищете место для спокойного отдыха? Всего в 25 километрах от Риги расположен приморский город-курорт Юрмала с великолепными белыми пляжами, где можно насладиться природой, поправить здоровье и испробовать все виды активного досуга. Наслаждайтесь жизнью в самом сердце спокойного, благородного города, который откроет для вас окно в Европу и подарит множество новых возможностей!
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Рига, Латвия
от
€580
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
CITY STAR LOFTS располагается в полностью реконструированном историческом здании – памятнике культуры Риги. Это небольшой, но красивый и высококачественный жилой проект с 5-ю апартаментами и офисом на первом этаже. Изначально скромный, но уютный домик был построен в начале 20-го века как часть старой фабрики, где жили владельцы и работники производства. . Сегодня же, после полноценной реконструкции, CITY STAR LOFTS предлагает вашему вниманию 5 современных апартаментов с эксклюзивным дизайном и всеми удобствами. Качество гарантировано лучшими материалами на рынке. Две просторные квартиры: 2 спальни, площадь 61 м2 Две более компактные квартиры: 1 спальня, площадь 55,6 м2 Верхний этаж занимает уютная и просторная мансардная квартира стильного дизайна на две спальни. Общая площадь составляет около 130 м2. Проект находится на этапе строительства. Расположение Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобное транспортное движение, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – все это в совокупности превращает данную территорию в прекрасное место для жилья и удачный объект инвестиций.
RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Рига, Латвия
от
€6,804
Агентство: REALAT real estate
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные условия труда и экономящие коммунальные расходы. Все здания имеют сертификат BREEAM. Логистический парк Румбула развивается в отличном месте с удобным сообщением с национальными дорогами A4, A5, A6 и A7, что делает его идеальным для компаний, работающих как на территории Латвии, так и в других странах Балтии. Завершены две первые очереди парка, предлагающие склады класса А и офисные помещения. Третья очередь находится в стадии строительства и планируется завершить летом 2023 года.
Abava Biznesa Parks
Abava Biznesa Parks
Рига, Латвия
от
€1,250
Агентство: REALAT real estate
SIA Abava является владельцем и застройщиком крупнейшего в Риге бизнес-парка общей площадью 18 гектаров и застройкой более 60 000 квадратных метров. Основным направлением деятельности нашей компании является подготовка и аренда необходимой для бизнеса инфраструктуры, предоставление клиентам полного сервиса для успешного развития их бизнеса. Предлагаемое решение всегда будет включать в себя рабочие пространства и среду, соответствующие бизнес-специфике клиента и функциональные, а также удобные и приятные. Бизнес-парк ABAVA находится в 7 км от центра Риги, с удобными транспортными путями от Рижской кольцевой дороги. Прямой железнодорожный привод, принадлежащий парку, и близлежащий порт создают дополнительные преимущества в организации движения грузов. Мы поймем ваши пожелания и обеспечим среду для их реализации.
Trebū HOME
Trebū HOME
Рига, Латвия
от
€89,700
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технические решения, направленные на достижение энергоэффективности и безопасности. Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Здесь проложат прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, а также посадят деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом и как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев на фоне снега. Trebū HOME станет домом, куда каждый будет рад вернуться — новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Общая площадь застройки проекта Trebū HOME превышает 145 000 м2 — на ней разместятся более 1400 квартир. Проект станет одним из самых масштабных жилых комплексов Риги. Trebū HOME спроектирован одним из наиболее известных архитектурных бюро Латвии, имеющих большой опыт — SIA ARHIS ARHITEKTI под руководством главного архитектора Андриса Кронбергса. В Латвии работы этого бюро неоднократно удостаивались важнейших архитектурных наград, в том числе Приза года в латвийской архитектуре. В 2003 году архитектор проекта Андрис Кронбергс был номинирован на престижную Притцкеровскую архитектурную премию (The Pritzker Architecture Prize) и неоднократно занимал почетные места в различных архитектурных конкурсах. МЕСТО: Trebū HOME расположен в Риге, на правом берегу Даугавы, в тихом и зеленом районе между улицами Лубанас, Салнас и Купричу. Комплекс Trebū HOME находится всего лишь в 20 минутах езды от центра и на расстоянии пяти минут от зеленеющих полей. Жильцам Trebū HOME обеспечены все удобства, необходимые для жизни в городе, в том числе и развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады и другие объекты, важные для повседневной жизни. КВАРТИРЫ: Trebū HOME – это дом, куда каждый будет рад вернуться; новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Сейчас в первых двух пятиэтажных домах можно по доступной цене приобрести одну из 108 квартир, общая площадь которых составляет более 6000 м2, и новые жильцы могут выбрать: квартиры-студии площадью 36 м2 двухкомнатные квартиры площадью 40–52 м2 трехкомнатные квартиры площадью 67–68 м2 четырехкомнатные квартиры площадью 80 м2. Квартиры предлагаются с полной отделкой для которой использовались только высококачественные материалы, также установлено сантехническое оборудование. Планировка квартир грамотно продумана таким образом, чтобы жильцы могли полноценно использовать всю площадь квартиры. В каждой квартире предусмотрен балкон, а в квартирах, находящихся на первом этаже, — террасы, расположенные на высоте 1,2 м от земли и обнесенные оградой. ТЕРРИТОРИЯ И ЛАНДШАФТ: Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Предусмотрены беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, детские площадки, а также территорию украсят дубовая аллея, различные деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом, как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев стволов на фоне снега. Самые маленькие жильцы Trebū HOME найдут место для игр на игровой площадке, расположенной во внутреннем дворе каждого дома Trebū HOME. Также на территории комплекса предусматривается обустройство игровых площадок для детей постарше. Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни в проекте будут обустроены зоны для активного отдыха: спортивные площадки, уличные тренажеры и баскетбольная площадка.
LOFTS&ROSEGOLD
LOFTS&ROSEGOLD
Рига, Латвия
от
€121,001
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Место,где время останавливается Квартиры для жизни в стиле хюгге и вдохновляющие пространства для бизнеса. Дополнительная информация Философия Состояние простого человеческого счастья, далекого от трендов и стремления быть первым, люди называют по-разному, датчане – hygge, шведы – lagom, японцы – ikigai, по-русски это уют, душевность, благостность. У латышей же есть очень теплое слово – Mājot (быть дома), при этом оно имеет более широкое значение, это не только место силы, это состояние души. Быть дома – это чувствовать жизнь особенно сильно, наполняться радостью бытия, быть счастливым. Mājot – это объятия мамы, это общение с близкими друзьями, аромат горячего пирога, это сидя у камина рассматривать старые фотографии и рассказывать смешные истории, это плед, травяной чай и свечи, сделанные своими руками. Lofts&Rosegold – жилой квартал, где стиль жизни является определяющим, где форма призвана ярко отражать содержание. Концепция и архитектура С давних времен люди соединяли драгоценные камни и металлы, веря в то, что оправа – это сосуд, хранящий энергию минерала, и если для драгоценного камня подобрать подходящую оправу, то такой дуэт будет обладать идеальным звучанием и наделит его обладателя поистине великой силой. Жилой квартал Lofts&Rosegold – яркий пример взаимодействия архитектурного искусства двух разных эпох, взаимодействия в котором старому зданию отводится роль драгоценного камня, а новому – роль роскошной, подчеркивающей красоту Lofts оправы из «розового золота». Создавая образцы современной архитектуры, которые в будущем могут стать памятниками искусства 21 века, мы бережно относимся к истории города, поэтому сохраняем первозданный вид здания Lofts, выполненный в торжественном стиле неоренессанс. Здание Lofts с кирпичным фасадом, украшенным пилястрами, полукруглыми арочными окнами и декоративными нишами, с высотой потолка в апартаментах 5 и 6 метров, станет для Тихого Центра Риги единственным образцом жилья в стиле «лофт» в чистом его виде. Для оправы мы выбрали именно «розовое золото», потому что это роскошный, теплый металл, который позволяет раскрыть мистические свойства камня, с которым он соединен. В жилом здании Rosegold расположится 70 апартаментов с террасами, балконами или собственной территорией. Здание Rosegold будто защищает Lofts и подчеркивает его красоту, эркера и выступающие объемы верхних этажей бережно обрамляют здание лофтов. Интерьеры Современный дизайн, участки стен, выложенные из сделанных вручную кирпичей, фоновая музыка, смещение времен и столетий, и понимание того, что отсюда не хочется уходить никуда, и самое главное, что никуда и не надо, потому что ты Дома – это будет главный подарок жителям квартала. Интерьер будет пронизан главной идеей: соединения двух зданий в одно целое. Сердцем Lofts&Rosegold и воплощением философии хюгге станет главный лобби-холл здания площадью 220 м2, с высотой потолка 4,20 метра, камином длинной 3 метра и в довершении всего стеклянной крышей. Холодным зимним вечером, летней августовской звездной ночью, Rosegoldовой осенью или цветущей весной он станет центром притяжения и центром общения жителей квартала. Расположение Проект Lofts&Rosegold расположен по адресу ул. Стрелниеку 8, в наиболее респектабельной и престижной части города Риги, при этом на небольшом отдалении от туристических мест и поэтому с более спокойным и размеренным стилем жизни. На расстоянии пешей прогулки находятся архитектурные жемчужины Югендстиля, занесенные в списки Юнеско, настоящий музей архитектуры под открытым небом. Сообщение тихого центра очень удобно. Буквально в двух шагах отсюда – музеи, рестораны, Старая Рига, легендарные парки Виестурдарзс и Кронвалда, деловой центр. Это район посольств, представительств крупных фирм, банков, офисов и роскошных жилых домов. В непосредственной близости от Проекта расположены самые престижные учебные заведения Риги: 10 средняя школа и Стокгольмская Школа Экономики, несколько коммерческих средних школ и дошкольных учреждений. Описание Проект Lofts&Rosegold расположен на благоустроенной территории площадью 3955 квадратных метра. Проект представляет собой новое 7-и этажное многоквартирное здание, объединённого стеклянной галереей с 4-х этажным зданием - памятником архитектуры, выполненным в стиле неоренессанс. В новом здании – 75 квартир, площадью от 50,2 м2 до 171,4 м2, расположенных с 2-го по 7-й этаж. Высота потолков 2.96 м, на 7-м этаже 3.00 м. На 1-м этаже здания, расположены коммерческие площади. Отдельного внимания заслуживает 4-х этажное здание – памятник архитектуры, внесенный в регистр наследия Unesco. В данном здании, существует несколько концепций обустройства. Одна из них – это разделение на квартиры, типа – ЛОФТ. Также, есть возможность использования здания под коммерческие площади целиком. Высота потолка от 3.11 м до 6.54 м.
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Рига, Латвия
от
€600,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Подбираете комфортное жилье для аренды в Риге? Обратите внимание на квартиры с дизайнерским ремонтом в апарт-отеле «Ventspils Loft», который расположен в 3 км от центра города и в 5 км от аэропорта Рига. Это отличное решение, если за приемлемую цену вы хотите получить все преимущества проживания в отдельной квартире и комплекс гостиничных услуг. В апарт-отеле возможна аренда квартиры на длительный срок или съем жилья на месяц. Почему стоит арендовать квартиру в апарт-отеле «Ventspils Loft»? Квартиры такого плана, как правило, на 20 % дешевле, чем аналоги в многоквартирных домах. Это идеальный вариант квартиры для студентов – в непосредственной близости расположен Латвийский университет, Рижский университет имени Страдыня, Рижский технический университет и Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA". Рядом расположен аэропорт Рига, поэтому услугами апарт-отеля часто пользуются его сотрудники, пилоты и стюардессы компании AirBaltic. Комплекс расположен в непосредственной близости от ЖК «Panorama Plaza» и крупного торгового центра «Spicе» с ресторанами, спортклубами и супермаркетами. У апарт-отеля расположена собственная охраняемая стоянка для автомобилей с системой видеонаблюдения, также рядом находится остановка общественного транспорта. Не пропустите возможность снять квартиру в апарт-отеле Риги по приятной цене.
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Рига, Латвия
от
€5,880
Агентство: REALAT real estate
Офисное помещение класса А в бизнес-центре Terbatas. - Одно из самых представительных офисных зданий в центре Риги. - Планировка помещений может быть скорректирована в соответствии с требованиями арендатора. - Централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха. - Охрана и видеонаблюдение. - круглосуточный доступ в помещение. - Подземная стоянка
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу. Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса. Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Dzirnavu iela 6
Dzirnavu iela 6
Рига, Латвия
от
€75,000
Сдача в: 2016
Агентство: REALAT real estate
Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года. Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги. Огромное преимущество — это местоположение здания, которое находится в престижном тихом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого города, городских парков и скверов. Несмотря на центральное положение, здание расположено на тихой улице, по которой не проходит транспортный поток. В фасадном здании, выходящем на улицу Дзирнаву находятся 9 квартир различной площади: 35, 7м2 самая маленькая и 101,5м2 самая большая с количеством комнат от 2 до 4. В фасадном здании также имеются коммерческие помещения площадью 115м2 для бара, ресторана или офиса. В здании, расположенном во дворе коплекса также имеются 9 квартир площадью от 51м2 до 80м2, а также 9 подвальных помещений для хранения и закрытый гараж площадью 22м2. В обоих зданиях имеют Лифт, а также на последнем этаже расположены красивые квартиры мансардного типа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями имеют два санузла с ванной и душем. Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, без мебели. В некоторых апартаментах есть камин. Во дворе комплекса находятся 5 парковочных мест.
Mežaparka Village
Mežaparka Village
Рига, Латвия
от
€82,620
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Mežaparka Village — это 50 новых домов для людей, которые мечтают жить рядом с природой, сохраняя при этом связь с городом. Он состоит из двух многоквартирных домов с 42 квартирами и восьми рядных домов. Квартиры предлагаются площадью от 24 до 96 м2, площадь домов достигает 110 м2. Все квартиры полностью меблированы - паркетные полы, качественная сантехника и плитка.
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Рига, Латвия
от
€300
Сдача в: 2012
Агентство: REALAT real estate
Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также подземный гараж и много наземная парковка, где вы и ваши клиенты смогут припарковать бесплатно aвтомобили.пространственный могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов. Автономное газовое отопление, вентиляция и система кондиционирования воздуха.
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Рига, Латвия
Сдача в: 2007
Агентство: REALAT real estate
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оценить отдых в городском лихорадочном ритме жизни. Впечатление оставляют также прогулки по мощенным дорожкам, которые освещает .лампы стиля 19 века , дыхание свежего воздуха, и потом будет исключительно приятными отдохнуть в сопровождении живой музыки и в ресторане оценить еду, которая удовлетворит вкус любого гостя, утонченную нашим шефом. Комплекс ''Old Captain'' предлагает вам услуги всевозможного вида - Банкеты, торжества, обслуживание корпоративных балов; зал тренажеров с тренажерами итальянской фирмы TechnoGym; услуги яхт и катеров; частные и чартерные рейсы; массажист, услуги косметолога; барбекю, шашлык; на первом этаже рецепшена находится центр бизнеса - послание факсов, копирование документов и распечатки, услуги электронной почты и интернета; врач по вызову;персонал,говорящий на нескольких языках; встреча в аэропорту за счёт гостиницы; услуги экскурсии и гида; клуб гольфа -в 5 минутном расстоянии; боулинг - 2 минутном расстоянии; верховая езда - 5 минутном в расстоянии; аквапарк в 10 минутном расстоянии. Место нахождения : К комплексу можно очень удобно подъехать со всех сторон. Комплекс находится Рижском районе, Марупе, между шоссе Юрмалы и дорогой Стипниеку.
Zimeļblāzmas aleja
Zimeļblāzmas aleja
Рига, Латвия
от
€19,500
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Девелопер проекта продается 2-комнатная квартира в новом проекте „северного сияния аллея “ с качественной полной отделкой, который находится в парковой зоне, рядом с заливом Балтийского моря. 10 минут до центра Риги. Дополнительная информация Доступны 30 различных планировку квартиры площадью от 17 м2 до 45 м2 Апарт-комплекса „Северное аллея“. Большое внимание обращено на качество здания, используя качественные строительные и отделочные материалы. В квартирах хорошая звукоизоляция. Квартиры с полной внутренней отделкой, установка сантехникой ( Villeroy & Boch, Kerama Marazzi, Grohe ) Квартир в комплексе: - Видеонаблюдение - Закрытый двор - Низкие коммунальные и коммунальные платежи - Во дворе парковка - Детская игровая площадка Отличная инфраструктура, рядом остановки общественного транспорта, магазины, школы, детские сады, Балтийский залив, дворец Культуры Ziemeļblāzma, Межапарк. - Помогу вам решить юридические вопросы, связанные с приобретение квартиры.
Filozofu Rezidence
Filozofu Rezidence
Рига, Латвия
от
€93,025
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence" с видом на Даугаву и пейзажи старого города. “Filozofu Rezidence” расположен в Пардаугаве, в ухоженном районе площадью 4200 квадратных метров, в 20 минутах ходьбы от Старого города. Вся необходимая инфраструктура (общественный транспорт, торговые центры, учебные и спортивные сооружения и т.Д.) доступны на месте. Проект объединяет 2 многоэтажных здания (22 этажа и 23 этажа) с террасами и балконами разных размеров и направлений, соединенных подземной автостоянкой для более чем 100 автомобилей . Уникальной особенностью архитектуры проекта является расположение первого жилого этажа, который построен на высоте 14 метров над землей. На уровне земли под крышей, спроектированной как второй этаж здания, находятся детские, пинг-понг и баскетбольные площадки. Здания имеют “KONE” звукоизоляционные, скоростные дизайнерские лифты. Для обеспечения безопасности предусмотрена круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, домофоны, системы сигнализации. В проекте 115 квартир с 1 до 4 спальнями. Предлагаются апартаменты площадью от 39 м² до 258 м². В каждой квартире есть балкон и панорамные окна с прекрасным видом на город. Высота потолков в квартирах - 2,91м до 10 этажа, выше - 3,11м, на крыши - 3,20м. Входные двери В квартирах изготавливаются на заказ в Германии с отделкой из ясеня и нержавеющей стали. Пентхауз : 3-х уровневая квартира с 7м высокими потолками в гостиной. Панорамные окна. На первом уровне находится гостиная, кабинет и кухня, отделенная от приемной, просторная гостиная. В торой уровень имеет спальни, в каждой квартире есть главная спальня (Master bedroom). Третий уровень квартиры занимает большая терраса площадью 100 - 200 м², окруженная стеклянными стенами высотой 3 м. "Filozofu rezidence"соответствует требованиям безопасности и комфорта проектов Премиум класса.
HOFFMANN REZIDENCE
HOFFMANN REZIDENCE
Рига, Латвия
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Апартаменты с видом на Старый город и Даугаву Резиденция Хоффманн на улице Кугю 13 - один из самых значительных домов Риги, спроектированный известным латвийским архитектором-техником Вильгельмом Хофманисом (1869–1945) и построенный в отчетливых формах неоренессанса. Уникальное месторасположение открывает вид на панораму Старого города, что позволит вам почувствовать себя частью сердца Риги, а спокойные воды Даугавы усмирят будоражащие мысли после напряженного дня. Дополнительная информация Резиденция Хоффманн воплощает в себе особое, вдохновляющее состояние покоя, обеспечиваемого комфортом и окружающей средой, соответствующей современным стандартам. Это место с уникальным видом, где мысли плывут, как яхта по Даугаве теплым летним днем. Проект был начат в сентябре 2019 года, а завершение строительства ожидается в 2021 году. Развитие проекта предполагает реконструкцию здания, построенного в стиле эклектики в начале 20 века. Резиденция Хоффманн - это 5-этажное здание с большой территорией отчуждения, которое разделено на 50 уютных апартаментов, 8 лофтов и 7 эксклюзивных апартаментов-пентхаусов. В подвале будет 6 частных гаражей. Целью данного проекта развития является сохранение исторической ценности здания, одновременно модернизируя его с помощью эффективных инженерных решений. Комфортабельные 1-4 комнатные квартиры с высокими потолками, с видом на Даугаву или во двор, находятся всего в 5 минутах ходьбы от центра города. Несмотря на небольшую удаленность от Старого города и центра города, район, в котором расположен проект, имеет удобную и развитую инфраструктуру - удобный общественный транспорт, Национальная библиотека Латвии, несколько парков и зеленых зон для прогулок или занятий спортом на открытом воздухе, шоппинг облегчит удобная близость к магазинам и торговым центрам. Для семей с детьми рядом с Резиденцией Хоффманн расположены дошкольные центры, детские сады и школы.
STABU 100
STABU 100
Рига, Латвия
от
€93,600
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новый дом на Стабу,100 Стабу,100 расположен в тихом, живописном уголке центра Риги. Дом выделяют каркас из монолитного бетона, высокие показатели энергоэффективности и стильный современный дизайн со стеклянным эркером, лоджиями и панелями из декоративного бетона в виде брызгов шампанского. Цены от 1 580 евро/м². Гибкие условия сделки - предлагаем рассрочку или скидку. Оплачиваем оценку для банка. Дополнительная информация Здание имеет семь этажей, 33 квартиры и два коммерческих помещения общей площадью 243м². Установлен лифт. Начиная с 4 этажа открываются красивые виды на Старый город. С другой стороны - романтический вид на крыши исторического центра Риги. В проекте предусмотрены уютные одно-, двух-, трех-, и четырёх- комнатные квартиры площадью от 41 до 131м². Трехкамерные стеклопакеты в окнах эффективно сохраняют тепло и предохраняют от шума. Все квартиры с полной внутренней отделкой. Максимально используются натуральные материалы. В ванных подогреваемые полы, сантехника известных брендов. проведён интернет. Для комфорта жильцов предусмотрена электронная система учета коммунальных услуг. Внутренний двор имеет ограждение, хорошо освещен и озеленен. На благоустроенной территории оборудована детская игровая площадка, парковочные места для автомобилей и велопарковка. Строительство дома начато летом 2018 года.
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Рига, Латвия
от
€945
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади. Техническая информация: 6-этажное офисное здание Первый этаж построен торговых площадей потребностями В здании есть лифт Каждый офис закрыт на кодовый замок Кодовый замок на вход в офисное здание Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация Офисы доступны меблированные по необходимости Доступны все необходимые мебель Площадь помещений от 100m2 Отделка: Офисы расположены в реновированном довоенном доме В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт Место нахождения: Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью Большой поток пешеходов 250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории Цена: Цена от 7 Евро/м2 Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год. Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
Rēdera Nami
Rēdera Nami
Рига, Латвия
от
€40,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
"Rēdera nami" - это полностью отремонтированный трехэтажный комплекс на берегу Даугавы с 78 квартирами, в нескольких минутах ходьбы от Старого города. Дополнительная информация Близость реки и солнечного двора с изогнутыми и зелеными насаждениями и перголами из дерева, вырезанными и обработанными с моря, позволяет почувствовать себя у моря. Посреди двора будет надежный смотритель - миниатюрный маяк, который всегда будет ждать большого и маленького жильца.
Art Luxury House
Art Luxury House
Рига, Латвия
от
€14,336
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе! Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который находится под чуткой охраной ЮНЕСКО - все это доступно уже сейчас! Квартиры в Риге класса "Люкс" в ЖК «Art Luxury House» уже ждут Вас! Район, в котором расположен элитный жилой комплекс «Art Luxury House», носит название "посольский", а улица Алберта, на которую выходит вид из вашего окна - считается жемчужиной Югендстиля. Сочетание городской инфраструктуры с умиротворяющей пасторалью природных пейзажей – лучший вариант для комфортного проживания солидных людей. Квартал улиц Алберта, Стрелниеку и Элизабетс является одной из наиболее популярных архитектурных достопримечательностей центра Риги. Это место, по признанию ЮНЕСКО, настоящий музей под открытым небом. По масштабам и количеству, собрание домов в Югендстиле не имеет аналогов в мире - строения в этом стиле возводились здесь с 19 века.
Rembates 8
Rembates 8
Рига, Латвия
от
€42,019
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнительная информация Жилой дом Rembates 8 для современной и экономичной жизни! Комплекс состоит из двух 10-ти этажных жилых домов, расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га. Вся территория озеленена и огорождена живой изгородью, а так же забором. На въезде установлены двух секционные автоматические ворота и калитка. Во дворе обустроена детская площадка, спортивная площадка; расположена двухуровневая парковка. В здании расположены удобные 1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры комфортного класса. Проект базируется на современных технических решениях и традиционных требованиях к жилому дому – комфорт, надёжность, энергоэффективность и индивидуальный подход. В зданиях предусмотрена зона для хранения индивидуального инвентаря. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение территории и паркинга. Конструкция здания Монолитный железобетонный каркас, перекрытия – монолитный железобетон. Наружные стены – ФИБО блоки. Фасад утеплён каменной ватой и оштукатурен. Фундамент - армированная бетонная плита. Инженерные сети Отопление А/С "Ригас Силтумс", водоснабжение и канализация – городские. Интернет, телефон, кабельное телевидение, сателлит, сигнализация. Кухонные плиты – электрические. Квартиры Квартиры предлагаются к продаже с белой и с финишной отделкой. Высота потолка 2,7 м. Каждая квартира оборудуется индивидуальными счётчиками и регулятором подачи тепла.
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Рига, Латвия
Сдача в: 2007
Агентство: REALAT real estate
«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновесия - здесь продумана целесообразность каждого квадратного метра, одновременноб нетеряя для «Остас Скаты» характерную архитектурную привлекательность. Строение здания позволяет осуществлять самые всевозможные решения планировки - от полностью открытого типа бюро до особенно поделенных устроенных помещения, в основании которых есть большое количество отдельный кабинетов. Все зависит от Ваших желаний и стиля работы предприятия! Цена: от 9 Евро – 14 Евро за один м2. + 2 Евро за общее ведение хозяйства + коммунальные платежи.
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Рига, Латвия
от
€1
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Функционализм, многоквартирный дом Риги в далеком центра районе. 18-квартирный дом с komerttelpām 1.этаж Есть возможность припарковать автомобиль во дворе.
Бизнес-центр DĀRZCIEMA BIROJI
Бизнес-центр DĀRZCIEMA BIROJI
Рига, Латвия
от
€126
Агентство: REALAT real estate
Комплекс офисных и коммерческих помещений класса В занимает площадь 5800 квадратных метров и расположен на трех этажах. "Офисы Дарзциемса" располагают 95 помещениями различной площади, а также 155 парковочными местами. До комплекса легко добраться не только на частном, но и на общественном транспорте, как из центра города, так и из ближайших районов.
Blaumaņa residence
Blaumaņa residence
Рига, Латвия
от
€90,480
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Дом сдан, все квартиры с премиальным ремонтом, готовы к проживанию. Blaumaņa Residence представляет собой три корпуса: История, Литература и Архитектура. Резиденция идеально вписывается в архитектурный облик улицы Блауманя, а также имеет все необходимое для обеспечения будущим жителям комфорта и уединения от динамичного потока городской среды. Территория дома закрыта от машин и представляет собой тихое пространство. Близость к культурным объектам города, парки, музеи, набережная, старый город, крупнейшие университеты, деловые и торговые центры – все это обеспечивает исключительную привлекательность расположения Вашего будущего дома. КВАРТИРЫ Каждый корпус включает в себя 6 этажей. На выбор предложены одна-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 34 до 154 кв. м.
Zundas Dārzi
Zundas Dārzi
Рига, Латвия
от
€225,000
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.
Charlotte Residence
Charlotte Residence
Рига, Латвия
от
€178,000
Сдача в: 2014
Агентство: REALAT real estate
В самом сердце Риги, в ее Тихом центре, по улице Видус 5, по соседству с так называемым Дворянским Гнездом, построен новый уникальный жилой дом – образец архитектуры ХХI века, который прекрасно вписывается в окружающую среду. Шикарный глянцевый фасад в сочетании с гранитом на уровне первого этажа овладевает вниманием даже самых требовательных покупателей. Это единственное современное здание в этой части Тихого центра и одна из немногих новостроек в историческом районе города. Уникальное аристократичное здание возвышается на историческом месте – в 1868 году здесь был построен величественный деревянный особняк, принадлежавший курляндской баронессе Шарлотте Мирбах. Отсюда и произошло название апартаментов – Charlotte Residence. ОЧАРОВАНИЕ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ ИЗЫСКАННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Современный, изысканный интерьер приятно удивит и порадует Вас. Большие, гладкие поверхности и лаконичные формы в сочетании с линиями и графикой, присущей рубежу 19-го и 20-го веков, создают пространство с особым, незабываемым настроением. Отдельные элементы ненавязчиво напоминают об исторической ценности места расположения и подчеркивают неповторимую архитектуру Charlotte Residence. В одном случае это извилистые формы Art Nouveau – мотивы природы и плавные линии задают лейтмотив мебели, светильникам и элементам отделки стен. В другом исполнении это более мужское, конструктивное решение, в котором доминируют плоскости и изящные геометрические линии. Если Вы предпочитаете активное, творческое решение интерьера, Вам, вероятно, понравятся актуальные тенденции итальянского интерьера с характерными ему инновациями и яркими акцентами и декорами. В свою очередь, более спокойное оформление выберут поклонники французского дизайна, по достоинству оценив элегантные нейтральные цветовые гаммы и отделку из натуральных материалов и ткани. Таким образом, интерьер Вашей квартиры может быть реализован в четырех различных исполнениях, разработанных художниками двух ведущих латвийских дизайнерских компаний. ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ Жители Charlotte Residence ежедневно смогут наслаждаться комфортом самого высокого уровня, что обеспечит автоматизация и использование высокотехнологичных устройств. Система «умного дома» (англ. smart home) обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение каждой квартиры. Она предоставляет возможность не только считывать в интернете все данные о содержании и управлении квартирой, но и удаленно менять параметры энергоконтроля и задавать суточный режим. Возвращаясь из дальней поездки, даже в прохладный день дома Вас будет ожидать уют и тепло. Пятнадцать квартир шестиэтажной резиденции будут доступны новым владельцам уже в конце 2014 года, и каждый из Вас может уже сейчас сам выбрать индивидуальное решение планировки и отделки своей квартиры и поучаствовать в создании дома своей мечты. ВАШ НОВЫЙ ДОМ – CHARLOTTE RESIDENCE – УЖЕ ЖДЕТ ВАС!
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Рига, Латвия
от
€250
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Lāčplēša iela 18 1906. Иоанн Ольха Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре. Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах. Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенных женщины и мужчины figurālo группы.
Maskavas 146
Maskavas 146
Рига, Латвия
от
€579,000
Агентство: REALAT real estate
Месторасположение Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут. **Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком. В 300 метрах от комплекса находятся: Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины. Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа". Зоны для занятий спортом и отдыха. Характеристика жилья Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории. Всего в комплексе 150 квартир. В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2. Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2. А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2. У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории. Описание жилого комплекса Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении. Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают: Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции. Большие окна обеспечивают хороший доступ света. Территория охраняется круглосуточно. Продуманная и эргономичная планировка. Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов. Ухоженный и оборудованный двор. Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад. Для кого подходит жилье Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей: Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре. Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города. Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир. Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас. Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Рига, Латвия
от
€750
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр. Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаже расположены 11 квартир с полной отделкой. Все квартиры оборудованы кухонной мебелью с техникой фирмы “BOSCH”. В квартирах установлена сантехника фирм “Idealstandart” и “Villeroy & Boch”. Отделка выполнена высококачественными материалами. Во всех квартирах паркет из натурального дуба. Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения. Установлены два современных скоростных лифта. Во дворе дома есть автостоянка.
Многоквартирный жилой дом Улица Смилшу 8
Многоквартирный жилой дом Улица Смилшу 8
Рига, Латвия
от
€945
Сдача в: 2003
Агентство: REALAT real estate
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади. Техническая информация: 6-этажное офисное здание Первый этаж построен торговых площадей потребностями В здании есть лифт Каждый офис закрыт на кодовый замок Кодовый замок на вход в офисное здание Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация Офисы доступны меблированные по необходимости Доступны все необходимые мебель Площадь помещений от 100m2 Отделка: Офисы расположены в реновированном довоенном доме В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт Место нахождения: Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью Большой поток пешеходов 250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории Цена: Цена от 7 Евро/м2 Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год. Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
CLUB CENTRAL RESIDENCE
CLUB CENTRAL RESIDENCE
Рига, Латвия
от
€219,200
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Здание Club Central Residence является уникальным образцом современной европейской архитектуры и дизайна, в котором сочетаются лучшие традиции исторической застройки Риги с новейшими тенденциями мирового градостроительства. Решение фасада и интерьеры разрабатывала знаменитая, получившая международное признание, архитектор Зане Тетере. Динамичная эстетика тёмного, зеркального эркера, главного акцента здания, подчёркивается современным решением арок, витрин и оконных проёмов. Интерьер лобби решён в творческом сочетании классических и современных форм, дерзких деталей и самых современных отделочных материалов. Интерьеры Club Central Residence созданы архитектором Зане Тетере (Zane Tetere), которая является одним из ведущих специалистов по интерьеру в Прибалтике. В квартирах все устроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя спокойно и комфортно, пространство может быть адаптировано к вашим требованиям – тут высокие потолки, удобное и функциональное расположение и завершённая полная отделка, дополненная дискретными акцентами. Каждая квартира имеет две просторные ванные комнаты, одна из которых находится в непосредственной близости к спальне, а рядом с гостиной расположена удобная кухня. Апартаменты обустроены встроенными шкафами. В жилой зоне отдельные части стен отделаны элегантной обшивкой древесины ценных пород и рельефными обоями класса дизайн. В квартирах застелен натуральный паркетный пол. Стены ванных и душевые покрыты матовой плиткой дизайн класса, полы ванных и кухонь застелены нескользящей каменной плиткой. Квартиры 6-го и 7-го этажей оборудованы просторными террасами с видом на живописные окрестности города, что придаёт особый шарм внутреннему решению интерьера.
Artilērijas 65
Artilērijas 65
Рига, Латвия
от
€59,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
О проекте. Мы провели полное обновление здания, включающее в себя полную замену всех коммуникаций - электричества, водопровода и канализации, установили новые перегородки, установили входные двери в квартиры, соблюдая нормы звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания был отремонтирован и утеплен, также утеплены подвальные помещения, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, и для отопления установлены теплые полы, а также обновлена кровля. В результате реконструкции были установлены большие двухкамерные окна, французские балконы или двери на террасу. В этом историческом и очаровательном доме для удобства жильцов мы оборудовали места для хранения велосипедов и детских колясок. Подвальное помещение использовано для организации индивидуальных комнат для хранения. В этом проекте все квартиры полностью отделаны, и при необходимости мы с удовольствием поможем решить вопросы дизайна мебели. Наши функционально спланированные квартиры могут похвастаться высококачественным интерьером, выполненным из натуральных отделочных материалов. Ванные комнаты с массовыми ваннами от "Laufen" и сантехникой "Grohe", керамической плиткой, ламинатом 33 класса или трехслойным паркетом и облицованными дверьми выбираются исключительно для комфорта новых жильцов. В каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик, а также счетчики горячей и холодной воды. Энергоэффективность. Учитывая требования покупателей к энергосберегающему и устойчивому жилью, мы провели реконструкцию здания, чтобы обеспечить класс энергопотребления A и A+, утеплили наружные стены здания, установили энергосберегающие двойные окна, а также в каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик. В каждом помещении установлена система рекуперации воздуха. Отопление обеспечивается воздушным/водяным тепловым насосом от фирмы Toshiba. На крыше парковки установлены солнечные панели. Данные инвестиции считаются наиболее эффективным решением для экономии затрат в многоквартирных домах и позволят жильцам получать низкие счета за квартиру. Частная жизнь в центре города. В проекте всего 12 квартир, которые находятся в большом, красивом и закрытом дворе, почти у каждой квартиры есть своя терраса или балкон. Энергокласс A и A+. Очень редко в центре Риги реализуются проекты с энергопотреблением класса A и A+. Отопление квартир обеспечивает тепловой насос Toshiba, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, а также солнечные панели на крыше. Зеленый и перспективный район. Район Гризинькалнс является частью культурного наследия ЮНЕСКО, с историческим характером и зелеными зонами для отдыха. Здесь современный комфорт сочетается с природной тишиной и очарованием. Современная планировка и стильный интерьер. Здание ранее служило складом реквизита для Рижских киностудий, поэтому в интерьере квартир и восстановленных исторических лестничных клетках подчеркнуты промышленные черты. Зеленая среда и устойчивость. Преимуществом Гризинькалнса являются большие, закрытые и зеленые дворы. Для проекта мы выбрали двор, в котором растут вековые деревья, которые мы дополнили кустами и посадкой зимостойких растений и другими продуманными решениями для благоустройства. Почти каждой квартире предоставлена своя терраса или балкон, что, учитывая небольшое количество квартир, обеспечит вам мир, тишину и приватность в центре Риги.
Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Рига, Латвия
от
€1,031
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Офисы класса «А» с панорамными окнами из прочного и сверхпрозрачного стекла и современными инженерными решениями создают все условия для максимально комфортного и успешного ведения бизнеса. Воспользуйтесь одним из семи скоростных лифтов, чтобы почувствовать себя на высоте или станьте центром притяжения городской среды, распахнув двери в созданный вокруг комплекса городской парк с площадками и местами для отдыха. Локация Рига является одним из крупнейших городов на всем побережье Балтийского моря с населением более 1,1 млн. человек и крупнейшим городом в странах Балтии. Сегодня этот старинный город, основанный в 1201 году, признан ЮНЕСКО объектом мирового наследия. Со времен Средневековья страны Балтии, расположенные между Европой и Россией, способствуют развитию деловых, торговых и культурных связей между Востоком и Западом, занимая превосходное стратегическое положение на берегу моря. Конференц-центр Место для проведения мероприятий и бальный зал Коворкинг Рестораны и кафе Фитнес-центр и Спа Открытые террасы Парк и зона отдыха с возможностями для занятий спортом Детская площадка Салон красоты и барбершоп Магазин цветов и подарков Услуги консьержа Подземный паркинг Valet паркинг
Raņķa Dambis 31
Raņķa Dambis 31
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания. Здание будет полностью отремонтировано, но квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. Простор и яркость квартир составляют большие окна, а также характерная для исторических зданий высота потолков-3,5 м. ​​В рамках реконструкции здания будет полностью обновлен его великолепный фасад и установлено новое фасадное освещение, а также установлены исторические деревянные окна с высоким коэффициентом теплопередачи и звукоизоляцией, что сделает здание еще более выразительным. На чердаке будут проведены работы по утеплению, а кровля будет покрыта защитным слоем. В свою очередь, внутри здания будут построены новые инженерные сети (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), будет построен новый тепловой узел и новые вентиляционные каналы с индивидуальной системой рекуперации для каждой квартиры. Вокруг здания будет закрыта благоустроенная территория, где можно будет припарковать автомобили и велосипеды, а для дополнительной безопасности будет установлена новая система видеонаблюдения.
SCHOOLHOUSE LOFT
SCHOOLHOUSE LOFT
Рига, Латвия
от
€66,960
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Предложение Schoolhouse Loft отличается разнообразием. Здесь есть студии, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры с собственными террасами. Площадь квартир от 33 до 83 м2. Минимальная высота потолка 2,8 метра. А в двухуровневых квартирах она достигает 6 метров. Застройщик One Development предлагает 51 квартиру с полной отделкой бизнес-класса.Благодаря трехстворчатым историческим окнам и выверенному расположению дома относительно сторон света, светлые гостиные создают центр притяжения семьи и друзей. Тихие спальни выходят окнами на живописный и специально созданный дворик с богатым каштановым деревом, подсветкой и зоной отдыха, либо на залитый естественным светом [северо-западный] внутренний двор и готовы хранить ваши сны и вдохновение утра. Schoolhouse Loft имеет два новых современных лифта от Schindler, благоустроенный основной двор, а также патио – камерное пространство с подсветкой и раскидистым каштаном, где приятно не только находиться, но и просто поблуждать взглядом из окна своей квартиры. Облик лестничной клетки и входная группа воссозданы в стиле начала прошлого века и являются визиткой той исторической эпохи, откуда родом это здание. Плитка, с цветочным рельефом в характерных для модерна тонах изумрудного зеленого и насыщенного бордового, создана немецким производителем Galem-baukeramik. Установленные входные двери от Reaton, а также дополняющие их дверные ручки черного цвета от итальянской фирмы DND habdle, поддерживают общее настроение и выбранный стиль.
HOFT
HOFT
Рига, Латвия
от
€279,140
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
HOFT - House Of the Flying Trees! HOFT (House Of the Flying Trees) – дом парящих деревьев. Дополнительная информация Концепция Это триединство зеленого взгляда на мир, уважения к истории города и современной архитектуры. Современному городу, а особенно, улицам исторического центра так не хватает живой природы в виде растений и деревьев, зачастую улицы даже не имеют пространственной возможности решить эту проблему. Единственное решение – попытаться перенести деревья на здания. Проект HOFT это уникальная возможность в современном объеме фасада здания и новом объеме внутридворового здания внести в фасад деревья и зелень, создав парящие сады в историческом центре города, вдохнуть новое представление о возможности жить вместе и в непосредственной близости с природой, в независимости от этажа проживания. Реализация концепции На центральном фасаде, во дворе дома, на террасах, и дополнительных конструкциях, используя специальную систему креплений на разных уровнях, устанавливаются деревья хвойных пород: кедр, горная сосна, разные виды деревьев «бонсай», создав тем самым частный парк для жителей дома - зеленый оазис в самом центре города. Это размышление на тему «как мы можем не только сохранить природу в городе, но преувеличить ее, используя современные технологии». Инсталляция производит невероятно сильное впечатление, деревья будто растут в естественной среде, на вершинах и склонах гор. Архитектура Бережное восстановление исторического фасада, инсталляция деревьев как части архитектуры здания, структурное остекление как зеркало, отражающее окружающее историческое здание и служащее подестом для установки деревьев. Как объем, который словно говорит: «я здесь не главный, я лишь даю возможность любоваться окружающим миром снаружи и изнутри себя». HOFT – это проект, в котором благоустройство не дополняет архитектуру, а вдохновляет, переплетается с формами, создает новые объемы, становиться единым целым с фасадами. Над бережно сохраненным и восстановленным историческим фасадом размещается абсолютно уникальный парящий оазис, словно стеклянная витрина, в которой установлены дизайнерские объекты, их создателем выступает сама Природа. Открывая дверь исторического здания с совершенно классическим фасадом 19 века, вы попадаете во двор – образец современной архитектуры, при этом такой необычной, что создается впечатление, что Вы открыли дверь в чудесный скрытый мир как в истории Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Описание Проект HOFT расположен по адресу Стрелниеку 5, на благоустроенной территории площадью 1212 квадратных метра. Проект представляет собой два жилых многоквартирных дома 7 этажей, соединенных подземной автостоянкой на 23 места. Здание по улице Стрелниеку – реконструируемый памятник архитектуры с надстроенными двумя этажами. Здание во дворе – новое здание. В Проекте 42 квартиры, площади квартир: от 76 м2 до 232 м2, с возможностью объединения. Все квартиры имеют балконы шириной не меньше 1,80 м, большие светлые окна и окна в пол с роскошными видами на двор и деревья. Высота потолка 2,90 м, в пентхаусах – 3,00 метра. При проектировании HOFT закладывались параметры, превышающие определенные строительными нормативами Европейского Союза и отвечающие повышенным требованиям надежности и комфорта, что позволяет отнести проект к проектам класса «Премиум».
Manufaktūra
Manufaktūra
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта. Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе. Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения. Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Рига, Латвия
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
CĒSU TERRACES – современный комплекс из пяти зданий, расположенных по адресу ул. Цесу 7 и ул. Цесу 9, Рига. Это абсолютно новый проект в сфере жилой недвижимости, который соответствует всем стандартам комфортного проживания в городе. Своим будущим владельцам он предлагает удобное и безопасное жилое пространство в самом сердце города. Проект разработали инвесторы CITY STAR в сотрудничестве с профессиональными архитекторами и дизайнерами мирового уровня, используя самые современные технологии. Архитектурные решения отражают актуальные тенденции: натуральный камень, дерево, стекло, бетон. Интерьеры представлены элегантными и уютными композициями мебели и элементов декора с преобладанием нейтральных, пастельных тонов. Апартаменты обладают индивидуальной и хорошо продуманной планировкой, а также полной отделкой. Застройка на ул. Цесу 7 состоит из двух зданий, соединенных подземной парковкой на 30 мест и наземной – на 6 мест. В зданиях будут располагаться 32 квартиры площадью от 56 м2 до 130 м2. В каждой из них будут просторные террасы или уютные балконы. Общая жилая площадь составит 2400 м2, под коммерческую деятельность будет отведено 300 м2. Застройка на ул. Цесу 9 находится в стадии возведения. В нее будут входить два здания с 67-ю апартаментами и торговыми помещениями на первом этаже. Размеры апартаментов – от стильных студий площадью 45 м2 до просторных пентхаусов и двухуровневых квартир на 6-м и 7-м этаже площадью свыше 130 м2. Общая жилая площадь составит 4294 м2. В 7-этажном здании будет подземная парковка и выход к дополнительной стоянке, которые обеспечат минимум одним парковочным местом каждую из квартир. CĒSU TERRACES гордится озелененными и благоустроенными территориями внутренних дворов. Это настоящий оазис тишины и покоя в городской суете! Проект находится на этапе строительства. Расположение Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобная транспортная сеть, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – всё это, в совокупности, превращает данную территорию в прекрасное место для жилья, а также удачный объект инвестиций.
Zasulauka 28
Zasulauka 28
Рига, Латвия
от
€29,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом. Дополнительная информация Планировка каждой квартиры индивидуальна и продумана до сантиметра. Фасад и подъезды дома выполнены в уникальном дизайне и качестве. Толщина наружных стен один метр. Высочайший уровень энергосбережения. Высота потолков от 3,2 м до 4,5м. Большое колличество парковок, в том числе под навесом. В проекте представлено множество абсолютно разных плaнировок и типов квартир. Практически все квартиры первого этажа имеют свои участки земли примерно равные площади квартиры. Квартиры второго этажа с очень высокими потолками- около 4 -ех метров, некоторые из них сделаны в стиле Лофт. Основное колличество квартир это семейные 3-комнатные и несколько 4- комнатных. В каждой из них есть хозяйский и гостевой санузел, детально продумано расположение кухни и шкафов. Также в проекте есть большое колличество 1-комнатных квартир, которые особенно выгодно сдавать в аренду. Эти квартиры отделаны особо износостойчивыми материалами и уже оборудованы всей сантехникой, занавесками и кухнями. Покупателям только остаётся купить диван/кровать и подать объявление на аренду!
A6 Logistics Park
A6 Logistics Park
Рига, Латвия
от
€126
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Новые склады класса А в Риге Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги. Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников. Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Рига, Латвия
от
€1,000,000
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
в самом центре Риги. Услуги и удобства: Установлены три пакетов деревянные окна, что обеспечивает тишину. В здании установлен лифт. В квартирах и в доме проведена качественная реконструкция, в результате которой сохраняются зданий исторической ценности - отремонтирован фасад здания, лестница, потолок, исторические декора, а элементы конструкции вскрыты старые кирпичные стены элементы. В подъезде система вентиляции, возможность использовать места для велосипедов для размещения. Территория : Все доступные минут или в нескольких минутах ходьбы - магазины, рестораны, Ziedoņdārzs, торговые центры, рынок, учебные
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Рига, Латвия
Сдача в: 2009
Агентство: REALAT real estate
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2 Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге. В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки. Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву. Площадь бюро в 42 м2. Лестничная площадка в 600 м2. Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи
River Breeze Residence
River Breeze Residence
Рига, Латвия
от
€196,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
49 квартир на берегу Даугавы – острове Кливерсала – с видом на панораму и башни Старой Риги. В каждой квартире (площадь от 56 до 316 кв. м) есть просторная терраса. Квартиры, находящиеся на первом этаже, оборудованы в стиле town house – на двух уровнях, с огороженной внешней территорией, – что создает ощущение частного дома в самом центре Риги. Для удобства жильцов на подвальном этаже здания устроены частные кладовые, а также двухуровневая подземная стоянка, позволяющая сохранить окружающую среду свободной от автомобилей. Благодаря использованию самых современных, прогрессивных технологических материалов и строительных методов в облике здания чувствуются веяния современной архитектуры. Несомненную ценность этому проекту придает чудесный вид на живописный силуэт Старого города. Все квартиры предлагаются с завершенной отделкой, в которой использованы современные материалы из последних коллекций итальянских и немецких производителей. Благодаря высококачественным материалам в жилых помещениях создается приятная атмосфера; для поддержания микроклимата в каждой квартире будет устроена современная вентиляционная система и кондиционеры, которыми хозяин сможет управлять по своему усмотрению. Автор проекта, архитектор Вентис Дидрихсонс (Ventis Didrihsons) рассказывает: Мы считаем замысел здания уникальным благодаря ясной и выразительной структуре объема, которую усиливает игра света и тени. Здание спроектировано таким образом, чтобы из жилых помещений по периметру здания открывались превосходные панорамные виды – на Старую Ригу, Даугаву, Агенскалнский залив в западном направлении и Кливерсалу – в южном. Интересный факт: для озеленения крыши использованы разнообразные растения, включая горную сосну, черную ольху, барбарис, черную бузину, березу, рябину, калину и др. Строительство здания планируется завершить к концу 2017 года.
Lāčplēša 24
Lāčplēša 24
Рига, Латвия
от
€46,080
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новые квартиры в центре города! В предложении квартиры в полном реновированном, историческом здании Lāčplēša 24, которые находятся в активном центре Риги с хорошо развитой инфраструктурой. Дополнительная информация Дом состоит из 47 квартир, 6 мастерских художников и 2 коммерческих помещений. У здания 2 входа. Доступны 20 компактные квартиры Studio, площадью от 19,9 до 36 м²; 19 квартир с одной спальней, площадью от 27,9 до 59 м²; квартиры с 2 спальнями площадью от 51,3 до 77,3 м². Квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой с использованием высококачественных материалов от производителей Германии и Финляндии. У здания выполнены полные работы по реновации: • фасад и крыша, • новые высококачественные деревянные и пластмассовые окна, • новая сеть проводов электричества, • новая система водоснабжения, • новая система вентиляции для каждой квартиры – отдельно для кухни и санузла, • новые лифты фирмы «Schindler», • новый экспресс-оптический интернет и ТВ, • сантехника – стандарт IDEAL (Германия), • паркетный пол из дуба или ясеня, • нагреватели с терморегуляцией и счетчиками, • огнестойкие входные двери в каждой квартире; • световые тела (Германия), • кодовый ключ и домофон.
Бизнес-центр Unimarine Business Center
Бизнес-центр Unimarine Business Center
Рига, Латвия
от
€3,200
Агентство: REALAT real estate
Бизнес-центр Unimarine - это уже второй успешный реализованный компанией Unimars проект деловых и торговых центров на улице Дунтес. Современное шестиэтажное здание отличается ухоженным стилем и соответствует всем международным критериям офисных зданий класса А. Новый центр расположен рядом с уже существующим морским центром Unimars. Общая площадь здания составляет 7000 квадратных метров. На первом этаже расположены конференц-залы, современная кафетерий и ресторан, где можно отведать вкусные блюда в приятной атмосфере.Moderna. Уникальной особенностью бизнес-центра Unimarine является его спа-центр, где отдых обеспечит бассейн и бани. На остальных пяти этажах здания расположены офисные помещения разного размера с возможной площадью от 50 кв. футов.м. до 1500 кв. м.м. При создании планировки помещений и выборе отделочных материалов учитываются пожелания клиента, офисы полностью готовы к немедленному использованию. В подземном гараже здания предусмотрено место для управляющих машин 40 компаний-арендаторов, а гости и сотрудники могут воспользоваться наземной парковкой на 160 мест, расположенной рядом с торговым центром. В здании есть 3 высокоскоростных лифта. Эксплуатационные расходы: Эксплуатационные расходы включают в себя круглосуточную физическую охрану, техническое обслуживание, управление, уборку мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и снега, уборку территории (за исключением индивидуально потребляемых коммунальных услуг, плату за телефон и интернет). Украшение помещений: Планировка офисных помещений адаптируется к арендатору. Арендодатель выполнит стандартную отделку помещений в соответствии со спецификацией здания и планировкой, выбранной арендатором. Базовая ставка аренды включает стандартную отделку. Если отделка дороже, дополнительные расходы несет арендатор. Расположение: Расположение-Деловой центр расположен в быстрорастущей части города, на северо-западе центральной части города, всего в 10 минутах езды от центра города. Рядом находится Рижский морской порт. Выгодное расположение характеризуется небольшим расстоянием от крупных транспортных артерий (улица Дунтес, пастбищная плотина, улица Вальдемара), что позволяет без усилий и пробок добраться до любого места или аэропорта города. На улице Дунтес рядом с Унимарином находится комплекс Sky & More. Новых жителей ждет многоквартирный жилой дом Duntes Oak. Рядом расположены филиалы многих банков. В будущем этот район будет проходить через Северный туннель, соединяющий его с Пардаугавой.
Бизнес-центр Галерея Упиша
Бизнес-центр Галерея Упиша
Рига, Латвия
от
€1,150
Сдача в: 2008
Агентство: REALAT real estate
«Галерея Упиша» административно- жилой комплекс с помещениями бюро, который состоит из двух 6 этажных зданий. Они между собой объединяют двор и закрытую галерею, в которой размещены удобные бюро, но в верхнем этаже здания находятся комфортабельные квартиры. Здания проектные по требованию самых модных технологий. Лифт в каждом корпусе(KONE); система холододоставки; вентиляция; круглосуточная охрана, и сигнализация пожарной безопасности с выходом на пульт сторожа; система доступа. "Галерея Упиша" находится в деловом отделе города, в самом в центре Риги, между центральными магистралями города, недалеко от Центральной станции железной дороги, Островного моста, торговыми центрами Origo и Stockmann и радующими глаз культурно-историческими объектами. Пять минут прогулки и Вы уже - в Верманском в саду, в кинотеатре Coca Cola Plaza либо в Латвийской Национальной опере. Архитектура старой Риги, ее театры и музеи, рестораны и кафе не оставят равнодушным ни одного, особенно, если это в пяти минутах ходьбы от Вашей работы.
E. Birznieka Upīša iela 10
E. Birznieka Upīša iela 10
Рига, Латвия
от
€72,200
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещений. Предлагаем однокомнатную квартиру, двухкомнатные апартаменты, апартаменты с двумя спальнями и 6 двухэтажных апартаментов с мансардой, на последнем этаже с панорамным видом на город. Дом был полностью отремонтирован, в том числе - новое кровельное покрытие, восстановление фасадов, замена промежуточных этажей, полностью отремонтированные коммуникации, новые инженерные сети, новая система вентиляции, новые лифты фирмы Schindler, противопожарные двери в каждой квартире, входная дверь для дверного замка и домофон, высококачественные деревянные окна. Апартаменты продаются с полной меблировкой. Полы выполнены из паркета из дуба или золы. Встроенная кухня с бытовой техникой Bosch и Elektrolux - индукционная плита, холодильник, посудомоечная машина, электрическая духовка, вытяжка и стиральная машина. Используется в немецком стандарте IDEAL для сантехники. Создан новый высокоскоростной оптический интернет и телевизоры, звукоизоляция и изоляция в квартирах, автономные системы газового отопления, обогреватели с термостатами и счетчиками. Доступно для покупки также парковочные места, закрытый, уложенный двор за дополнительную плату. Следуя современным требованиям, будут доступны автостоянки для электромобилей. Дом будет введен в эксплуатацию в марте-апреле 2019 года. Квартиры можно просмотреть и забронировать прямо сейчас!
Juglas Residence
Juglas Residence
Рига, Латвия
от
€184,500
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новый проект же Юглас центре Благодаря своему отличному местоположению, УЛ RESIDENCE является настоящим домом для семей с детьми. В доме всего 4 просторные двухэтажные апартаменты с частными террасами в тихом, зеленом месте, что позволит чувствовать себя как в частном доме. Предлагаем клиентам приобрести квартиры с серой отделкой, именно поэтому, как серая отделка-это не только возможность создать жилье своей мечты, но и выгодный способ приобретения квартиры - хозяин выбирает из своих возможностей, соответствующие материалы и решения, кроме того, не платит за вещи, которые ему не нужны. Кроме того, серое отделки в квартирах можно изменить существующую планировку, например, построить перегородки. Таким образом, арендодатель до самой незначительной детали может выбрать для квартиры, обстановку, при создании вашей мечты в жилище. По запросу мы можем предложить Вам наиболее подходящий для жилья планировкой, дизайн-проект, в разработке и лакокрасочного услуги. Особая квартир преимущество-высокие потолки (3.50 м), качественно большие REHAU Окна ПВХ, места, предназначенные для хранения вещей, большие террасы, где можно не спеша, наслаждаясь вкусными БАРБЕКЮ блюда в кругу друзей или семьи. Кроме того, в повседневной самочувствие улучшает, ухоженная среда - зеленый, внутренние дворики, мощеные дорожки и игровая площадка для детей.
Katrīnas Pagalms
Katrīnas Pagalms
Рига, Латвия
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Новый проект "Katrīnas Pagalms" в тихом центре, на пересечении улицы Катринас Дамбис и Пьена, рядом с Виестурдарзсом. Новый проект состоит из трех зданий. Квартиры предлагаются полностью отремонтированном здании. Собственность находится в очень выгодном месте, рядом с торговым центром Rimi, ресторанами, кафе и элегантным парком Виестурдарзс. Она находится всего в 20 минутах ходьбы от сердца города. После строительства новых квартир они будут разделены на отдельные единицы недвижимости. Преимущества проекта, безусловно, заключаются в его местоположении, наличии парковочных мест, что является очень важным, а также возможности приобретения складских помещений для хранения различных вещей. • Отремонтированный фасад и крыша здания; • Полностью отремонтированные лестничные клетки; • Ухоженный, освещенный двор с мощеными дорожками; • Замена всех коммуникаций; • Закрытая территория двора с автоматическими воротами; • У каждой квартиры будет собственные счетчики тепла и воды; • Все квартиры оснащены подключением к интернету, установленными водопроводными, вентиляционными и электрическими выводами для кухонного оборудования; • Складские помещения и парковочные места будут доступны за дополнительную плату.
Safrāns
Safrāns
Рига, Латвия
от
€60,700
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Новинка в Пурвциемсе! Новый проект Safrāns строится в ближнем Пурвциемсе, на улице Жагату, 7. Дополнительная информация В девятиэтажном здании будет 81 квартира. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса площадью от 31 до 88 м2 с полной отделкой. В здании будет две лестничные клетки, на подвальном этаже - помещения для хранения вещей.
Бизнес-центр Panorama Plaza
Бизнес-центр Panorama Plaza
Рига, Латвия
от
€90,000
Агентство: REALAT real estate
Частью жилого комплекса Panorama Residence является также офисный и торговый центр Panorama Plaza, расположенные на одной из сторон центральной магистрали, связывающей Юрмалу и центр города. Среди множества арендаторов есть как финансовые организации, так и медицинские, торговые и сервисные компании, что делает центр популярным среди посетителей. Также, как и все наши остальные проекты, общий дизайн комплекса гармонично вписан в окружающий ландшафт. Общая площадь комплекса составляет свыше 7,700 кв.м. На первом этаже разместились кафе и торговые площади, второй, третий и четвёртый этаж заняты офисами. Также есть подземная и наземная парковки, со 136 парковочными местами.
P5 loģistika (Piche)
P5 loģistika (Piche)
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Недавно построенный логистический и промышленный парк класса А, состоящий из двух многоэтажных и многофункциональных зданий, расположенный недалеко от международного аэропорта Риги, в 10 км от центра города, с прямым доступом ко всем основным городским транспортным коридорам и национальным автомагистралям.
Braslas industriālais parks
Braslas industriālais parks
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Просторный и современный индустриальный парк Brasla расположен в перспективном и стратегически важном районе недалеко от центра Риги, в непосредственной близости от Земитани и Южного моста. Из Брасла легко добраться по улицам Дзелзавас или Деглава до объездной дороги Риги, по улице Пьедруяс – до кольца Славу и путепровода и двигаться дальше в направлении Даугавпилса, Бауски, Лиепаи или Вентспилса. Индустриальный парк расположен недалеко от выгодного восточного шоссе. Оно включает в себя разнообразные офисные, коммерческие, производственные и складские помещения. В настоящее время широко доступны офисы на 3-м и 4-м этажах площадью от 10 м2. Также доступны коммерческие, складские, офисные помещения на 1-м этаже площадью ~ 770 м2 с прямым доступом с улицы Браслас.
KERN RESIDENCES
KERN RESIDENCES
Рига, Латвия
от
€180,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
История - дань уважения одной из самых прекрасных историй любви в литературе. Это история любви, которая началась в России, во время ссылки великого поэта Александра Пушкина, а закончилась здесь, в Рижской цитадели. Отсюда муза поэта –Анна Керн – еще долгие годы продолжала писать ему, не подозревая, что встретиться им уже не суждено. Однако, не смотря на быстротечность этого романа, он оставил неизгладимый след в мировом культурном достоянии. Сегодня эта история любви известна нам по одному из прекраснейших стихотворений в истории литературы “Я помню чудное мгновение.” Архитектура Гордость этого дома – высококачественная отделка и современный интерьер на всех его четырех этажах, здание построено с глубочайшим уважением к окружающему архитектурному наследию. Oбслуживание Kern Residences Установлены очень высокие стандарты обслуживания здания, чтобы каждый обитатель дома и любой его гость могли чувствовать себя здесь уютно и комфортно как в помещениях общего пользования, так и на прилегающей территории. Офисы На первом этаже расположились светлые и просторные офисные помещения. Они идеально подойдут предприятиям, которые сочтут подходящим для себя расположение в самом сердце города. Aпартаменты На втором и третьем этаже располагаются квартиры различных планировок, которые подойдут как семьям без детей, так и многодетным семьям, а также инвесторам и гостям столицы. Пентхаусы На четвертом этаже, с видом на площадь Републикас, находятся пентхаусы с частным лифтом и просторными террасами. Автостоянка В подвальном помещении здания оборудована автостоянка, на которой хватит места для автомобилей всех обитателей дома.
Бизнес-центр DEGLAVA BIROJI
Бизнес-центр DEGLAVA BIROJI
Рига, Латвия
от
€69,000
Агентство: REALAT real estate
Одним из самых важных преимуществ Deglava biroji является его превосходное расположение — он расположен в тихом и зеленом районе, до которого в то же время легко добраться как на общественном, так и на частном транспорте. Для удобства арендаторов и их посетителей предусмотрена большая автостоянка на 100 мест. Арендаторы пользуются бесплатным доступом в конференц зал помещения. Здание предлагает офисные помещения класса В общей площадью 4600 квадратных метров, расположенные на семи этажах, соединенных лифтом. В отеле 97 офисов и пять складов, все с современной планировкой и оснащением. В здании установлены алюминиевые окна, усовершенствованная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также высококлассные службы безопасности. Комфорт наших арендаторов является нашим высшим приоритетом, именно поэтому мы сами обеспечиваем ежедневное обслуживание Deglava biroji.
Бизнес-центр Северные ворота
Бизнес-центр Северные ворота
Рига, Латвия
от
€432
Сдача в: 2006
Агентство: REALAT real estate
В проекте «Северные ворота» находятся бюро высокого класса –для компаний высокого класса. Бизнес-центр «Северные ворота»комплекс бюро первого класса, который состоит из двух зданий – на улице Бривибас 149 и 151. «Северные ворота» соответствуют всем тем требованиям,которые обычно выдвигают ведущие предприятия по отношению к помещениям бюро и это: *Модные технологии и коммуникации *Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения *Подземная автостоянка и стоянка на против здания *Система кондиционирования воздуха *Замечательная звукоизоляция *Просторный атриум со стеклянной крышей *Замечательный вид из окна *Нахождение в центре города *Свободная планировка помещений,конфигурация помещений бюро соответственно пожеланиям клиента *Свободный доступ на личном и общественном транспорте *Профессиональное общее ведение хозяйства и управление зданием *Цена соответствующая качеству здания Комплекс "Baltais vējš"(Белый ветер) находится на углу улиц Бривибас и Уесу, в самом бизнесцентре района Риги и только в 10 минутах поездки от старой Риги. До здания возможно удобно и легко добраться как на частном, так и на общественной транспорте.
Бизнес-центр PEBO NAMI
Бизнес-центр PEBO NAMI
Рига, Латвия
от
€423
Агентство: REALAT real estate
Сегодня на ул. Кр. Валдемара 33 расположен современный комплекс жилых квартир и офисных помещений общей площадью 12 000 кв. м. В 2012 году было отмечено столетие с начала строительства комплекса. Доходный дом, построенный в югендстиле и внесенный в список охраняемых государством памятников культуры, находится в самом сердце оживленной столицы и приспособлен для деловых нужд. Именно поэтому основную часть здания занимают офисные помещения.
Бизнес-центр Braslas Biznesa centrs
Бизнес-центр Braslas Biznesa centrs
Рига, Латвия
от
€360
Агентство: REALAT real estate
Бизнес-центр Brasla - это современный и просторный бизнес-центр в Риге, Пурвциемс, общей площадью ~28 000 м2. Различные офисные, производственные и складские помещения площадью от 17 м2 до 1000 м2. Мы настраиваем и ремонтируем помещения в соответствии с потребностями арендатора. Имеется грузовой лифт грузоподъемностью до 2 т, высоковольтный источник питания (3 фазы) и пандус для разгрузки тяжеловесных грузов. Удобный общественный транспорт и складская инфраструктура в окрестностях, имеется бесплатная парковка. По периметру здания ведется видеонаблюдение.
MERĶEĻA 17
MERĶEĻA 17
Рига, Латвия
от
€99,500
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
На шаг ближе к дому вашей мечты. Красивые и солнечные квартиры с просторным видам на Верманский сад. Полностью отремонтированное, отреставрированное здание, построенное в 1872 году архитектором Янисом Фридрихом Бауманисом, имеет все новые коммуникации в доме, а в октябре этого года на лестнице будет проведен капитальный ремонт. Расположение дома очень хорошее и удобное, потому что оно расположено в самом центре города недалеко от Латвийского университета и Вермансого сада, где рядом с магазинами, ресторанами, и Старой Ригой в одной минуте ходьбы, а именно расположение дома облегчит повседневные проблемы, перейдя из пункта А в пункт Б. Планировка квартир очень удобная и продуманная, доступны однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры , во всех просторная кухня в сочетании с гостиной, также можно сделать гардеробную или кладовку по вашему усмотрению. Квартира имеет оригинальную высоту потолка и окна, выходящие на улицу, с широким видом на Верманский Сад. Квартиры доступны с качественным ремонтом, трехэпакетными деревянными стеклянными окнами с высокой звукоизоляцией, деревянными дверями, паркетным полом, кафельным полом в ванной комнате, окрашенными стенами, центральным отоплением, новой системой канализации и отопления, новой вентиляцией, а также совершенно новой сантехникой. Выбирайте свою бедующею квартиру с большой добавленной стоимостью. Если в случае покупки этого имущества вам потребуется дополнительное финансирование, то в сотрудничестве с крупнейшими банками Латвии мы создали специальное предложение, в котором вы сможете получать значительные скидки не только на кредитование, но и на продукты, предлагаемые другими банками. Также сопровождение при сделке, совершенно бесплатно. Для получения дополнительной информации вы можете позвонить или назначить втречу и встретиться в проекте.
Бизнес-центр Улица Бривибас 171
Бизнес-центр Улица Бривибас 171
Рига, Латвия
от
€2,775
Сдача в: 2006
Агентство: REALAT real estate
На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех помещениях. Каждое бюро обеспечено потребительским счетчиком электричества и воды. Здание обеспечено физической охраной 24/7 суток и помещениями общего пользования видео-наблюдений помещения и вокруг периметра здания. Каждый арендатор добирается обеспечен магнетической картой - ключом,для проникновения в помещения бюро. А также к каждому арендатору обеспечен подход к кухне и туалетам в каждом этаже. Балконы и просторные террасы - доступного в здании на 4., 5 и 6 в этажах. Арендаторы здания и клиенты обеспеченны с двумя скоростными лифтами. На каждом этаже открываются окна . А также каждому арендатору предлагается приспособленная и эффективная планировка бюро. "Бривибас 171" находится на перекрёстке улиц Бривибас и Индрану, в центре города, на расстоянии 5 минутной поездки от старой Риги и недалеко от моста воздуха VEF. Здание находится в месте с хорошо развитой общественно транспортной сетью, что позволяет удобно добраться до здания со всех сторон Риги. Недалеко находится также станция железной дороги Земитаны. Доступные площади от 273.5 kв.м. - 465 kв.м
Krāsotāju 13
Krāsotāju 13
Рига, Латвия
от
€40,800
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Квартиры продаются в их нынешнем состоянии, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. В квартире сохранились такие аутентичные элементы, как деревянные полы, старые деревянные двери. Ожидается, что комплекс зданий на улице Красотаю 13 будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года. Район Улица Красотаю – тихая и старая улица, которая исторически была частью кварталов Авоту и Гризинькалнс. Ваша собственная улица получил свое название в конце 19 века, связав его с красильщиками ткани. В конце 19 века также было начато строительство улицы. Улица отличается прекрасным расположением, находясь в центре города, но в то же время отделена от основных транспортных и людских потоков. Неподалеку находятся два самых красивых городских парка - Зиедондарзс и Гризинькалнс, предлагающие возможности для отдыха, занятий спортом и присутствие природы в центре города. Парки очень нравятся семьям с детьми, молодежи, занимающейся спортом, а также владельцам домашних животных, которые ценят созданные там зоны для выгула собак. Станьте жителем района и сделайте своим домом полностью отреставрированное и отреставрированное здание.
Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
Рига, Латвия
Сдача в: 2006
Агентство: REALAT real estate
Бюро «Астрас» находятся в одной из более активных зон развития недвижимости. Комплекс хорошо обозревается на главных улиц района - улиц A.Деглавас Дзелзавас. Это удобно достижимо как на частном, так и публичной транспорте. На фасаде и крыше возможно создать рекламу. На первом этаже здания находится кафе, а также рядом со зданием находятся всевозможные магазины, кафе и рестораны. На данный в момент в этом здании доступна площадь на в 100-1000 м2.на 3 этаже. Цена: 8 Евро/м2. + PVN 2 Евро/м2. Общее ведение хозяйства - Дополнительно к арендной плате и плате за общее ведения хозяйства здания арендатор покрывает платежи за коммунальные услуги.
Kvartāls 5/26
Kvartāls 5/26
Рига, Латвия
от
€57,378
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Центр Риги. Привлекательная историческая архитектура. Обновлённые домовладения c закрытой внутренней зоной отдыха и единой инфраструктурой. Квартиры с высокими потолками и в большинстве своём с полной отделкой. Всё вместе – это и есть жилой проект Kvartāls 5/26. Проект, ориентированный на вдумчивых покупателей, не согласных на компромисс в вопросах качества среды своего проживания. В июле в рамках Kvartāls 5/26 стартовали продажи квартир в доме на ул. А. Чака, 26: первым покупателям – бонусы. Дополнительная информация Kvartāls 5/26 представляет собой ансамбль из трёх исторических домовладений постройки начала XX века. Выполненные в архитектурном стиле раннего романтизма, единым комплексом они стали в наши дни. Заслуга в этом принадлежит девелоперской компании OA Group, реализующей третий собственный проект реконструкции и строительства нового жилья. На этот раз в центре столицы Латвии, где на пространстве между улицами Авоту, 5, и А. Чака, 26, формируется новый островок комфортной жилой среды.
B91 Kvartāls
B91 Kvartāls
Рига, Латвия
от
€65,000
Агентство: REALAT real estate
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья.
Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Рига, Латвия
Сдача в: 2013
Агентство: REALAT real estate
Jupiter Tower возвышается над деловым центром Риги – Скансте. Этот стремительно развивающийся молодой район выбирают как для развития бизнеса, так и для жизни в современной и благоустроенной среде. Популярность Скансте закономерна — Jupiter Tower окружает продуманная инфраструктура. Торговые центры, школы, детские сады, все для спорта, заботы о здоровье и развлечений здесь находится на расстоянии вытянутой руки. Постепенно Скансте превращается в один из центров искусства и инноваций. Свое место здесь нашли площадки для проведения мероприятий, центр современного искусства и творческий квартал. Величественный и геометричный, Jupiter Tower по праву считается одним из символов Скансте. Стекло наружных стен скрывает 14 этажей функциональных помещений на любой вкус. Открытая планировка офисов способствует успешному обмену идеями. Высококачественная внутренняя отделка и элегантный дизайн интерьера создают атмосферу для продуктивной работы и встреч, а 360° панорама вдохновляет создавать в ритме Риги. Пульс города здесь не затихает никогда — исторический центр находится в пешей доступности, а удобное транспортное сообщение позволит легко и быстро добраться в любую точку столицы.
KUBI
KUBI
Рига, Латвия
от
€227
Агентство: REALAT real estate
В бизнес-парке Куби есть обширные торговые, складские и производственные помещения. Улица Даугавгривас расположена в стратегически выгодном месте, недалеко от Ваншинского моста и простирается через четыре района Риги-Агенскалнс, Дзирциемс, Ильгуциемс и Пильбе. Стоимость аренды зависит от необходимых корректировок в помещении. План развития объекта основан на устойчивости и максимально эффективном использовании здания, реализуя исторический, экономический и социальный потенциал. Бизнес-парк Куби планируется превратить в объединяющий центр деятельности арендаторов различных отраслей – с помещениями для легкого производства, складами, торговлей и офисами. Потенциальные арендаторы имеют возможность получить помещения индивидуально подогнанные и требуемой площади. В настоящее время в аренду уже отремонтировано несколько помещений на втором этаже здания. Площадь, высота потолков и открытая планировка подходят для самых разных бизнес-специфики-выставочного зала, склада или небольшого производственного предприятия с офисом.
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Рига, Латвия
от
€1,470
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»; Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия; Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте; Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы; К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву; Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24); В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др. Техническая характеристика здания: Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки; Возможность расширения арендуемой площади; Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины; Два скоростных лифта; Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон; Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений; Кухонная зона и серверная на каждом этаже; Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии; Оптический Интернет TELIA; Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни; Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис; Охранная сигнализация на каждом этаже; Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Рига, Латвия
от
€550
Сдача в: 1879
Агентство: REALAT real estate
Īres nams (1879.) arh. Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektisms, daudzdzīvokļu māja
Mežaparka Rezidences
Mežaparka Rezidences
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окружающей среде и двору, который благоустроен с использованием современных технологических возможностей и эстетических ценностей. Архитектоническое решение каждого здания разработано в учетом рельефа конкретного земельного участка, композиции дюн, рационального использования земельного участка и ориентирования по сторонам света. В ограждении земельных участков используется принцип комбинирования, который предусматривает дополнение заборных конструкций живой изгородью и группами насаждений. Чтобы обеспечить гармоничное включение в естественную среду Межапарка, в архитектуре зданий используются высококачественные современные материалы, благодаря которым сохраняется характерный для района сдержанный стиль.
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Рига, Латвия
от
€1
Сдача в: 1911
Агентство: REALAT real estate
Многоквартирный дом в центре Риги, на улице Александра Чака 83/85, является историческим и значимым памятником архитектуры. Он был построен в 1911 году по проекту архитектора Яниса Алксниса. Здание известно своим шестиэтажным кирпичным крылом, расположенным во внутреннем дворе. Этот прекрасный дом с арендными квартирами был ранее известен под названием "Дом Элсиня". Он отражает архитектурный стиль начала прошлого века и пользуется популярностью среди любителей истории и архитектуры. Фасад здания оформлен разнообразной орнаментикой и деталями, характерными для того времени. Это здание предлагает множество квартир для аренды, расположенных на разных этажах. Каждая квартира оснащена всеми необходимыми современными удобствами и может предлагать как однокомнатные, так и многокомнатные варианты. Многие квартиры предлагают прекрасный вид на улицу Александра Чака и окружающий центральную часть Риги. Этот дом находится в очень удобном месте в центре Риги, что позволяет жильцам наслаждаться городским ритмом жизни и близостью различных услуг, культурных учреждений, магазинов и ресторанов. Общественный транспорт, находящийся рядом, обеспечивает легкий доступ к другим районам Риги, что делает его удобным местом проживания как для местных жителей, так и для гостей города. Многоквартирный дом на улице Александра Чака 83/85 представляет собой идеальное решение для тех, кто хочет жить в историческом и культурном здании, предлагающем современный комфорт жизни. Он также является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться преимуществами центральной части Риги и одновременно оценить историческую атмосферу и архитектурное наследие.
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Офисное здание на ул. Элайджа, 17 было полностью отремонтировано в местах общего пользования и в подъездном узле. Для безопасности и комфорта установлены новые лифты. Чтобы обустроить внешний вид здания, был отремонтирован фасад, а также установлено освещение, что добавило очарования темному времени суток. Для того, чтобы арендаторы могли эффективно выполнять работу, создана современная, эргономичная среда-в соответствии с современными требованиями.Moderna. Здание находится в выгодном положении-в центре Риги, во внутреннем дворе есть частная парковка.
Mārupe Smart Park
Mārupe Smart Park
Рига, Латвия
от
€2,280
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Marupe Smart Park-первый в Латвии бизнес-центр современной концепции. Центр имеет общую площадь 6061 квадратный метр и расположен на двух этажах. Недавно построенный в самой Риге SmartPark предлагает аренду офисов, складов и торговых помещений в одном месте. Основная цель нового концептуального бизнес-центра-предоставить арендаторам функциональный набор арендуемых помещений для обеспечения эффективной работы и успешной коммуникации конкретной компании. Современная планировка помещений легко адаптируется к потребностям арендаторов и обеспечивает независимый и индивидуальный круглосуточный доступ к каждой группе помещений. В аренду доступны группы помещений площадью от 330 до 1023 квадратных метров. Расположение атрашана в Марупе привлекает отличной инфраструктурой, так как рядом находятся как Рижский международный аэропорт, так и центр Риги.
Jaunā Mežaparka 34
Jaunā Mežaparka 34
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га идет строительство комплекса жилых помещений с квартирами и апартаментами, а также частными и рядовыми домами. Строительные работы по адресу ул. Яуна Межапарка 32 завершатся в октябре 2020 года, покупателям будет предложено приобрести 12 новых квартир с частными террасами. Архитектором нового проекта квартир стал обладатель нескольких почетных наград Гатис Дидрихсонс. Дизайн жилого здания совмещает современные и функциональные решения, которые обеспечивают надежную, удобную и соответствующую современным требованиям жилую среду в действительно уникальном окружении. Новый проект квартир «Mežaparka Rezidences» находится вблизи исторической территории Межапарка, предлагая возможность купить жилье в одной из самых зеленых и тихих частей Межапарка, рядом с улицей Клайпедас. Новые проекты квартир для ценителей современного жилья Новые квартиры в проекте «Mežaparka Rezidences» предлагают комбинацию атмосферы Межапарка и высококачественного дизайна для ценителей современного жилья. Жилое здание на ул. Яуна Межапарка 32 предлагает 12 квартир с планировкой от 2 до 4 комнат, которые отлично подойдут для жизни в большом городе. Все квартиры на ул. Яуна Межапарка 32 – площадью от 47 до 147 кв.м. – имеют двустороннюю ориентацию и частное наружное пространство – террасу или балкон. Квартиры в новом проекте доступны с полной отделкой из современных, высококачественных отделочных материалов. К тому же владельцы новых квартир могут приобрести складское помещение, а также парковочное место на надземной парковке. Хотите узнать больше о квартирном здании на ул. Яуна Межапарка 32, планировке квартир и возможностях отделки? Узнайте все самое важное в информативном буклете здания!
Ezerjugla
Ezerjugla
Рига, Латвия
от
€80,280
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2. Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания. Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели. Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации. Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.
Lidostas Parks
Lidostas Parks
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффективности этот комплекс помещений обеспечивает подходящую рабочую среду и снижает ежемесячные расходы. Отличное месторасположение — рядом с международным аэропортом «Рига» — еще один плюс для арендаторов парка. Для обеспечения приятных условий работы не только в офисе, но и на его территории создана большая парковка, удобные подъездные пути, пешеходные тротуары. Кроме того, на близлежащем общественном транспорте можно всего за 15 минут добраться до центра Риги. Заботясь о безопасности, была установлена современная система безопасности не только для здания, но и для территории. Поскольку помещения спроектированы по принципу BUILD TO SUIT, они адаптируются к предпочтениям каждого клиента, обеспечивая им не только прекрасную рабочую среду, но и полный цикл аренды, поддерживая территорию парка в текущем состоянии.
Merķeļa 2
Merķeļa 2
Рига, Латвия
от
€1,52 млн
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Выбери квартиру с видом на Верманский сад Можно приобрести квартиры в центре Риги у самого Верманского сада. Дом полностью реновирован и устанавливается лифт. Определенно хорошая инвестиция в будущее, которая никогда не потеряет свою ценность. Лестничная клетка - реновированная, лифт, ключ кодов Ремонт и планировка квартир - квартиры предлагаются с белой отделкой, в настоящее время разрабатываются небольшие (50 кв.м.) двухкомнатные квартиры, но доступны на резерв разного размера, даже большие 4-комнатные квартиры с террасой. Квартиры доступны также в рассрочку со стороны собственника, без банка и кредитных процентов. Строительные работы планируются в 3-м квартале 2022 года. Цены на квартиры – 3'000EUR/квм
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Рига, Латвия
от
€222,222
Сдача в: 1910
Агентство: REALAT real estate
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 100 (х этажные дом), построенный в 1895 году.г., архитектор Г. Krons и в аренду дом с магазином на улице Бривибас нет. 100 (пятиэтажное дом), построенный в 1910 году.г., архитектор К. Ю. Фелско, бывший промышленник Хейнрихом Gābes (Gaabe) имущества. В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 102 построен в 1902 году.г., архитектор техник I. Devendruss; бывший Radvila дом, 30. в конце владелец Янис Петух u. c. [источник: R. Zalcmanis "Неизвестная Рига"].
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