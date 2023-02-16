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Продажа новых домов в kekavas pagasts, Латвия

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Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
102 м²
€228,960
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
85 м²
€150,000
Дом 4 комнаты с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Латвия
132 м²
€456,551
Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Валка, Латвия
124 м²
€397,440
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
302 м² 2 ванных
€545,000
Квартира 8 спален без ремонта
Stameriena, Латвия
632 м² 1 ванная
€55,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
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€1,501,358
Дом 9 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Рига, Латвия
390 м²
€311,646
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