  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Латвия
  4. Кекава
  5. Новые дома

Продажа новых домов в Кекава, Латвия

Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
71 м² 2 ванных
€296,868
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
82 м² 1 ванная
€180,163
Дом 5 комнат с Spalni, с газовым отоплением, под аренду
Латвия
230 м²
€650,000
Дом 4 комнаты с террасой
Бабитский край, Латвия
161 м²
€220,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
253 м²
€743,674
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
54 м² 1 ванная
€108,898
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
130 м²
€317,301
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
68 м²
€136,123
Новости в Латвии
16.02.2023
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
23.11.2022
Квартира-дворец в центре Риги. Купили бы такую?
11.08.2022
Невероятный проект и потрясающая история — в Латвии продается уникальный дом выходного дня
09.06.2022
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
19.01.2022
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
25.03.2021
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
25.09.2020
Какие объекты недвижимости можно купить в Латвии по цене минских квартир
31.08.2020
Латвия приглашает белорусских бизнесменов и высококвалифицированных специалистов
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти