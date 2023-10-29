Юрмала, Латвия

от €121,000

Сдача в: 2014

В тихой части города Юрмала – проспект Асару 53, Асари – в живописном уголке, окружённым берёзами и соснами, строится первый многоквартирный дом в комплексе „SKY GARDEN”, который станет настоящим домом для 48 семей. Зеленый, уютный и современный проект „SKY GARDEN” будет удобным, комфортабельным домом с продуманной, эргономичной планировкой квартир, встроенной подземной автостоянкой, где у каждой квартиры будет место для парковки двух велосипедов, прекрасным садом на крыше и закрытым, благоустроенным двором с детской игровой площадкой. В строительстве дома использованы натуральные и экологические материалы и энергоэффективные технологии. К каждой квартире на первом этаже будет пристроена терраса, с которой можно будет попасть на территорию дома, не используя лестничную площадку. Квартиры на втором этаже будут иметь просторные и светлые балконы, а владельцы квартир на третьем этаже смогут использовать зеленую зону на крыше – солнечную террасу, где можно будет не только отдохнуть, а также вырастить то, что каждому по нраву – овощи, зелень, цветы или траву. Зеленый сад на крыше играет роль объединяющего мотива, создавая единство многоквартирного дома с окружающей природой и давая возможность всем обитателям дома на трех крышных террасах устраивать небольшие, оригинальные частные вечеринки. Для удобства жителей и для общего пользования на крыше будут дополнительно предусмотрены три места для гриля, оборудованные каминами, небольшой кухонкой и санузлом, чтобы хозяева и их гости чувствовали себя максимально свободно и комфортно. Разработчики SKY GARDEN, думая о жителях комплекса и о ближайших соседях, а также о других отдыхающих, планируют арендовать и модернизировать от Юрмальского городского самоуправления зону для отдыха между улицами Гайдас и Вею. Для получения дополнительной информации, планы и все остальные позвоните или напишите.