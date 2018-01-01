Недвижимость Maskavas 146

Месторасположение
Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут.
**Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком.
В 300 метрах от комплекса находятся:
Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины.
Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа".
Зоны для занятий спортом и отдыха.
Характеристика жилья
Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории.
Всего в комплексе 150 квартир.
В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2.
Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2.
А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2.
У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории.
Описание жилого комплекса
Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении.
Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают:
Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции.
Большие окна обеспечивают хороший доступ света.
Территория охраняется круглосуточно.
Продуманная и эргономичная планировка.
Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов.
Ухоженный и оборудованный двор.
Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад.
Для кого подходит жилье
Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей:
Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре.
Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города.
Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир.
Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас.
Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
Выбери квартиру с видом на Верманский сад
Можно приобрести квартиры в центре Риги у самого Верманского сада. Дом полностью реновирован и устанавливается лифт. Определенно хорошая инвестиция в будущее, которая никогда не потеряет свою ценность.
Лестничная клетка - реновированная, лифт, ключ кодов
Ремонт и планировка квартир - квартиры предлагаются с белой отделкой, в настоящее время разрабатываются небольшие (50 кв.м.) двухкомнатные квартиры, но доступны на резерв разного размера, даже большие 4-комнатные квартиры с террасой.
Квартиры доступны также в рассрочку со стороны собственника, без банка и кредитных процентов.
Строительные работы планируются в 3-м квартале 2022 года.
Цены на квартиры – 3'000EUR/квм
Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах.
В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы:
- ремонт фасада;
- ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери;
- реставрация деревянной наружной двери здания;
- установка новой электропроводки до квартир;
- установка оптического интернета в квартирах;
- замена стояков водоснабжения и канализации;
- строительство складских помещений в подвале;
- благоустройство.
Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды.
Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара.
Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные условия труда и экономящие коммунальные расходы. Все здания имеют сертификат BREEAM.
Логистический парк Румбула развивается в отличном месте с удобным сообщением с национальными дорогами A4, A5, A6 и A7, что делает его идеальным для компаний, работающих как на территории Латвии, так и в других странах Балтии.
Завершены две первые очереди парка, предлагающие склады класса А и офисные помещения. Третья очередь находится в стадии строительства и планируется завершить летом 2023 года.