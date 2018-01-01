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Недвижимость Tallinas iela 91

Рига, Латвия
от
€350,000
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36
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О комплексе

Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2. Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности. Отопление - новая, местная газовая котельная. Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления. Каждая квартира имеет установленную систему домофона. Высокоскоростное подключение к интернету. Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены. Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены. Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами. Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру. Парковка для велосипедов во дворе. Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату. Парковка на улице бесплатная.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Tallinas iela 91
Рига, Латвия
от
€350,000
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