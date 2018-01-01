Недвижимость Tallinas iela 91

Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2.
Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности.
Отопление - новая, местная газовая котельная.
Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления.
Каждая квартира имеет установленную систему домофона.
Высокоскоростное подключение к интернету.
Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены.
Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены.
Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами.
Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру.
Парковка для велосипедов во дворе.
Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату.
Парковка на улице бесплатная.
Резиденция "Ридзене"(Резиденция Rīdzenes) - недвижимость высшего качества , для его строительства использованы экологически чистые, природные строительные материалы. Наружные стены резиденция "Ридзене" из кирпича с утеплителем каменой ваты и декоративной штукатуркой,полы в квартирах звукаизолированы, наружная висшего качества,дубовая,с особой звукаизоляцией, высота потолка - три метра.
Площадь здания Резиденция «Ридзене» 15,5 тысяч м2, площадь земельного участка - 3400 м2. На первом этаже дома будут магазины и рестораны всевозможных брендов, но со второго этажа по шестой - 72 просторные квартиры(площадью 70-250 м2).
Жителям дома будут предложенны сервис уборки квартир,стирки и глажки белья, обеспечена служба охраны, пожаробезопасной системы . В каждой квартире установленны счётчики потребления воды и теплоэнергии, центральная система охлаждения, есть возможность встроить камин.Подземная автостоянка предусмотрена для каждой квартиры. В здании устроены бесшумные лифты нового поколения.
Дом проектирован так, чтобы бы вписываться в историческую среду и сохранить исторические ценности, которые найдены во время археологического исследования , например, в подвале можно посмотреть фрагмент стены Риги.
Cовременные кватиры в ближнем центре от 56,9 m2 до 129,1 m2. Квартиры находиться по адресу Кришьяна Валдемара 37. Дом построен по проекту архитектора Евгения Лаубес в далёком 1912 году и полностью ренорирован.
Дом полностью ренорирован и здан в експлуатацию в январе 2016 года. На продажу доступны 19 квартир с полной отделкой и соответсвует современным требованиям
– полы из паркета, деревянные окна, двери из ореха, санузлы отделаны плиткой и оборудованы сантехникой от Дом обарудован с центрпльным кодовым ключём и полностю новым лифтом. Красивая полностью ренорирована историческая лестничная клетка.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ.
На территории площадью четыре гектара расположены офисные и складские помещения, а также производственные и торговые помещения.
Все здания в "Южных воротах" построены с соблюдением принципов энергоэффективности и тем самым снижают затраты арендаторов. Они оснащены современными коммуникациями и телекоммуникациями для удовлетворения всех требований компаний. Здесь есть высокопрочные бетонные полы с грузоподъемностью пять тонн на квадратный метр, подходящие для производственных предприятий. В помещениях площадью 300-2500 квадратных метров есть место как для малого бизнеса, так и для грандиозных проектов.