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Недвижимость B91 Kvartāls

Рига, Латвия
от
€65,000
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6
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О комплексе

Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость B91 Kvartāls
Рига, Латвия
от
€65,000
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Другие комплексы
Kipsala
Kipsala
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах. Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.
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Агентство: REALAT real estate
Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзинтари, а в 10 минутах ходьбы - концертный зал Дзинтари и пляж. Светлые, просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Установлены напольные радиаторы и кондиционеры. Охраняемая территория, есть парковка. Есть видеонаблюдение. На первом этаже для всех жильцов есть бесплатный тренажерный зал. На верхнем этаже есть общая терраса с шезлонгами и прекрасным видом на деревья и море.
S22
S22
Рига, Латвия
от
€58,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый город. В проекте есть двухуровневые апартаменты, которые идеально подходят для краткосрочного проживания или сдачи в аренду. Планировка тщательно продумана, дает ощущение простора и позволяет рационально использовать всю площадь. Атмосфера светлая и приятная, благодаря особому расположению окон. Основные ценности, которые проект предоставляет своим жителям, удовлетворение и покой. В проекте вас ждет позитивная среда - в широком территория у здания хорошо освещена и благоустроена для прогулок на природу, отдыха, скамейки и детские rotaļlaukumiem. Она хорошо озеленена деревьями и цветущими растениями. S22 оборудована детская площадка, территория закрытая, вход контролируется с кодом ключей и ворот пульт. На территории запланированы на 10 автостоянок, из которых 5 имеют под открытым навесом. Приятная обстановка также в окрестностях. Здесь же рядом находится два парка – Мир сад и Тихий сад, вместе в 8,3 га, где тихо и красиво в любое время года. Это лучшие парки в городе детских площадок, скейт-парком, местами как для занятий спортом, так и для отдыха прогулок. Проект размещен Садовникова 22, в центре Риги на окраине. Firss Sadovņikovs вошел в историю города, как очень богатый торговец, меценат, Риги и Петербурга, почетный гражданин. S22 среди центр Риги, старый город, набережная Даугавы и променад с велодорожек, Центральный городской рынок – крупнейший рынок в Европе. Здесь вы увидите, как восходит солнце и уходит в упокоении вечером. Недалеко расположены на Береговой улице, торговый центры для всех целей и на любой вкус. В целом в проекте предусмотрены 2 очереди. 1 слой - фасадный каменный 4-этажный жилой дом на 15 квартир, и один cokolstāva open space квартиру общей площадью 60 м2 2 слой - фасадный дереве 2-х этажного здания с 2 квартирами и магазином в пространстве из стороны улицы Квартиры будут предложены с полной качественной отделкой, Раунд 1 планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году.на март Раунд 2 планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.на март
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