Сегодня на ул. Кр. Валдемара 33 расположен современный комплекс жилых квартир и офисных помещений общей площадью 12 000 кв. м. В 2012 году было отмечено столетие с начала строительства комплекса. Доходный дом, построенный в югендстиле и внесенный в список охраняемых государством памятников культуры, находится в самом сердце оживленной столицы и приспособлен для деловых нужд. Именно поэтому основную часть здания занимают офисные помещения.
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши.
Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса.
Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами.
Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.
Rietumu Capital Centre
АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.
На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех помещениях. Каждое бюро обеспечено потребительским счетчиком электричества и воды. Здание обеспечено физической охраной 24/7 суток и помещениями общего пользования видео-наблюдений помещения и вокруг периметра здания. Каждый арендатор добирается обеспечен магнетической картой - ключом,для проникновения в помещения бюро. А также к каждому арендатору обеспечен подход к кухне и туалетам в каждом этаже. Балконы и просторные террасы - доступного в здании на 4., 5 и 6 в этажах. Арендаторы здания и клиенты обеспеченны с двумя скоростными лифтами. На каждом этаже открываются окна . А также каждому арендатору предлагается приспособленная и эффективная планировка бюро.
"Бривибас 171" находится на перекрёстке улиц Бривибас и Индрану, в центре города, на расстоянии 5 минутной поездки от старой Риги и недалеко от моста воздуха VEF. Здание находится в месте с хорошо развитой общественно транспортной сетью, что позволяет удобно добраться до здания со всех сторон Риги. Недалеко находится также станция железной дороги Земитаны.
Доступные площади от 273.5 kв.м. - 465 kв.м