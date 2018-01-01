Ferrum centrs

Ferrum Centre расположен в Пурвциемсе, самом оживленном районе застройки недвижимостью. Район, в котором расположен бизнес-центр, в первую очередь сформирован как бизнес, деловые учреждения и жилой район.
Торговые площади на 1–м этаже бизнес-центра 2. и 3. этаж - в основном предназначены для офисов и небольших складских помещений.
Помещения в секторе Е в настоящее время свободны. На 1-м и 2-м этажах (на каждом этаже общая площадь 420м2). Можно разделить пространство на более мелкие участки. 1. Жилая площадь, подходящая для торговли с возможностью дополнительной аренды части территории, второй этаж может образовывать один или несколько небольших офисов.
На стадии проектирования находится проект оформления новых застекленных шкафов и окон как со стороны железнодорожной улицы, так и со стороны внутреннего двора
Rietumu Capital Centre
АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.
В проекте «Северные ворота» находятся бюро высокого класса –для компаний высокого класса.
Бизнес-центр «Северные ворота»комплекс бюро первого класса, который состоит из двух зданий – на улице Бривибас 149 и 151. «Северные ворота» соответствуют всем тем требованиям,которые обычно выдвигают ведущие предприятия по отношению к помещениям бюро и это:
*Модные технологии и коммуникации
*Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения
*Подземная автостоянка и стоянка на против здания
*Система кондиционирования воздуха
*Замечательная звукоизоляция
*Просторный атриум со стеклянной крышей
*Замечательный вид из окна
*Нахождение в центре города
*Свободная планировка помещений,конфигурация помещений бюро соответственно пожеланиям клиента
*Свободный доступ на личном и общественном транспорте
*Профессиональное общее ведение хозяйства и управление зданием
*Цена соответствующая качеству здания
Комплекс "Baltais vējš"(Белый ветер) находится на углу улиц Бривибас и Уесу, в самом бизнесцентре района Риги и только в 10 минутах поездки от старой Риги. До здания возможно удобно и легко добраться как на частном, так и на общественной транспорте.
Бизнес-центр Unimarine - это уже второй успешный реализованный компанией Unimars проект деловых и торговых центров на улице Дунтес. Современное шестиэтажное здание отличается ухоженным стилем и соответствует всем международным критериям офисных зданий класса А. Новый центр расположен рядом с уже существующим морским центром Unimars. Общая площадь здания составляет 7000 квадратных метров. На первом этаже расположены конференц-залы, современная кафетерий и ресторан, где можно отведать вкусные блюда в приятной атмосфере.Moderna. Уникальной особенностью бизнес-центра Unimarine является его спа-центр, где отдых обеспечит бассейн и бани.
На остальных пяти этажах здания расположены офисные помещения разного размера с возможной площадью от 50 кв. футов.м. до 1500 кв. м.м. При создании планировки помещений и выборе отделочных материалов учитываются пожелания клиента, офисы полностью готовы к немедленному использованию.
В подземном гараже здания предусмотрено место для управляющих машин 40 компаний-арендаторов, а гости и сотрудники могут воспользоваться наземной парковкой на 160 мест, расположенной рядом с торговым центром. В здании есть 3 высокоскоростных лифта.
Эксплуатационные расходы:
Эксплуатационные расходы включают в себя круглосуточную физическую охрану, техническое обслуживание, управление, уборку мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и снега, уборку территории (за исключением индивидуально потребляемых коммунальных услуг, плату за телефон и интернет).
Украшение помещений:
Планировка офисных помещений адаптируется к арендатору. Арендодатель выполнит стандартную отделку помещений в соответствии со спецификацией здания и планировкой, выбранной арендатором. Базовая ставка аренды включает стандартную отделку. Если отделка дороже, дополнительные расходы несет арендатор.
Расположение:
Расположение-Деловой центр расположен в быстрорастущей части города, на северо-западе центральной части города, всего в 10 минутах езды от центра города. Рядом находится Рижский морской порт. Выгодное расположение характеризуется небольшим расстоянием от крупных транспортных артерий (улица Дунтес, пастбищная плотина, улица Вальдемара), что позволяет без усилий и пробок добраться до любого места или аэропорта города. На улице Дунтес рядом с Унимарином находится комплекс Sky & More. Новых жителей ждет многоквартирный жилой дом Duntes Oak. Рядом расположены филиалы многих банков. В будущем этот район будет проходить через Северный туннель, соединяющий его с Пардаугавой.