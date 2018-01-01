Forštate biroji

Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу.
Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса.
Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши.
Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса.
Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами.
Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.
В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнализацией, альтернативным отоплением газа, лифтом, фиксированной телефонией и интернетом. На территории вокруг здания созданы одногодичные и вечнозеленые насаждения с оформлением декоративных камней.Здание охраняет дежурный круглосуточный надзиратель.
На первых двух этажах здания в первых сохранены исторические ценности - стены кирпичей, высокий потолок с открытыми коммуникациями - в соединении с деревом и стеклом. Проект удачно вписывается в историческую застройку территорию завода VEF . Во внутренней и во внешней выделке успешно объединены исторические и современные материалы.
Цена за 1м2. - 15Евро
Общая арендуемая площадь - 1154.10м2.
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади.
Техническая информация:
6-этажное офисное здание
Первый этаж построен торговых площадей потребностями
В здании есть лифт
Каждый офис закрыт на кодовый замок
Кодовый замок на вход в офисное здание
Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация
Офисы доступны меблированные по необходимости
Доступны все необходимые мебель
Площадь помещений от 100m2
Отделка:
Офисы расположены в реновированном довоенном доме
В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт
Место нахождения:
Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью
Большой поток пешеходов
250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории
Цена:
Цена от 7 Евро/м2
Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год.
Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2