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Недвижимость KUBI

Рига, Латвия
от
€227
;
11
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О комплексе

В бизнес-парке Куби есть обширные торговые, складские и производственные помещения. Улица Даугавгривас расположена в стратегически выгодном месте, недалеко от Ваншинского моста и простирается через четыре района Риги-Агенскалнс, Дзирциемс, Ильгуциемс и Пильбе. Стоимость аренды зависит от необходимых корректировок в помещении. План развития объекта основан на устойчивости и максимально эффективном использовании здания, реализуя исторический, экономический и социальный потенциал. Бизнес-парк Куби планируется превратить в объединяющий центр деятельности арендаторов различных отраслей – с помещениями для легкого производства, складами, торговлей и офисами. Потенциальные арендаторы имеют возможность получить помещения индивидуально подогнанные и требуемой площади. В настоящее время в аренду уже отремонтировано несколько помещений на втором этаже здания. Площадь, высота потолков и открытая планировка подходят для самых разных бизнес-специфики-выставочного зала, склада или небольшого производственного предприятия с офисом.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость KUBI
Рига, Латвия
от
€227
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Другие комплексы
MERĶEĻA 17
MERĶEĻA 17
Рига, Латвия
от
€99,500
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
На шаг ближе к дому вашей мечты. Красивые и солнечные квартиры с просторным видам на Верманский сад. Полностью отремонтированное, отреставрированное здание, построенное в 1872 году архитектором Янисом Фридрихом Бауманисом, имеет все новые коммуникации в доме, а в октябре этого года на лестнице будет проведен капитальный ремонт. Расположение дома очень хорошее и удобное, потому что оно расположено в самом центре города недалеко от Латвийского университета и Вермансого сада, где рядом с магазинами, ресторанами, и Старой Ригой в одной минуте ходьбы, а именно расположение дома облегчит повседневные проблемы, перейдя из пункта А в пункт Б. Планировка квартир очень удобная и продуманная, доступны однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры , во всех просторная кухня в сочетании с гостиной, также можно сделать гардеробную или кладовку по вашему усмотрению. Квартира имеет оригинальную высоту потолка и окна, выходящие на улицу, с широким видом на Верманский Сад. Квартиры доступны с качественным ремонтом, трехэпакетными деревянными стеклянными окнами с высокой звукоизоляцией, деревянными дверями, паркетным полом, кафельным полом в ванной комнате, окрашенными стенами, центральным отоплением, новой системой канализации и отопления, новой вентиляцией, а также совершенно новой сантехникой. Выбирайте свою бедующею квартиру с большой добавленной стоимостью. Если в случае покупки этого имущества вам потребуется дополнительное финансирование, то в сотрудничестве с крупнейшими банками Латвии мы создали специальное предложение, в котором вы сможете получать значительные скидки не только на кредитование, но и на продукты, предлагаемые другими банками. Также сопровождение при сделке, совершенно бесплатно. Для получения дополнительной информации вы можете позвонить или назначить втречу и встретиться в проекте.
Alfrēda apartamenti
Alfrēda apartamenti
Рига, Латвия
от
€101,200
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж! В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютных уголков Северной Европы, в городе с многовековой историей и богатыми культурными традициями. 36 роскошных апартаментов свободной планировки с каминами и балкончиками уже ждут своих владельцев. Эти квартиры позволят вам воплотить в жизнь свое представление о красоте и комфорте, реализовать любой дизайнерский замысел. В доме предусмотрено все для вашего удобства и эстетического удовольствия. На улицах и кварталах, окружающих дом «Альфреда», для вас открыто множество магазинов и ресторанов, салоны красоты и спортивные центры, торговые и развлекательные заведения. Всего в 10 минутах от дома – исторический центр Старая Рига, в 5 минутах – центральный городской вокзал, а совсем рядом – великолепные городские парки, Рижский цирк и Латвийская национальная опера. Ищете место для спокойного отдыха? Всего в 25 километрах от Риги расположен приморский город-курорт Юрмала с великолепными белыми пляжами, где можно насладиться природой, поправить здоровье и испробовать все виды активного досуга. Наслаждайтесь жизнью в самом сердце спокойного, благородного города, который откроет для вас окно в Европу и подарит множество новых возможностей!
Zālīša 6
Zālīša 6
Рига, Латвия
от
€129,947
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
“Тейка” ограничена в перспективах своего развития, потому что плотно застроена и возможности застройки новых квартир значительно ограничены. Строительство Тейки сочетает в себе гармонию жизни в частных и многоквартирных домах с начала 19 века. Это прекрасная возможность стать частью этой уникальной части города. “Zālīša iela 6”- это новый проект, сочетающий в себе часть исторического здания и новое здание. Историческая часть дома была построена в 1934 году, а в 2016 году капитальный ремонт здания был полностью завершен, в результате чего были созданы 4 гармоничные квартиры разной площади и планировки. Новостройка построена и сдана в 2020 году на 6 квартир. Всего в проекте 10 квартир. У проекта своя, разграниченная прилегающая территория. “Будь своим хозяином тепла” Каждая квартира имеет свой индивидуальный котел. В новостройке во всех квартирах полы с подогревом. Реализация проекта предназначена для людей, которые будут в нем жить. Объект состоит из: № 1 реконструированный довоенный дом (4 квартиры) № 2 Новостройка (6 квартир) № 3 Закрытые навесы
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