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Недвижимость Manufaktūra

Рига, Латвия
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О комплексе

Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта. Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе. Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения. Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Manufaktūra
Рига, Латвия
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Другие комплексы
Villa Milia
Villa Milia
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Ностальгия по великому времени Латвии начала 20 века с ее экономическим ростом и прекрасными, светлыми людьми, жившими в то время. Людьми, для которых слова: «я делаю это для своей Родины!» были не пустым звуком. Так возникла идея создать новое прочтение знаменитой Villa Benjamina и посвятить его великой женщине Эмилии Беньямин – хозяйке Villa Milia. Архитектура Архитектура и интерьеры холлов – творение звезды латвийского дизайна Зане Тетере – современная, монументальная и при этом по-юрмальски легкая и открытая. Архитектор проекта Зане Тетере обладает своим узнаваемым, современным, легким и при этом неожиданно убедительным и монументальным стилем, с акцентом на форме и особым вниманием к деталям. Архитектурная концепция – изящная, артистичная смесь последнего великого стиля – утонченного ар-деко и популярного в Юрмале 30-х годов прошлого века лаконичного функционализма. При проектировании проекта использовались новейшие технологии, самые качественные и натуральные строительные и отделочные материалы: ценные породы дерева и мрамор в отделке, кованые детали на фасаде. Центральная ось всей композиции – одинокий бонсай – прямо перед главным входом. Его элегантность подчеркивает двойная арка, словно «врата времени», обрамляющая проход к зданию. Девятиметровый дверной проем выполнен из особой термически обработанной японской сосны. Все тонкие переливы цвета, игру полутонов создают два основных материала фасада – благородный гранит цвета песчаного юрмальского пляжа и два вида мелкой стеклянной мозаики: такой же кремово-золотистой и серо-голубой, как прохладная балтийская волна. Легкости и эффектного блеска зданию придает специальная фасетная резьба на стеклянных панелях, которые ограждают балконы. Перед входом бежит, окутывает мягким звуком падающей воды, успокаивает и настраивает на философский лад маленький водопад. Если верить мудрому многовековому учению фен-шуй, падающая, «притекающая» вода приносит в дом благополучие и богатство. Интерьер Внутренняя отделка общественных помещений Villa Milia – так же выполнена с использованием редких, дорогих материалов. В помещениях холла это серебристый травертин, который иногда еще называют «молодым мрамором». На его светлом, нежном фоне ошеломляюще эффектно выделяются двери (высота входных проемов в апартаментах – 2,4 метра) и панели из цирикота, редкой, очень прочной древесины, которая отличается поразительно богатым узором. Множественность источников света от эффектной люстры до мягкой подсветки стен и номеров квартир делает предметы и детали объемными, раздвигает пространство. Расположение Месторасположение проекта – это основная составляющая любого проекта недвижимости и у Villa Milia оно особое. Villa Milia расположена по адресу: Латвия, Юрмала, проспект Дзинтару 21. Проспект Дзинтару – «золотая миля», район эксклюзивных частных вилл и элитных жилых домов - новостроек. Застройка класса люкс создает особую социальную среду: безопасность, спокойствие, респектабельность. Проспект Дзинтару – это самый центр Юрмалы, в то же время Проект находится в первой линии, в стороне от суеты. Только дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта от моря. Прогулка к морю занимает всего минуту, в 3 минутах ходьбы легендарный Юрмальский парк. По соседству расположен ресторан при гостинице «Light House», в 5 минутах – концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас. В 10 минутах езды находится самый крупный в Юрмале торговый центр с супермаркетом “Rimi” и аквапарк “Livu”. Описание Не идти на компромисс, не выбирать красота или качество, инфраструктура или уединение, современные технологии или уют - идеальный проект, именно таким мы задумали Villa Milia. Клубный проект Villa Milia (всего 15 квартир) – это образец коллекционной недвижимости, такие проекты вне конкуренции, вне рынка, они всегда востребованы и всегда в цене. Покупая апартаменты в Villa Milia, собственник вступает в клуб «LEGEND.» и пользуется всеми привилегиями и опциями инфраструктуры квартала: SPА с залом для кардио-тренировок, занятием пилатес и йогой, ресторан Memories и пляж Legend.Beach. Villa Milia позиционируется как продолжение квартала LEGEND., с той же философией, концепцией и требованиям к качеству. В доме всего три (!) этажа, в отличие от обычных для юрмальских новостроек. За счет этого высота потолков на первых двух этажах составляет 3, 50 метра, а на последнем, третьем – 3,80 м. Изначальный проект предусматривает 15 квартир, хотя потенциальные владельцы на раннем этапе строительства могу воспользоваться возможностью и, объединив квартиры, провести перепланировку. Опция для квартир первого этажа – возможность распоряжаться прилегающей территорией площадью от 50 до 150 метров, в свою очередь, преимущество пентхаузов -- крыша с маркизой, позволяющая предаваться отдыху на природе, практически не выходя из дома.
Dommo Park
Dommo Park
Olaines pagasts, Латвия
от
€78,000
Сдача в: 2007
Агентство: REALAT real estate
55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой. ЛОГИСТИКА Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок. ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие. ПРОИЗВОДСТВО DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
Lāčplēša 36
Lāčplēša 36
Рига, Латвия
от
€84,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность забронировать квартиры в самом центре Риги, где вам будут доступны отличная инфраструктура и удобства. Рядом находятся рестораны, развлекательные заведения, магазины, кондитерские, аптеки, детские сады и школы. Это новый проект, состоящий из двух зданий - фасадного дома и дворового дома. Будет проведено всестороннее обновление здания, чтобы обеспечить ваш комфорт и благополучие: - Будет ремонтироваться крыша; - Будут восстановлены системы горячего и холодного водоснабжения и канализации; - На радиаторы будут установлены индивидуальные счетчики, которые позволят вам контролировать расход тепла; - Фасад здания будет полностью обновлен, придав ему новый вид; - Будут заменены входные двери, обеспечивая безопасность и современный облик; - Будет организовано благоустройство и уход за внутренним двором, где вы сможете насладиться отдыхом и свежим воздухом; - В фасадном здании будет установлен новый лифт, облегчающий повседневное перемещение; - Каждой квартире будут предоставлены новые двери, гарантирующие приватность и комфорт; - Будет установлена система с домофоном, обеспечивающая дополнительную безопасность в вашем доме; - Предоставляется подключение к интернету от TET и BALTCOM, чтобы вы могли быть связанными с цифровым миром. Квартиры будут продаваться как отдельные собственности, что позволит вам насладиться преимуществами недвижимости. Кроме того, вы получите выгоду от прилегающего участка земли, который идет вместе с квартирой. У вас будет уникальная возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно, адаптируя квартиру под свои личные предпочтения. Планируется завершить все работы в этом году, обеспечивая вам готовое жилье в соответствии с вашими пожеланиями и стандартами. Не упустите возможность приобрести квартиру в самом новом проекте недвижимости в Риге! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и зарезервировать свою квартиру уже сейчас.
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