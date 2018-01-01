Недвижимость Eften Logistics Bergi

Сдаются в аренду складские и офисные помещения класса А в логистическом парке EfTEN Logistics Berģi, расположенном в стратегически выгодном месте рядом с шоссе Рига-Таллинн, откуда легко добраться как до центральной части Риги, так и обеспечить прямое сообщение со Скандинавскими странами и другими стратегическими транспортными направлениями. Планировка и технические характеристики помещений могут быть легко адаптированы к потребностям нового арендатора. Есть возможность арендовать часть общей площади. Обширная свободная территория и 30 пандусов способны обеспечить циркуляцию большого объема грузов. Логистический парк получил сертификат BREEAM об устойчивом строительстве.
NP Jelgavas Business Park - один из крупнейших реконструированных индустриальных парков Латвии общей площадью 23 га и арендуемой площадью более 70 000 м2.
Индустриальный парк расположен на исторической территории автомобильной компании RAF (Rīgas Automotive fabrika), которая на протяжении многих лет была одним из важнейших промышленных объектов в народном хозяйстве страны, поэтому бизнес-парк NP Jelgavas особенно подходит для производства с энергоснабжением высокой мощности и предлагает обширные производственные площади.
Стратегически выгодное место для бизнеса-город Елгава-один из промышленных центров Латвии, с высокоразвитой инфраструктурой и давними производственными традициями. Широкие возможности для привлечения квалифицированной рабочей силы и быстрого роста компании.
В бизнес-парке НП Елгава можно арендовать производственные помещения, складские и офисные помещения.
Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года.
Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги.
Огромное преимущество — это местоположение здания, которое находится в престижном тихом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого города, городских парков и скверов.
Несмотря на центральное положение, здание расположено на тихой улице, по которой не проходит транспортный поток.
В фасадном здании, выходящем на улицу Дзирнаву находятся 9 квартир различной площади: 35, 7м2 самая маленькая и 101,5м2 самая большая с количеством комнат от 2 до 4.
В фасадном здании также имеются коммерческие помещения площадью 115м2 для бара, ресторана или офиса.
В здании, расположенном во дворе коплекса также имеются 9 квартир площадью от 51м2 до 80м2, а также 9 подвальных помещений для хранения и закрытый гараж площадью 22м2.
В обоих зданиях имеют Лифт, а также на последнем этаже расположены красивые квартиры мансардного типа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями имеют два санузла с ванной и душем.
Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, без мебели. В некоторых апартаментах есть камин.
Во дворе комплекса находятся 5 парковочных мест.
Месторасположение
Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут.
**Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком.
В 300 метрах от комплекса находятся:
Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины.
Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа".
Зоны для занятий спортом и отдыха.
Характеристика жилья
Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории.
Всего в комплексе 150 квартир.
В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2.
Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2.
А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2.
У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории.
Описание жилого комплекса
Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении.
Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают:
Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции.
Большие окна обеспечивают хороший доступ света.
Территория охраняется круглосуточно.
Продуманная и эргономичная планировка.
Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов.
Ухоженный и оборудованный двор.
Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад.
Для кого подходит жилье
Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей:
Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре.
Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города.
Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир.
Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас.
Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.