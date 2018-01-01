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Недвижимость Lidostas Parks

Рига, Латвия
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О комплексе

Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффективности этот комплекс помещений обеспечивает подходящую рабочую среду и снижает ежемесячные расходы. Отличное месторасположение — рядом с международным аэропортом «Рига» — еще один плюс для арендаторов парка. Для обеспечения приятных условий работы не только в офисе, но и на его территории создана большая парковка, удобные подъездные пути, пешеходные тротуары. Кроме того, на близлежащем общественном транспорте можно всего за 15 минут добраться до центра Риги. Заботясь о безопасности, была установлена современная система безопасности не только для здания, но и для территории. Поскольку помещения спроектированы по принципу BUILD TO SUIT, они адаптируются к предпочтениям каждого клиента, обеспечивая им не только прекрасную рабочую среду, но и полный цикл аренды, поддерживая территорию парка в текущем состоянии.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Lidostas Parks
Рига, Латвия
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