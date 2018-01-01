Недвижимость Lidostas Parks

Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффективности этот комплекс помещений обеспечивает подходящую рабочую среду и снижает ежемесячные расходы.
Отличное месторасположение — рядом с международным аэропортом «Рига» — еще один плюс для арендаторов парка. Для обеспечения приятных условий работы не только в офисе, но и на его территории создана большая парковка, удобные подъездные пути, пешеходные тротуары. Кроме того, на близлежащем общественном транспорте можно всего за 15 минут добраться до центра Риги. Заботясь о безопасности, была установлена современная система безопасности не только для здания, но и для территории.
Поскольку помещения спроектированы по принципу BUILD TO SUIT, они адаптируются к предпочтениям каждого клиента, обеспечивая им не только прекрасную рабочую среду, но и полный цикл аренды, поддерживая территорию парка в текущем состоянии.
Cовременные кватиры в ближнем центре от 56,9 m2 до 129,1 m2. Квартиры находиться по адресу Кришьяна Валдемара 37. Дом построен по проекту архитектора Евгения Лаубес в далёком 1912 году и полностью ренорирован.
Дом полностью ренорирован и здан в експлуатацию в январе 2016 года. На продажу доступны 19 квартир с полной отделкой и соответсвует современным требованиям
– полы из паркета, деревянные окна, двери из ореха, санузлы отделаны плиткой и оборудованы сантехникой от Дом обарудован с центрпльным кодовым ключём и полностю новым лифтом. Красивая полностью ренорирована историческая лестничная клетка.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ.
На территории площадью четыре гектара расположены офисные и складские помещения, а также производственные и торговые помещения.
Все здания в "Южных воротах" построены с соблюдением принципов энергоэффективности и тем самым снижают затраты арендаторов. Они оснащены современными коммуникациями и телекоммуникациями для удовлетворения всех требований компаний. Здесь есть высокопрочные бетонные полы с грузоподъемностью пять тонн на квадратный метр, подходящие для производственных предприятий. В помещениях площадью 300-2500 квадратных метров есть место как для малого бизнеса, так и для грандиозных проектов.
Проект BERTRAND QUARTER на улице А. Чака 123 является полностью отреставрированным пятиэтажным зданием, спроектированным архитектором Е. Якобсонсом в 1930 году. Пятиэтажное кирпичное здание является свидетельством функционалистской архитектуры 1930-х годов, отраженной в архитектурных особенностях главного фасада и его характерном аскетичном декоративном оформлении.
ОБ АПАРТАМЕНТАХ
Полностью отреставрированное пятиэтажное здание предлагает 16 уютных двух- и трехкомнатных апартаментов площадью от 51,5 кв.м до 64,8 кв.м. Также имеются коммерческие помещения с большими витринами, выходящими на улицу А. Чака, площадью 76 кв.м и 108 кв.м.
Апартаменты имеют продуманную и функциональную планировку, обеспечивающую комфорт для жителей и соответствующую всем современным требованиям к жизни.
Здание отреставрировано с использованием высококачественных отделочных материалов, эффективных технических и инженерных решений. Апартаменты отличаются высоким качеством ремонта и материалов, комфортом, отличной звукоизоляцией и приятным внутренним микроклиматом.
Все апартаменты оснащены качественной полной внутренней отделкой. Для создания подходящего и вкусного интерьера в вашей квартире доступны услуги дизайнера.
Стены, полы и деревянные внутренние двери оснащены улучшенной звукоизоляцией. В комнатах установлены качественные деревянные полы Tarkett, а высота потолков составляет 2,80 метра.
В ванных комнатах установлены теплые полы, электрические полотенцесушители, зеркала, ванны из каменной смолы, светлые плитки и сантехника высокого качества Laufen и Villaroy Bosch.
В апартаментах