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Недвижимость P5 loģistika (Piche)

Рига, Латвия
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О комплексе

Недавно построенный логистический и промышленный парк класса А, состоящий из двух многоэтажных и многофункциональных зданий, расположенный недалеко от международного аэропорта Риги, в 10 км от центра города, с прямым доступом ко всем основным городским транспортным коридорам и национальным автомагистралям.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость P5 loģistika (Piche)
Рига, Латвия
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Здание Club Central Residence является уникальным образцом современной европейской архитектуры и дизайна, в котором сочетаются лучшие традиции исторической застройки Риги с новейшими тенденциями мирового градостроительства. Решение фасада и интерьеры разрабатывала знаменитая, получившая международное признание, архитектор Зане Тетере. Динамичная эстетика тёмного, зеркального эркера, главного акцента здания, подчёркивается современным решением арок, витрин и оконных проёмов. Интерьер лобби решён в творческом сочетании классических и современных форм, дерзких деталей и самых современных отделочных материалов. Интерьеры Club Central Residence созданы архитектором Зане Тетере (Zane Tetere), которая является одним из ведущих специалистов по интерьеру в Прибалтике. В квартирах все устроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя спокойно и комфортно, пространство может быть адаптировано к вашим требованиям – тут высокие потолки, удобное и функциональное расположение и завершённая полная отделка, дополненная дискретными акцентами. Каждая квартира имеет две просторные ванные комнаты, одна из которых находится в непосредственной близости к спальне, а рядом с гостиной расположена удобная кухня. Апартаменты обустроены встроенными шкафами. В жилой зоне отдельные части стен отделаны элегантной обшивкой древесины ценных пород и рельефными обоями класса дизайн. В квартирах застелен натуральный паркетный пол. Стены ванных и душевые покрыты матовой плиткой дизайн класса, полы ванных и кухонь застелены нескользящей каменной плиткой. Квартиры 6-го и 7-го этажей оборудованы просторными террасами с видом на живописные окрестности города, что придаёт особый шарм внутреннему решению интерьера.
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