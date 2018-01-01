Недвижимость P5 loģistika (Piche)

Недавно построенный логистический и промышленный парк класса А, состоящий из двух многоэтажных и многофункциональных зданий, расположенный недалеко от международного аэропорта Риги, в 10 км от центра города, с прямым доступом ко всем основным городским транспортным коридорам и национальным автомагистралям.
Здание Club Central Residence является уникальным образцом современной европейской архитектуры и дизайна, в котором сочетаются лучшие традиции исторической застройки Риги с новейшими тенденциями мирового градостроительства.
Решение фасада и интерьеры разрабатывала знаменитая, получившая международное признание, архитектор Зане Тетере. Динамичная эстетика тёмного, зеркального эркера, главного акцента здания, подчёркивается современным решением арок, витрин и оконных проёмов. Интерьер лобби решён в творческом сочетании классических и современных форм, дерзких деталей и самых современных отделочных материалов.
Интерьеры Club Central Residence созданы архитектором Зане Тетере (Zane Tetere), которая является одним из ведущих специалистов по интерьеру в Прибалтике.
В квартирах все устроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя спокойно и комфортно, пространство может быть адаптировано к вашим требованиям – тут высокие потолки, удобное и функциональное расположение и завершённая полная отделка, дополненная дискретными акцентами.
Каждая квартира имеет две просторные ванные комнаты, одна из которых находится в непосредственной близости к спальне, а рядом с гостиной расположена удобная кухня.
Апартаменты обустроены встроенными шкафами. В жилой зоне отдельные части стен отделаны элегантной обшивкой древесины ценных пород и рельефными обоями класса дизайн. В квартирах застелен натуральный паркетный пол. Стены ванных и душевые покрыты матовой плиткой дизайн класса, полы ванных и кухонь застелены нескользящей каменной плиткой.
Квартиры 6-го и 7-го этажей оборудованы просторными террасами с видом на живописные окрестности города, что придаёт особый шарм внутреннему решению интерьера.
Cовременный логистический центр, построенный в 2009 году, на 4.6 гектарах земли в стратегически выгодном месте - на территории бизнес парка международного аэропорта «Рига». Наша цель обеспечить своих клиентов современными складскими и офисными помещениями и поддерживать их бизнес гибкими логистическими решениями.
Резиденция "Ридзене"(Резиденция Rīdzenes) - недвижимость высшего качества , для его строительства использованы экологически чистые, природные строительные материалы. Наружные стены резиденция "Ридзене" из кирпича с утеплителем каменой ваты и декоративной штукатуркой,полы в квартирах звукаизолированы, наружная висшего качества,дубовая,с особой звукаизоляцией, высота потолка - три метра.
Площадь здания Резиденция «Ридзене» 15,5 тысяч м2, площадь земельного участка - 3400 м2. На первом этаже дома будут магазины и рестораны всевозможных брендов, но со второго этажа по шестой - 72 просторные квартиры(площадью 70-250 м2).
Жителям дома будут предложенны сервис уборки квартир,стирки и глажки белья, обеспечена служба охраны, пожаробезопасной системы . В каждой квартире установленны счётчики потребления воды и теплоэнергии, центральная система охлаждения, есть возможность встроить камин.Подземная автостоянка предусмотрена для каждой квартиры. В здании устроены бесшумные лифты нового поколения.
Дом проектирован так, чтобы бы вписываться в историческую среду и сохранить исторические ценности, которые найдены во время археологического исследования , например, в подвале можно посмотреть фрагмент стены Риги.