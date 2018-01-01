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Недвижимость Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b

Рига, Латвия
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О комплексе

Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и международного аэропорта "Рига", в густонаселенном пригороде.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Рига, Латвия
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Другие комплексы
E. Birznieka Upīša iela 10
E. Birznieka Upīša iela 10
Рига, Латвия
от
€72,200
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещений. Предлагаем однокомнатную квартиру, двухкомнатные апартаменты, апартаменты с двумя спальнями и 6 двухэтажных апартаментов с мансардой, на последнем этаже с панорамным видом на город. Дом был полностью отремонтирован, в том числе - новое кровельное покрытие, восстановление фасадов, замена промежуточных этажей, полностью отремонтированные коммуникации, новые инженерные сети, новая система вентиляции, новые лифты фирмы Schindler, противопожарные двери в каждой квартире, входная дверь для дверного замка и домофон, высококачественные деревянные окна. Апартаменты продаются с полной меблировкой. Полы выполнены из паркета из дуба или золы. Встроенная кухня с бытовой техникой Bosch и Elektrolux - индукционная плита, холодильник, посудомоечная машина, электрическая духовка, вытяжка и стиральная машина. Используется в немецком стандарте IDEAL для сантехники. Создан новый высокоскоростной оптический интернет и телевизоры, звукоизоляция и изоляция в квартирах, автономные системы газового отопления, обогреватели с термостатами и счетчиками. Доступно для покупки также парковочные места, закрытый, уложенный двор за дополнительную плату. Следуя современным требованиям, будут доступны автостоянки для электромобилей. Дом будет введен в эксплуатацию в марте-апреле 2019 года. Квартиры можно просмотреть и забронировать прямо сейчас!
Bruņinieku 93c
Bruņinieku 93c
Рига, Латвия
от
€9,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Этот новый проект расположен во дворе по адресу улица Бруниниеку 93, в центре Риги. Это качественно отреставрированный комплекс бывшего здания текстильной фабрики, состоящий из 12 уютных и энергоэффективных квартир в стиле лофт. В квартирах присутствуют широкие полноценные окна, в некоторых квартирах потолки достигают 4 метров, что позволяет новым жильцам реализовать интересные решения в области дизайна мебели. Нескольким квартирам доступны террасы, где можно наслаждаться летними вечерами и ощутить преимущества жизни в лофте в тихом, светлом и зеленом дворе центра Риги. Энергоэффективность: Учитывая новые требования к энергоэффективности здания, были выполнены работы по утеплению наружных стен, установлены энергоэффективные двухкамерные окна, а каждая квартира оборудована отдельным счетчиком тепла. В каждом помещении установлена система рекуперации, а отопление обеспечивается тепловым насосом Toshiba. Эти инвестиции являются одними из самых эффективных решений в многоквартирных зданиях и позволяют жильцам получать небольшие счета за квартиру. Отделка и интерьер: В этом проекте все квартиры полностью готовы, и мы с радостью поможем вам с вопросами дизайна мебели. Квартиры функционально спланированы, отделка выполнена из высококачественных натуральных материалов. В ванных комнатах установлены ванны из искусственного камня, сантехника "Laufen" и "Grohe", керамическая плитка, ламинат класса 33 и отделанные двери, созданные для комфорта новых жильцов. Качество - полная реконструкция: Полная реконструкция здания включает установку всех коммуникаций - электропроводки, водопровода, канализации. Были построены новые перегородки, установлены наружные двери, соответствующие нормам звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания отреставрирован, крыша обновлена. В результате реконструкции установлены широкие полноценные окна и французские балконы. Для обеспечения отопления установлен бетонный каркас с трубопроводами теплого пола, а в санузлах теплый пол обеспечивается электричеством. Все строительные работы завершены, и здание передано в эксплуатацию. Возможность приобрести гараж для 3-комнатной квартиры за 18 000 EUR.
Trebū HOME
Trebū HOME
Рига, Латвия
от
€89,700
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технические решения, направленные на достижение энергоэффективности и безопасности. Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Здесь проложат прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, а также посадят деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом и как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев на фоне снега. Trebū HOME станет домом, куда каждый будет рад вернуться — новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Общая площадь застройки проекта Trebū HOME превышает 145 000 м2 — на ней разместятся более 1400 квартир. Проект станет одним из самых масштабных жилых комплексов Риги. Trebū HOME спроектирован одним из наиболее известных архитектурных бюро Латвии, имеющих большой опыт — SIA ARHIS ARHITEKTI под руководством главного архитектора Андриса Кронбергса. В Латвии работы этого бюро неоднократно удостаивались важнейших архитектурных наград, в том числе Приза года в латвийской архитектуре. В 2003 году архитектор проекта Андрис Кронбергс был номинирован на престижную Притцкеровскую архитектурную премию (The Pritzker Architecture Prize) и неоднократно занимал почетные места в различных архитектурных конкурсах. МЕСТО: Trebū HOME расположен в Риге, на правом берегу Даугавы, в тихом и зеленом районе между улицами Лубанас, Салнас и Купричу. Комплекс Trebū HOME находится всего лишь в 20 минутах езды от центра и на расстоянии пяти минут от зеленеющих полей. Жильцам Trebū HOME обеспечены все удобства, необходимые для жизни в городе, в том числе и развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады и другие объекты, важные для повседневной жизни. КВАРТИРЫ: Trebū HOME – это дом, куда каждый будет рад вернуться; новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Сейчас в первых двух пятиэтажных домах можно по доступной цене приобрести одну из 108 квартир, общая площадь которых составляет более 6000 м2, и новые жильцы могут выбрать: квартиры-студии площадью 36 м2 двухкомнатные квартиры площадью 40–52 м2 трехкомнатные квартиры площадью 67–68 м2 четырехкомнатные квартиры площадью 80 м2. Квартиры предлагаются с полной отделкой для которой использовались только высококачественные материалы, также установлено сантехническое оборудование. Планировка квартир грамотно продумана таким образом, чтобы жильцы могли полноценно использовать всю площадь квартиры. В каждой квартире предусмотрен балкон, а в квартирах, находящихся на первом этаже, — террасы, расположенные на высоте 1,2 м от земли и обнесенные оградой. ТЕРРИТОРИЯ И ЛАНДШАФТ: Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Предусмотрены беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, детские площадки, а также территорию украсят дубовая аллея, различные деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом, как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев стволов на фоне снега. Самые маленькие жильцы Trebū HOME найдут место для игр на игровой площадке, расположенной во внутреннем дворе каждого дома Trebū HOME. Также на территории комплекса предусматривается обустройство игровых площадок для детей постарше. Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни в проекте будут обустроены зоны для активного отдыха: спортивные площадки, уличные тренажеры и баскетбольная площадка.
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