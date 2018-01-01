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Недвижимость Abava Biznesa Parks

Рига, Латвия
от
€1,250
;
7
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О комплексе

SIA Abava является владельцем и застройщиком крупнейшего в Риге бизнес-парка общей площадью 18 гектаров и застройкой более 60 000 квадратных метров. Основным направлением деятельности нашей компании является подготовка и аренда необходимой для бизнеса инфраструктуры, предоставление клиентам полного сервиса для успешного развития их бизнеса. Предлагаемое решение всегда будет включать в себя рабочие пространства и среду, соответствующие бизнес-специфике клиента и функциональные, а также удобные и приятные. Бизнес-парк ABAVA находится в 7 км от центра Риги, с удобными транспортными путями от Рижской кольцевой дороги. Прямой железнодорожный привод, принадлежащий парку, и близлежащий порт создают дополнительные преимущества в организации движения грузов. Мы поймем ваши пожелания и обеспечим среду для их реализации.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Abava Biznesa Parks
Рига, Латвия
от
€1,250
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Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья. Дополнительная информация Здание на ул.Brivības 91 полностью отремонтировано и квартал B91 планируется развивать в несколько этапов. + Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, со встроенной кухней и бытовой техникой и со встроенными шкафами. + Перед покупкой квартиру можно полностью обставить мебелью. + В каждой квартире индивидуальный счетчик тепла. + В доме установлен новый современный лифт. + В самом сердце Риги - Наслаждайтесь прогулками в парке, шопингом или встречей с друзьями в одном из уютных рижских ресторанов. Недвижимость с историей - Здание по адресу ул. Бривибас 91 построил в 1912 году знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе. Квартира на Бривибас 91 — это отличный выбор для молодых, независимых, успешных горожан, любящих жизнь и стремящихся взять от нее по максимуму. Расположение - В шаговой доступности находятся многочисленные кафе, клубы, рестораны и магазины, а также популярная среди молодежи улица Миера. Кроме этого, поблизости — торговые центры и медицинские учреждения.
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от
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Агентство: REALAT real estate
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Magdelēnas kvartāls
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Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
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