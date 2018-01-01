Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас выбирают такие международные компании, как Norwegian Air, Bombardier, Nokia, TIETO и другие.
В нашем новом офисном здании Henrihs предлагается широкий выбор офисных помещений площадью от 300 до 1500 м2.
Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий.
Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас.
Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами.
Помещения с ветринами площадью 870 м2 занимают три этажа (п/п,1,2) и соеденины одной лестницей, для удобства имеется гузовой лифт.
Планировка и отделка производится по индивидуальному заказу.
Площадь, идеально подходящая под магазин, банк или другой бизнес.
Офисные помещения (3-6) этажа площадью 120 и 340 м2 просторные и светлые. Разнообразный выбор планировок сможет удовлетворить все желания и потребности самых требовательных клиентов.
Ультро современный стиль и эксклюзивная планировка (7-8) этажей впечатляют. Прекрасный вид с террас верхних этажей, высококачественный ремонт, комфортность помещений.
Все офисы оснащены охранной сигнализацией, видеодомофонами, телефонным и интернет подключением. Для удобства установлен скоростной лифт. Здание находится под круглосуточной охраной.
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади.
Техническая информация:
6-этажное офисное здание
Первый этаж построен торговых площадей потребностями
В здании есть лифт
Каждый офис закрыт на кодовый замок
Кодовый замок на вход в офисное здание
Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация
Офисы доступны меблированные по необходимости
Доступны все необходимые мебель
Площадь помещений от 100m2
Отделка:
Офисы расположены в реновированном довоенном доме
В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт
Место нахождения:
Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью
Большой поток пешеходов
250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории
Цена:
Цена от 7 Евро/м2
Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год.
Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
Комплекс офисных и коммерческих помещений класса В занимает площадь 5800 квадратных метров и расположен на трех этажах. "Офисы Дарзциемса" располагают 95 помещениями различной площади, а также 155 парковочными местами. До комплекса легко добраться не только на частном, но и на общественном транспорте, как из центра города, так и из ближайших районов.