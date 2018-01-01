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Jaunā Teika

Рига, Латвия
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О комплексе

Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас выбирают такие международные компании, как Norwegian Air, Bombardier, Nokia, TIETO и другие. В нашем новом офисном здании Henrihs предлагается широкий выбор офисных помещений площадью от 300 до 1500 м2.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Jaunā Teika
Рига, Латвия
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Другие комплексы
Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Рига, Латвия
от
€510
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий. Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас. Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами. Помещения с ветринами площадью 870 м2 занимают три этажа (п/п,1,2) и соеденины одной лестницей, для удобства имеется гузовой лифт. Планировка и отделка производится по индивидуальному заказу. Площадь, идеально подходящая под магазин, банк или другой бизнес. Офисные помещения (3-6) этажа площадью 120 и 340 м2 просторные и светлые. Разнообразный выбор планировок сможет удовлетворить все желания и потребности самых требовательных клиентов. Ультро современный стиль и эксклюзивная планировка (7-8) этажей впечатляют. Прекрасный вид с террас верхних этажей, высококачественный ремонт, комфортность помещений. Все офисы оснащены охранной сигнализацией, видеодомофонами, телефонным и интернет подключением. Для удобства установлен скоростной лифт. Здание находится под круглосуточной охраной.
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Рига, Латвия
от
€945
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади. Техническая информация: 6-этажное офисное здание Первый этаж построен торговых площадей потребностями В здании есть лифт Каждый офис закрыт на кодовый замок Кодовый замок на вход в офисное здание Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация Офисы доступны меблированные по необходимости Доступны все необходимые мебель Площадь помещений от 100m2 Отделка: Офисы расположены в реновированном довоенном доме В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт Место нахождения: Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью Большой поток пешеходов 250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории Цена: Цена от 7 Евро/м2 Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год. Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
Бизнес-центр DĀRZCIEMA BIROJI
Бизнес-центр DĀRZCIEMA BIROJI
Рига, Латвия
от
€126
Агентство: REALAT real estate
Комплекс офисных и коммерческих помещений класса В занимает площадь 5800 квадратных метров и расположен на трех этажах. "Офисы Дарзциемса" располагают 95 помещениями различной площади, а также 155 парковочными местами. До комплекса легко добраться не только на частном, но и на общественном транспорте, как из центра города, так и из ближайших районов.
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