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Недвижимость Green Park

Terini, Латвия
от
€6,580
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О комплексе

Ультра-энергоэффективные помещения; „Built to Suit” - все помещения могут быть адаптированы под нужды Клиента (планировка, количество доков, рампы, количество санузлов и т. д.); Превосходное место нахождения - территория Парка граничит с Международным аэропортом „Рига”. Рядом общественный транспорт (автобусная остановка всего в 500 м). До центра Риги 15 минут; SMART LED СЕНСОРНЫЕ светильники – программируемые, диммируемые, управляемые с iPad, на 30 % энергоэффективнее LED, на 95 % энергоэффективнее ламп накаливания; Ветровые турбины и солнечные панели еще больше уменьшат расходы на хозяйственное обслуживание помещений; Установленный контроль доступа и времени, позволяющий руководству предприятия получать отчет о времени, проведенном каждым сотрудником на работе, и контролировать доступ каждого сотрудника к помещениям; Бесплатное место для рекламы на фасаде здания.
Местонахождение новостройки
Terini, Латвия

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Недвижимость Green Park
Terini, Латвия
от
€6,580
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