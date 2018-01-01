Недвижимость Green Park

Рига, Латвия

от €184,500

Сдача в: 2020

Новый проект же Юглас центре Благодаря своему отличному местоположению, УЛ RESIDENCE является настоящим домом для семей с детьми. В доме всего 4 просторные двухэтажные апартаменты с частными террасами в тихом, зеленом месте, что позволит чувствовать себя как в частном доме. Предлагаем клиентам приобрести квартиры с серой отделкой, именно поэтому, как серая отделка-это не только возможность создать жилье своей мечты, но и выгодный способ приобретения квартиры - хозяин выбирает из своих возможностей, соответствующие материалы и решения, кроме того, не платит за вещи, которые ему не нужны. Кроме того, серое отделки в квартирах можно изменить существующую планировку, например, построить перегородки. Таким образом, арендодатель до самой незначительной детали может выбрать для квартиры, обстановку, при создании вашей мечты в жилище. По запросу мы можем предложить Вам наиболее подходящий для жилья планировкой, дизайн-проект, в разработке и лакокрасочного услуги. Особая квартир преимущество-высокие потолки (3.50 м), качественно большие REHAU Окна ПВХ, места, предназначенные для хранения вещей, большие террасы, где можно не спеша, наслаждаясь вкусными БАРБЕКЮ блюда в кругу друзей или семьи. Кроме того, в повседневной самочувствие улучшает, ухоженная среда - зеленый, внутренние дворики, мощеные дорожки и игровая площадка для детей.