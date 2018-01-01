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Недвижимость ELIPSE BLC

Рига, Латвия
от
€400
;
11
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О комплексе

Cовременный логистический центр, построенный в 2009 году, на 4.6 гектарах земли в стратегически выгодном месте - на территории бизнес парка международного аэропорта «Рига». Наша цель обеспечить своих клиентов современными складскими и офисными помещениями и поддерживать их бизнес гибкими логистическими решениями.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость ELIPSE BLC
Рига, Латвия
от
€400
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
€579,000
Агентство: REALAT real estate
Месторасположение Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут. **Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком. В 300 метрах от комплекса находятся: Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины. Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа". Зоны для занятий спортом и отдыха. Характеристика жилья Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории. Всего в комплексе 150 квартир. В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2. Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2. А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2. У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории. Описание жилого комплекса Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении. Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают: Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции. Большие окна обеспечивают хороший доступ света. Территория охраняется круглосуточно. Продуманная и эргономичная планировка. Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов. Ухоженный и оборудованный двор. Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад. Для кого подходит жилье Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей: Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре. Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города. Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир. Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас. Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
Jaunlazdu mājas
Jaunlazdu mājas
kekavas pagasts, Латвия
от
€560
Сдача в: 2016
Агентство: REALAT real estate
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! Полная отделка Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас! Для Вашего удобства новый проект оснащен наземными и подземными стояночными местами. Новые проекты в Яунлаздас – это приятная и удобная среда для молодых семей. Игровая площадка – это такое место, где звучит громкий детский смех и наслаждаются спокойным отдыхом родители или бабушки и дедушки. Катание на велосипеде по освещенным дорожкам или захватывающий матч с друзьями на баскетбольной площадке – новый проект в Яунлаздас предоставляет возможности для занятий спортом у самого дома. Каждая новостройка имеет тщательно продуманную планировку, потому что в квартирах имеются встроенные складские помещения, в которых на свое усмотрение можно хранить велосипеды, оборудовать встроенные шкафы, или которые можно использовать для других нужд. На террасах, имеющихся в квартирах, можно на свежем воздухе пить утренний кофе или принимать солнечные ванны, одновременно наслаждаясь приятными природными пейзажами. Каждая новостройка в поселке Яунлаздас оборудована лифтом, облегчающим перемещение детских колясок, велосипедов и различных бытовых предметов. Заезжая в поселок Яунлаздас, появляется ощущение, что это особое место. Оградительный забор отделяет дома от суеты внешнего мира, а также делает среду более безопасной.
Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и международного аэропорта "Рига", в густонаселенном пригороде.
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