Недвижимость ELIPSE BLC

Cовременный логистический центр, построенный в 2009 году, на 4.6 гектарах земли в стратегически выгодном месте - на территории бизнес парка международного аэропорта «Рига». Наша цель обеспечить своих клиентов современными складскими и офисными помещениями и поддерживать их бизнес гибкими логистическими решениями.
Месторасположение
Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут.
**Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком.
В 300 метрах от комплекса находятся:
Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины.
Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа".
Зоны для занятий спортом и отдыха.
Характеристика жилья
Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории.
Всего в комплексе 150 квартир.
В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2.
Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2.
А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2.
У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории.
Описание жилого комплекса
Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении.
Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают:
Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции.
Большие окна обеспечивают хороший доступ света.
Территория охраняется круглосуточно.
Продуманная и эргономичная планировка.
Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов.
Ухоженный и оборудованный двор.
Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад.
Для кого подходит жилье
Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей:
Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре.
Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города.
Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир.
Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас.
Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!
Полная отделка
Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас!
Для Вашего удобства новый проект оснащен наземными и подземными стояночными местами.
Новые проекты в Яунлаздас – это приятная и удобная среда для молодых семей. Игровая площадка – это такое место, где звучит громкий детский смех и наслаждаются спокойным отдыхом родители или бабушки и дедушки.
Катание на велосипеде по освещенным дорожкам или захватывающий матч с друзьями на баскетбольной площадке – новый проект в Яунлаздас предоставляет возможности для занятий спортом у самого дома.
Каждая новостройка имеет тщательно продуманную планировку, потому что в квартирах имеются встроенные складские помещения, в которых на свое усмотрение можно хранить велосипеды, оборудовать встроенные шкафы, или которые можно использовать для других нужд.
На террасах, имеющихся в квартирах, можно на свежем воздухе пить утренний кофе или принимать солнечные ванны, одновременно наслаждаясь приятными природными пейзажами.
Каждая новостройка в поселке Яунлаздас оборудована лифтом, облегчающим перемещение детских колясок, велосипедов и различных бытовых предметов.
Заезжая в поселок Яунлаздас, появляется ощущение, что это особое место. Оградительный забор отделяет дома от суеты внешнего мира, а также делает среду более безопасной.
Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и международного аэропорта "Рига", в густонаселенном пригороде.