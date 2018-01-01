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Недвижимость Kipsala

Рига, Латвия
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О комплексе

Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах. Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Kipsala
Рига, Латвия
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Другие комплексы
Charlotte Residence
Charlotte Residence
Рига, Латвия
от
€178,000
Сдача в: 2014
Агентство: REALAT real estate
В самом сердце Риги, в ее Тихом центре, по улице Видус 5, по соседству с так называемым Дворянским Гнездом, построен новый уникальный жилой дом – образец архитектуры ХХI века, который прекрасно вписывается в окружающую среду. Шикарный глянцевый фасад в сочетании с гранитом на уровне первого этажа овладевает вниманием даже самых требовательных покупателей. Это единственное современное здание в этой части Тихого центра и одна из немногих новостроек в историческом районе города. Уникальное аристократичное здание возвышается на историческом месте – в 1868 году здесь был построен величественный деревянный особняк, принадлежавший курляндской баронессе Шарлотте Мирбах. Отсюда и произошло название апартаментов – Charlotte Residence. ОЧАРОВАНИЕ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ ИЗЫСКАННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Современный, изысканный интерьер приятно удивит и порадует Вас. Большие, гладкие поверхности и лаконичные формы в сочетании с линиями и графикой, присущей рубежу 19-го и 20-го веков, создают пространство с особым, незабываемым настроением. Отдельные элементы ненавязчиво напоминают об исторической ценности места расположения и подчеркивают неповторимую архитектуру Charlotte Residence. В одном случае это извилистые формы Art Nouveau – мотивы природы и плавные линии задают лейтмотив мебели, светильникам и элементам отделки стен. В другом исполнении это более мужское, конструктивное решение, в котором доминируют плоскости и изящные геометрические линии. Если Вы предпочитаете активное, творческое решение интерьера, Вам, вероятно, понравятся актуальные тенденции итальянского интерьера с характерными ему инновациями и яркими акцентами и декорами. В свою очередь, более спокойное оформление выберут поклонники французского дизайна, по достоинству оценив элегантные нейтральные цветовые гаммы и отделку из натуральных материалов и ткани. Таким образом, интерьер Вашей квартиры может быть реализован в четырех различных исполнениях, разработанных художниками двух ведущих латвийских дизайнерских компаний. ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ Жители Charlotte Residence ежедневно смогут наслаждаться комфортом самого высокого уровня, что обеспечит автоматизация и использование высокотехнологичных устройств. Система «умного дома» (англ. smart home) обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение каждой квартиры. Она предоставляет возможность не только считывать в интернете все данные о содержании и управлении квартирой, но и удаленно менять параметры энергоконтроля и задавать суточный режим. Возвращаясь из дальней поездки, даже в прохладный день дома Вас будет ожидать уют и тепло. Пятнадцать квартир шестиэтажной резиденции будут доступны новым владельцам уже в конце 2014 года, и каждый из Вас может уже сейчас сам выбрать индивидуальное решение планировки и отделки своей квартиры и поучаствовать в создании дома своей мечты. ВАШ НОВЫЙ ДОМ – CHARLOTTE RESIDENCE – УЖЕ ЖДЕТ ВАС!
Trebū HOME
Trebū HOME
Рига, Латвия
от
€89,700
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технические решения, направленные на достижение энергоэффективности и безопасности. Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Здесь проложат прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, а также посадят деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом и как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев на фоне снега. Trebū HOME станет домом, куда каждый будет рад вернуться — новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Общая площадь застройки проекта Trebū HOME превышает 145 000 м2 — на ней разместятся более 1400 квартир. Проект станет одним из самых масштабных жилых комплексов Риги. Trebū HOME спроектирован одним из наиболее известных архитектурных бюро Латвии, имеющих большой опыт — SIA ARHIS ARHITEKTI под руководством главного архитектора Андриса Кронбергса. В Латвии работы этого бюро неоднократно удостаивались важнейших архитектурных наград, в том числе Приза года в латвийской архитектуре. В 2003 году архитектор проекта Андрис Кронбергс был номинирован на престижную Притцкеровскую архитектурную премию (The Pritzker Architecture Prize) и неоднократно занимал почетные места в различных архитектурных конкурсах. МЕСТО: Trebū HOME расположен в Риге, на правом берегу Даугавы, в тихом и зеленом районе между улицами Лубанас, Салнас и Купричу. Комплекс Trebū HOME находится всего лишь в 20 минутах езды от центра и на расстоянии пяти минут от зеленеющих полей. Жильцам Trebū HOME обеспечены все удобства, необходимые для жизни в городе, в том числе и развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады и другие объекты, важные для повседневной жизни. КВАРТИРЫ: Trebū HOME – это дом, куда каждый будет рад вернуться; новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Сейчас в первых двух пятиэтажных домах можно по доступной цене приобрести одну из 108 квартир, общая площадь которых составляет более 6000 м2, и новые жильцы могут выбрать: квартиры-студии площадью 36 м2 двухкомнатные квартиры площадью 40–52 м2 трехкомнатные квартиры площадью 67–68 м2 четырехкомнатные квартиры площадью 80 м2. Квартиры предлагаются с полной отделкой для которой использовались только высококачественные материалы, также установлено сантехническое оборудование. Планировка квартир грамотно продумана таким образом, чтобы жильцы могли полноценно использовать всю площадь квартиры. В каждой квартире предусмотрен балкон, а в квартирах, находящихся на первом этаже, — террасы, расположенные на высоте 1,2 м от земли и обнесенные оградой. ТЕРРИТОРИЯ И ЛАНДШАФТ: Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Предусмотрены беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, детские площадки, а также территорию украсят дубовая аллея, различные деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом, как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев стволов на фоне снега. Самые маленькие жильцы Trebū HOME найдут место для игр на игровой площадке, расположенной во внутреннем дворе каждого дома Trebū HOME. Также на территории комплекса предусматривается обустройство игровых площадок для детей постарше. Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни в проекте будут обустроены зоны для активного отдыха: спортивные площадки, уличные тренажеры и баскетбольная площадка.
Jaunā Mežaparka 34
Jaunā Mežaparka 34
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га идет строительство комплекса жилых помещений с квартирами и апартаментами, а также частными и рядовыми домами. Строительные работы по адресу ул. Яуна Межапарка 32 завершатся в октябре 2020 года, покупателям будет предложено приобрести 12 новых квартир с частными террасами. Архитектором нового проекта квартир стал обладатель нескольких почетных наград Гатис Дидрихсонс. Дизайн жилого здания совмещает современные и функциональные решения, которые обеспечивают надежную, удобную и соответствующую современным требованиям жилую среду в действительно уникальном окружении. Новый проект квартир «Mežaparka Rezidences» находится вблизи исторической территории Межапарка, предлагая возможность купить жилье в одной из самых зеленых и тихих частей Межапарка, рядом с улицей Клайпедас. Новые проекты квартир для ценителей современного жилья Новые квартиры в проекте «Mežaparka Rezidences» предлагают комбинацию атмосферы Межапарка и высококачественного дизайна для ценителей современного жилья. Жилое здание на ул. Яуна Межапарка 32 предлагает 12 квартир с планировкой от 2 до 4 комнат, которые отлично подойдут для жизни в большом городе. Все квартиры на ул. Яуна Межапарка 32 – площадью от 47 до 147 кв.м. – имеют двустороннюю ориентацию и частное наружное пространство – террасу или балкон. Квартиры в новом проекте доступны с полной отделкой из современных, высококачественных отделочных материалов. К тому же владельцы новых квартир могут приобрести складское помещение, а также парковочное место на надземной парковке. Хотите узнать больше о квартирном здании на ул. Яуна Межапарка 32, планировке квартир и возможностях отделки? Узнайте все самое важное в информативном буклете здания!
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