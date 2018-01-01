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Недвижимость NP Jelgavas Biznesa parks

Елгава, Латвия
от
€9,000
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7
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О комплексе

NP Jelgavas Business Park - один из крупнейших реконструированных индустриальных парков Латвии общей площадью 23 га и арендуемой площадью более 70 000 м2. Индустриальный парк расположен на исторической территории автомобильной компании RAF (Rīgas Automotive fabrika), которая на протяжении многих лет была одним из важнейших промышленных объектов в народном хозяйстве страны, поэтому бизнес-парк NP Jelgavas особенно подходит для производства с энергоснабжением высокой мощности и предлагает обширные производственные площади. Стратегически выгодное место для бизнеса-город Елгава-один из промышленных центров Латвии, с высокоразвитой инфраструктурой и давними производственными традициями. Широкие возможности для привлечения квалифицированной рабочей силы и быстрого роста компании. В бизнес-парке НП Елгава можно арендовать производственные помещения, складские и офисные помещения.
Местонахождение новостройки
Елгава, Латвия

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Недвижимость NP Jelgavas Biznesa parks
Елгава, Латвия
от
€9,000
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