Недвижимость VGP Park Kekava

VGP парк Кекава
В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога).
Доступ:
- прямой съезд/съезд на шоссе;
- отличный доступ к основным дорогам;
- очень высокие стандарты строительства;
- удобный доступ к центру Риги.
Производственные мощности и поставщики услуг:
- достаточная рабочая сила доступна;
- предложение готовых помещений в соответствии с требованиями заказчика;
- доступна вся инфраструктура.
В бизнес-парке Куби есть обширные торговые, складские и производственные помещения.
Улица Даугавгривас расположена в стратегически выгодном месте, недалеко от Ваншинского моста и простирается через четыре района Риги-Агенскалнс, Дзирциемс, Ильгуциемс и Пильбе.
Стоимость аренды зависит от необходимых корректировок в помещении.
План развития объекта основан на устойчивости и максимально эффективном использовании здания, реализуя исторический, экономический и социальный потенциал. Бизнес-парк Куби планируется превратить в объединяющий центр деятельности арендаторов различных отраслей – с помещениями для легкого производства, складами, торговлей и офисами. Потенциальные арендаторы имеют возможность получить помещения индивидуально подогнанные и требуемой площади.
В настоящее время в аренду уже отремонтировано несколько помещений на втором этаже здания. Площадь, высота потолков и открытая планировка подходят для самых разных бизнес-специфики-выставочного зала, склада или небольшого производственного предприятия с офисом.
NP Jelgavas Business Park - один из крупнейших реконструированных индустриальных парков Латвии общей площадью 23 га и арендуемой площадью более 70 000 м2.
Индустриальный парк расположен на исторической территории автомобильной компании RAF (Rīgas Automotive fabrika), которая на протяжении многих лет была одним из важнейших промышленных объектов в народном хозяйстве страны, поэтому бизнес-парк NP Jelgavas особенно подходит для производства с энергоснабжением высокой мощности и предлагает обширные производственные площади.
Стратегически выгодное место для бизнеса-город Елгава-один из промышленных центров Латвии, с высокоразвитой инфраструктурой и давними производственными традициями. Широкие возможности для привлечения квалифицированной рабочей силы и быстрого роста компании.
В бизнес-парке НП Елгава можно арендовать производственные помещения, складские и офисные помещения.
Месторасположение
Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут.
**Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком.
В 300 метрах от комплекса находятся:
Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины.
Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа".
Зоны для занятий спортом и отдыха.
Характеристика жилья
Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории.
Всего в комплексе 150 квартир.
В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2.
Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2.
А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2.
У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории.
Описание жилого комплекса
Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении.
Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают:
Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции.
Большие окна обеспечивают хороший доступ света.
Территория охраняется круглосуточно.
Продуманная и эргономичная планировка.
Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов.
Ухоженный и оборудованный двор.
Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад.
Для кого подходит жилье
Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей:
Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре.
Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города.
Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир.
Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас.
Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.