Недвижимость RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)

Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные условия труда и экономящие коммунальные расходы. Все здания имеют сертификат BREEAM.
Логистический парк Румбула развивается в отличном месте с удобным сообщением с национальными дорогами A4, A5, A6 и A7, что делает его идеальным для компаний, работающих как на территории Латвии, так и в других странах Балтии.
Завершены две первые очереди парка, предлагающие склады класса А и офисные помещения. Третья очередь находится в стадии строительства и планируется завершить летом 2023 года.
Резиденция "Ридзене"(Резиденция Rīdzenes) - недвижимость высшего качества , для его строительства использованы экологически чистые, природные строительные материалы. Наружные стены резиденция "Ридзене" из кирпича с утеплителем каменой ваты и декоративной штукатуркой,полы в квартирах звукаизолированы, наружная висшего качества,дубовая,с особой звукаизоляцией, высота потолка - три метра.
Площадь здания Резиденция «Ридзене» 15,5 тысяч м2, площадь земельного участка - 3400 м2. На первом этаже дома будут магазины и рестораны всевозможных брендов, но со второго этажа по шестой - 72 просторные квартиры(площадью 70-250 м2).
Жителям дома будут предложенны сервис уборки квартир,стирки и глажки белья, обеспечена служба охраны, пожаробезопасной системы . В каждой квартире установленны счётчики потребления воды и теплоэнергии, центральная система охлаждения, есть возможность встроить камин.Подземная автостоянка предусмотрена для каждой квартиры. В здании устроены бесшумные лифты нового поколения.
Дом проектирован так, чтобы бы вписываться в историческую среду и сохранить исторические ценности, которые найдены во время археологического исследования , например, в подвале можно посмотреть фрагмент стены Риги.
Marupe Smart Park-первый в Латвии бизнес-центр современной концепции. Центр имеет общую площадь 6061 квадратный метр и расположен на двух этажах.
Недавно построенный в самой Риге SmartPark предлагает аренду офисов, складов и торговых помещений в одном месте. Основная цель нового концептуального бизнес-центра-предоставить арендаторам функциональный набор арендуемых помещений для обеспечения эффективной работы и успешной коммуникации конкретной компании.
Современная планировка помещений легко адаптируется к потребностям арендаторов и обеспечивает независимый и индивидуальный круглосуточный доступ к каждой группе помещений. В аренду доступны группы помещений площадью от 330 до 1023 квадратных метров.
Расположение атрашана в Марупе привлекает отличной инфраструктурой, так как рядом находятся как Рижский международный аэропорт, так и центр Риги.
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах.
Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.