Недвижимость A6 Logistics Park

Новые склады класса А в Риге
Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги.
Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников.
Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом.
Дополнительная информация
Планировка каждой квартиры индивидуальна и продумана до сантиметра. Фасад и подъезды дома выполнены в уникальном дизайне и качестве. Толщина наружных стен один метр. Высочайший уровень энергосбережения. Высота потолков от 3,2 м до 4,5м. Большое колличество парковок, в том числе под навесом.
В проекте представлено множество абсолютно разных плaнировок и типов квартир. Практически все квартиры первого этажа имеют свои участки земли примерно равные площади квартиры. Квартиры второго этажа с очень высокими потолками- около 4 -ех метров, некоторые из них сделаны в стиле Лофт. Основное колличество квартир это семейные 3-комнатные и несколько 4- комнатных. В каждой из них есть хозяйский и гостевой санузел, детально продумано расположение кухни и шкафов.
Также в проекте есть большое колличество 1-комнатных квартир, которые особенно выгодно сдавать в аренду. Эти квартиры отделаны особо износостойчивыми материалами и уже оборудованы всей сантехникой, занавесками и кухнями. Покупателям только остаётся купить диван/кровать и подать объявление на аренду!
Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка.
Дополнительная информация
Жилой дом Rembates 8 для современной и экономичной жизни!
Комплекс состоит из двух 10-ти этажных жилых домов, расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га. Вся территория озеленена и огорождена живой изгородью, а так же забором. На въезде установлены двух секционные автоматические ворота и калитка. Во дворе обустроена детская площадка, спортивная площадка; расположена двухуровневая парковка.
В здании расположены удобные 1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры комфортного класса. Проект базируется на современных технических решениях и традиционных требованиях к жилому дому – комфорт, надёжность, энергоэффективность и индивидуальный подход. В зданиях предусмотрена зона для хранения индивидуального инвентаря. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение территории и паркинга.
Конструкция здания
Монолитный железобетонный каркас, перекрытия – монолитный железобетон. Наружные стены – ФИБО блоки. Фасад утеплён каменной ватой и оштукатурен. Фундамент - армированная бетонная плита.
Инженерные сети
Отопление А/С "Ригас Силтумс", водоснабжение и канализация – городские. Интернет, телефон, кабельное телевидение, сателлит, сигнализация. Кухонные плиты – электрические.
Квартиры
Квартиры предлагаются к продаже с белой и с финишной отделкой. Высота потолка 2,7 м. Каждая квартира оборудуется индивидуальными счётчиками и регулятором подачи тепла.
Один из самых технически продвинутых офисных, производственных и торговых комплексов в Риге. Объект класса "А" значительно вырос за 15 лет и сейчас занимает площадь в 5 гектаров.
Балтийский индустриальный парк расположен в Дарзциемсе, недалеко от южного городского моста (Диенвиду). Общая площадь зданий составляет 60 000 квадратных метров. Большая часть (40 000 квадратных метров) отведена под склады, на 10 000 квадратных метрах расположены офисы, а оставшиеся 10 000 квадратных метров занимают торговые площади. Все здания соответствуют потребностям своих инновационных арендаторов: они энергоэффективны, оснащены первоклассными коммуникациями и круглосуточной охраной. B&B Tools Latvia, BE Group, Selecta, Anitra, Besecke, Sika, Manitou Nordics, Hansab и многие другие латвийские и международные компании входят в число арендаторов Балтийского индустриального парка.