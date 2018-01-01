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Tērbatas Biznesa Centrs

Рига, Латвия
от
€5,880
;
6
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О комплексе

Офисное помещение класса А в бизнес-центре Terbatas. - Одно из самых представительных офисных зданий в центре Риги. - Планировка помещений может быть скорректирована в соответствии с требованиями арендатора. - Централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха. - Охрана и видеонаблюдение. - круглосуточный доступ в помещение. - Подземная стоянка
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Tērbatas Biznesa Centrs
Рига, Латвия
от
€5,880
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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