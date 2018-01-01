Tērbatas Biznesa Centrs

Офисное помещение класса А в бизнес-центре Terbatas.
- Одно из самых представительных офисных зданий в центре Риги.
- Планировка помещений может быть скорректирована в соответствии с требованиями арендатора.
- Централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Охрана и видеонаблюдение.
- круглосуточный доступ в помещение.
- Подземная стоянка
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта – первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
«Галерея Упиша» административно- жилой комплекс с помещениями бюро, который состоит из двух 6 этажных зданий.
Они между собой объединяют двор и закрытую галерею, в которой размещены удобные бюро, но в верхнем этаже здания находятся комфортабельные квартиры. Здания проектные по требованию самых модных технологий.
Лифт в каждом корпусе(KONE); система холододоставки; вентиляция;
круглосуточная охрана, и сигнализация пожарной безопасности с выходом на пульт сторожа; система доступа. "Галерея Упиша" находится в деловом отделе города, в самом в центре Риги, между центральными магистралями города, недалеко от Центральной станции железной дороги, Островного моста, торговыми центрами Origo и Stockmann и радующими глаз культурно-историческими объектами. Пять минут прогулки и Вы уже - в Верманском в саду, в кинотеатре Coca Cola Plaza либо в Латвийской Национальной опере. Архитектура старой Риги, ее театры и музеи, рестораны и кафе не оставят равнодушным ни одного, особенно, если это в пяти минутах ходьбы от Вашей работы.
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2
Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге.
В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки.
Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву.
Площадь бюро в 42 м2.
Лестничная площадка в 600 м2.
Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи